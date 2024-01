Cryptocurrencies presteerden deze week relatief gemengd in een omgeving met lage volumes tijdens de kerstvakantie. Bitcoin bleef stabiel boven de $42.000, terwijl Solana en zijn ecosysteemtokens een adempauze namen. In totaal is de totale marktkapitalisatie van alle cryptocurrencies gestegen naar meer dan $1,7 biljoen.

De komende weken zullen belangrijk zijn omdat het januari-effect begint. Dit is een situatie waarin financiële activa zoals aandelen en cryptocurrencies aan het begin van het jaar stijgen. Er is ook een kans dat de Securities and Exchange Commission (SEC) een spot Bitcoin ETF zal goedkeuren.

In dit artikel wordt gekeken naar enkele van de best bewegende cryptocurrencies zoals Shiba Memu, Bitcoin SV en BNB.

Shiba Memu voorspelling

Shiba Memu, een van de best presterende nieuw gelanceerde cryptocurrencies, zal in de schijnwerpers staan als de presale periode afloopt. Het was een succesvolle periode, aangezien de ontwikkelaars de afgelopen maanden meer dan $4,9 miljoen hebben opgehaald. Nu de presale eindigt, is de kans groot dat ze het doel van $5 miljoen zullen halen.

Shiba Memu is een cryptocurrency die tot doel heeft het volgende grote ding te worden in de meme-coin industrie. Het probeert dat te doen door zich op het kruispunt te bevinden van de snelgroeiende meme-coin- en kunstmatige intelligentie (AI)-industrieën.

Terwijl de meeste grote tokens zoals Bitcoin en Ethereum in 2023 stegen, werden ze verslagen door de meeste meme-coins. Tegenwoordig hebben meme-tokens zoals Pepe, Bonk en Grok een gecombineerde marktkapitalisatie van meer dan $1 miljard. Gaandeweg hebben deze tokens, waarvan de meeste geen enkel nut hebben, veel miljonairs gecreëerd.

De Kunstmatige Intelligentie (AI)-industrie heeft daarentegen de wereld veranderd, waarbij platforms als ChatGPT, Grok en Anthropic miljoenen dollars per maand verdienen. OpenAI, de maker van ChatGPT, wordt gewaardeerd op meer dan $100 miljard.

Shiba Memu zal AI-functies zoals Natural Language Processing (NLP), sentimentanalyse en beeldherkenning gebruiken om opwindend marketingmateriaal te creëren om de populariteit onder cryptofans te vergroten.

Het is moeilijk om een prijsvoorspelling voor Shiba Memu te doen nu het token nog niet is gelanceerd. De lancering ervan zal echter samenvallen met tal van tegenwind, zoals dalende inflatie, renteverlagingen, goedkeuring van Bitcoin ETF en halvering van Bitcoin. Dit betekent dat het zich zou kunnen aansluiten bij de voortdurende crypto-rally. Je kunt het Shiba Memu-token hier kopen.

Bitcoin SV-prijsvoorspelling

De prijs van Bitcoin SV (BSV) ging woensdag verticaal, ook al bleef BTC onder druk staan. Het steeg naar een hoogste punt in meerdere maanden van $69,62, wat 280% boven het laagste punt in 2022 was. Het token steeg boven de belangrijkste ondersteuningsniveaus van $55,36 en $58,70, de hoogste swings op 9 november en 21 oktober.

Bitcoin SV steeg boven de voortschrijdende gemiddelden van 50 en 100 dagen, wat een bullish teken is. Daarom vermoed ik dat de munt de komende dagen een bullish vlag- of wimpelpatroon zal vormen. Het heeft al een pool van dit patroon gevormd.

Als dit gebeurt, zal de munt een bullish uitbraak kennen, aangezien kopers zich richten op het belangrijkste weerstandspunt op $80.

BNB prijsvoorspelling

De prijs van BNB heeft de afgelopen dagen ook een bullish doorbraak gemaakt. Het is de afgelopen twee dagen op rij gestegen en naar het hoogste punt sinds 29 mei gegaan. De munt heeft het belangrijkste weerstandsniveau van $271,90 omgezet in een ondersteuningsniveau.

De prijs van BNB heeft een gouden kruispatroon gevormd, wat een bullish teken is. Dit patroon ontstaat wanneer de 50-daagse en 200-daagse Exponential Moving Averages (EMA) elkaar kruisen. De Relative Strength Index (RSI) bereikte het extreme overboughtpunt op 80.

Daarom zal het token zich waarschijnlijk terugtrekken en mogelijk de steun opnieuw testen op $271. BNB zal dan terugveren en de weerstand opnieuw testen op $350, het hoogste punt in april.