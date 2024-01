SEC stelt besluit over twee Ethereum ETF’s uit; Celestia en InQubeta bereiden zich voor op opmerkelijke stijging

Hoewel veel mensen dachten dat ETF’s een wrap waren, heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) onlangs de beslissingen over twee belangrijke Ethereum ETF-aanvragen uitgesteld. Beslissingen over het al dan niet goedkeuren van deze aanvragen zijn opnieuw uitgesteld.

Als gevolg daarvan heeft de speculatie zich binnen de cryptogemeenschap verspreid. Niettemin is het optimisme niet getemperd, aangezien 2024 er nog steeds een zal worden om nooit te vergeten in de crypto-ruimte.

Ondertussen maken Celestia (TIA) en InQubeta (QUBE), de buzz van het moment, zich op voor opmerkelijke stijgingen. De eerste is op zoek naar nieuwe prijsontdekkingen, terwijl de laatste zich opmaakt voor een potentiële sprong van 50x na de lancering. Je wilt het niet missen.

In dit bericht zullen deze ontwikkelingen worden behandeld. Laten we beginnen.

InQubeta (QUBE): Een veelbelovend token dat je niet mag missen

InQubeta (QUBE) heeft tot nu toe maar liefst 7,6 miljoen dollar aan vroege financiering opgehaald, waarmee het zijn status als een van de beste ICO-projecten van december versterkt. Het native token lijkt klaar te zijn om omhoog te schieten, aangezien de voorverkoop snel uitverkocht is voorafgaand aan het debuut op de projectmarkt.

Maar waarin onderscheidt InQubeta zich? Als je een fan bent van ‘s werelds meest transformerende innovaties, dan is dit misschien iets voor jou.

QUBE staat op het kruispunt van AI en blockchain. Het heeft tot doel de uitdagingen op het gebied van fondsenwerving binnen de AI-sector op te lossen door het eerste crowdfundingplatform voor startups via cryptocurrency te worden.

Dat is echter nog niet alles. De nieuwe NFT-marktplaats zal een jachtgebied zijn voor nieuwe en veelbelovende AI-ondernemingen. Beleggers kunnen vroege financiers worden van baanbrekende AI-startups, die hen waarschijnlijk voor enorme winsten zullen positioneren. Het coolste? Er zal geen investeringslimiet zijn.

In de zesde fase van de presale kost het token slechts $0,01925. Volgens analisten zou de prijs ervan in de eerste drie maanden na de lancering met 50x kunnen stijgen, waardoor het potentieel een van de beste nieuwe crypto is om vandaag de dag in te investeren.

SEC: Vertraging over de beslissing over twee Ethereum spot ETF-aanvragen

Opnieuw heeft de SEC haar besluit over het al dan niet goedkeuren van de aanvragen voor Ethereum ETF‘s van twee topvermogensbeheerders uitgesteld. Dit heeft ertoe geleid dat velen zich afvragen hoe lang dit spel zal doorgaan. De voorzichtige houding van de SEC ten aanzien van op cryptovaluta gebaseerde ETF’s is weliswaar begrijpelijk, maar zou niet zo lang moeten aanhouden.

Volgens recente documenten heeft de toezichthoudende instantie haar beslissingen over de aanvragen van Hashdex en Grayscale uitgesteld. Deze aanvragen worden verder onderzocht omdat de SEC de tijd lijkt te nemen om hun mogelijke notering te beoordelen.

Zoals het er nu uitziet, zullen beslissingen over Ethereum-spot-ETF’s waarschijnlijk volgend jaar worden genomen. Niettemin zouden spot Ether ETF’s slechts een kwestie van tijd moeten zijn, aangezien in oktober verschillende op de toekomst gebaseerde ETF’s zijn goedgekeurd.

Celestia (TIA): Een nieuwe piek op komst?

Celestia (TIA) is een nieuw token dat de cryptowereld op stormachtige wijze heeft veroverd. Sinds de lancering in november is het met maar liefst 500% gestegen – behoorlijk indrukwekkend. De prijs piekte op 14 december op $14,4, maar dit lijkt niet het einde te zijn van de stijging. Als je mee wilt gaan met de bullish golf van de huidige markt, zou Celestia een van de beste tokens kunnen zijn om in te investeren.

Maar wat is Celestia eigenlijk? Het is een modulair consensus- en datanetwerk dat helpt bij het aandrijven van schaalbare, veilige Web3-applicaties. Dit modulaire netwerk maakt de inzet van blockchains mogelijk met minimale overhead. Je kunt je alleen maar voorstellen welke vloedgolf van adoptie het in de toekomst zal meemaken.

Op het moment dat dit wordt geschreven, handelt Celestia rond de $13. Het wint terrein en lijkt klaar voor een nieuwe bull run. Als je jezelf wilt positioneren voor winst, kan TIA een geweldige plek zijn om te beginnen en een goede crypto om te kopen.

Conclusie

De SEC stelt beslissingen over twee Ethereum ETF’s uit, maar het optimisme blijft hoog. Ondertussen zijn Celestia en InQubeta altcoins om naar te kijken voor enorme groei. TIA wordt aangeboden op populaire beurzen je kunt QUBE kopen door de onderstaande link te volgen.

Voor alles wat met Qube te maken heeft, kun je de presale van InQubeta bezoeken of lid worden van de InQubeta-communities.