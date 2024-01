We weten het, we weten het… er komt waarschijnlijk een goedkeuring door de SEC voor een aantal Bitcoin ETF’s, en het zal groots zijn. Maar dat is (waarschijnlijk) pas in januari, dus wat komt er nog meer voor cryptocurrencies in 2024?

1. Meer cryptoconsolidatie na de halving van Bitcoin

De volgende grote gebeurtenis voor Bitcoin die in 2024 zal plaatsvinden, is de halvering ervan, die eens in de vier jaar plaatsvindt. Hoewel dit alleen al van belang zal zijn voor de prijs van BTC, heeft US Global Investors nog een interessante voorspelling naar voren gebracht:

Aan de ene kant is de prijs van Bitcoin historisch gezien direct voor en na eerdere halveringsgebeurtenissen gestegen, omdat investeerders erop reageren dat het aanbod zeer beperkt is. Aan de andere kant zullen kleinere en minder goed gekapitaliseerde cryptominers waarschijnlijk moeite hebben om te overleven naarmate de moeilijkheidsgraad blijft stijgen en de mining-beloning met de helft wordt verminderd. Eind vorige maand voltooiden cryptominers Hut 8 en US Bitcoin Corp hun fusie, en [we verwachten] aanvullende zakelijke deals nu de industrie zich positioneert voor dit nieuwe tijdperk van mining-problemen.

2. De snelle opkomst van stablecoins

Eerder deze maand plaatste Ripple CTO Joel Katz zijn eigen vijf voorspellingen op X (voorheen Twitter). Hij zei dit als zijn laatste voorspelling voor #2024Predictions:

Stablecoins zullen de mondiale financiële wereld hervormen, nieuwe valutacorridors creëren en de afhankelijkheid van de USD verminderen. Het Midden-Oosten zal het voortouw nemen bij de adoptie van stablecoins voor regionale transacties… Financiële instellingen die de integratie met blockchains vereenvoudigen, zullen de weg vrijmaken voor stablecoins als universeel instrument, waardoor internationale transacties worden gestroomlijnd en nieuw economisch potentieel wordt ontsloten.

3. Een gevolg van een spot BTC ETF waar je misschien nog niet aan hebt gedacht

Tenzij je onder een steen hebt geleefd, weet je natuurlijk dat de SEC bezig is met de goedkeuring of afwijzing van een aantal spot Bitcoin-ETF’s… maar vrijwel zeker zal dat het eerste worden. Maar terwijl bijna iedereen januari met ingehouden adem bekijkt vanwege het besluit van de SEC, zijn wij geïnteresseerd in de gevolgen op de langere termijn.

Neem bijvoorbeeld Frank Holmes van US Global Investors, die in zijn ‘5 Bitcoin-voorspellingen voor 2024’ sprak over een spot Bitcoin ETF die een prijsherwaardering op langere termijn zou veroorzaken, vergelijkbaar met de lancering in 2004 van de eerste Amerikaanse op goud gebaseerde spot ETF’s:

Vóór GLD en de vergelijkbare door goud gesteunde iShares Gold Trust (IAU) waren beleggers beperkt tot fysiek edelmetaal (wat duur kan zijn om te verplaatsen en op te slaan) en de termijnmarkt (die misschien niet voor elke belegger geschikt is). GLD verhoogde de algehele vraag naar goud door de wrijvingskosten die gepaard gaan met het investeren in het metaal te verminderen en het toegankelijker te maken voor een bredere investeerdersbasis. Sinds die tijd is de goudprijs met bijna 360 procent gestegen.

Hierbij wordt gekeken naar de praktische aspecten van een op spotprijzen gebaseerde ETF, maar wordt ook verwezen naar een ander ongrijpbaar element in de vergelijking: het gevoel van legitimiteit dat een ETF, aangeboden door een titan uit de sector (zoals bijvoorbeeld BlackRock), kan geven.

Dit is iets waarvan Holmes ook denkt dat het zal overslaan naar Ethereum, zoals we zien in onze volgende voorspelling…

4. Vergeet Ethereum niet, dat ook in 2024 zijn hoogtepunt zal hebben

Holmes vervolgt in dezelfde voorspelling dat:

In 2024 zou ook een spot Ethereum ETF beschikbaar kunnen komen. Het besluit van de SEC over twee specifieke aanmeldingen, van VanEck en Ark/21Shares, wordt in mei verwacht. In tegenstelling tot Bitcoin wordt Ether niet als een handelswaar beschouwd, maar ik geloof dat een dergelijke ETF op dezelfde manier de vraag naar crypto zal stimuleren.

En volgens een rapport van Ryan Lee, hoofdanalist van Bitget Research:

Nu er in 2024 meerdere positieve factoren weerklank vinden, kan BTC binnen zes maanden tot anderhalf jaar na de halvering verder naar zijn hoogtepunt stijgen. Er wordt verwacht dat ETH dienovereenkomstig zal uitbreken. Met de komst van de belangrijkste reguliere financiële instellingen kan worden verwacht dat de gecombineerde inspanningen van de markt ervoor zullen zorgen dat ETH in 2024 historische hoogtepunten zal bereiken, waardoor de $4900 zal worden doorbroken en de bodemprijs van de nieuwe ETH-cyclus verder zal worden opgedreven tot $2500. tot $ 3000.

5. Zowel sterren als AI doen mee aan de NFT-bandwagon

Ten slotte kwam een van de meest opvallende voorspellingen van Ryan Rasmussen, een senior crypto-onderzoeksanalist bij Bitwise Asset Management. Hij zei in zijn ’10 crypto-voorspellingen van Bitwise’ artikel: “Taylor Swift zal NFT’s lanceren om contact te maken met fans” en “AI-assistenten zullen crypto gaan gebruiken om online voor dingen te betalen, waarbij crypto wordt bevestigd als ‘de inheemse valuta van het internet’., zoals bitcoin of stablecoins. En we denken dat dit in 2024 begint te gebeuren.”

Wat zijn je favoriete theorieën over waar crypto het komende jaar naartoe zal gaan? Laat het ons weten!