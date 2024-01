Bitcoin (BTC) presteerde sterk in 2023 en steeg met meer dan 162%. Deze sterke stijging maakte het tot het best presterende grote actief, omdat het beter presteerde dan Nasdaq 100, Tesla, S&P 500 en goud.

De prestaties van Bitcoin waren een van de belangrijkste sinds de meeste beleggers het afschreven na de ineenstorting van de FTX in 2022. Het gebeurde ook toen de Securities and Exchange Commission (SEC) een meer confronterende benadering hanteerde van de cryptoregelgeving. Het klaagde Binance en Coinbase aan en heeft onlangs een schikking getroffen met eerstgenoemde.

Daarom zijn analisten van mening dat de veerkracht en historische outperformance van Bitcoin het een cruciaal bezit zullen maken in een evenwichtige portefeuille. Dit betekent dat institutionele beleggers geld aan Bitcoin zullen gaan toewijzen als een manier van diversificatie.

Bitcoin heeft in 2024 invloeden uit drie belangrijke richtingen, waaronder de halvering van Bitcoin in april, de wereldwijde lage rentetarieven en de spotgoedkeuring van Bitcoin ETF’s. Hier zijn enkele Bitcoin prijsvoorspellingen van toonaangevende analisten.

Natalie Brunell verwacht een goed jaar

Natalie Brunell, een cryptojournalist die een populaire podcast host, is positief over Bitcoin nu we 2024 tegemoet gaan. In een recente Tweet zei ze dat Bitcoin energie is, een beter alternatief voor fiatvaluta, en een hulpmiddel is om uitmuntendheid te belonen. Ze verscheen ook in Fox Business en pleitte voor BTC en waarom ze verwacht dat het in 2024 zal blijven stijgen. Ze zei:

“Voor het eerst in de geschiedenis hebben we een onvergankelijk, mondiaal, digitaal, op regels gebaseerd, monetair netwerk met absolute schaarste en het zal niet de vraag zijn of je Bitcoin in je portefeuille hebt, het zal een kwestie zijn van hoeveel.”

Michael Saylor Bitcoin voorspelling

Michael Saylor, de oprichter van MicroStrategy, is een van de grootste Bitcoin-bulls ter wereld. Woensdag nog maakte zijn bedrijf bekend dat het extra tokens ter waarde van $650 miljoen had verworven, waardoor het totale bezit op bijna $6 miljard kwam.

Daarom is Saylor, zoals je zou verwachten, extreem optimistisch over Bitcoin nu we 2024 tegemoet gaan. Net als Natalie gelooft hij dat BTC een van de grootste innovaties ter wereld is. Hij gelooft ook dat een spot Bitcoin ETF het grootste financiële bezit zal zijn in meer dan 30 jaar toen de SPY ETF werd geïntroduceerd.

“Ik geloof dat een spot Bitcoin ETF een belangrijke katalysator zal zijn, gevolgd door een halvering in april. Halveren zal het aantal Bitcoins dat op de markt wordt gebracht terugbrengen van 900 per dag naar 450. We verwachten dat 2024 een grote bull run zal worden voor Bitcoin.”

The $BTC Spot ETF may be the biggest development on Wall Street in the last 30 years. My discussion of #Bitcoin in 2024, Spot ETFs vs. $MSTR, and the emergence of bitcoin as a treasury reserve asset with @KaileyLeinz on Bloomberg @Crypto. pic.twitter.com/QtPdBOhMDr — Michael Saylor⚡️ (@saylor) December 19, 2023

Larry Fink

Larry Fink is de machtigste man van Wall Street vanwege het bedrijf met een waarde van $9,4 biljoen waar hij over praat. Tegenwoordig is Blackrock eigenaar van de meeste bedrijven die je kent, waaronder Apple, Microsoft en Nvidia. Daarom was het behoorlijk verrassend voor Fink, een traditionalist, om Bitcoin in 2023 te omarmen.

Blackrock heeft al een aanvraag ingediend voor een spot Bitcoin ETF na het zien van de robuuste vraag van zijn institutionele klanten. Hoewel Larry Fink zijn Bitcoin prijsvoorspelling voor 2024 niet heeft waargemaakt, is hij behoorlijk optimistisch. Kijk maar eens naar de onderstaande uitspraak die hij in 2023 deed.

You know how "Blackrock owns everything?"



Here's what the CEO, Larry Fink, has to say about #Bitcoin :



– "We see Bitcoin as a way to protect yourself from the global debasement of fiat currencies."

– "We see Bitcoin as a digital gold."

– "Bitcoin didn't run up because of… — Rajat Soni, CFA (@rajatsonifnance) December 28, 2023

Standard Chartered Bitcoin voorspelling

Standard Chartered, de gigantische Britse bank, is een van de meest bullish banken in de sector geworden. In een rapport eerder dit jaar merkte de bank op dat de Bitcoin-rally meer ruimte had. In een recente notitie herhaalde de bank dat Bitcoin op weg was om in 2024 de $100.000 te bereiken. Als dit gebeurt, betekent dit dat het token meer dan zal verdubbelen ten opzichte van het huidige niveau. Het rapport voegde toe:

“Wij denken dat er nu in het eerste kwartaal van 2024 verschillende spot-ETF’s zullen worden goedgekeurd voor zowel BTC als ETH, wat de weg vrijmaakt voor institutionele investeringen. De dominantie van BTC blijft intact – zijn aandeel in de totale marktkapitalisatie van digitale activa is gestegen van 45% in april naar 50%.”