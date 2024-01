OKX schrapt spotparen voor privacy coins XMR, ZEC en DASH

Crypto-uitwisseling OKX heeft de schrapping aangekondigd van verschillende op privacy gerichte tokens, waaronder Monero (XMR), Dash (DASH), Zcash (ZEC) en Horizen (ZEN).

Andere tokens die van de lijst worden geschrapt zijn Fusion (FSN), een ketenoverschrijdend ecosysteem voor financiële transacties; ZKSpace (ZKS) een op ZK gebaseerde laag 2-oplossing; meme-munt ILCAPO (CAPO) en gestructureerde DeFi-productentoken PowerPool Concentrated Voting Power (CVP).

“Om een robuust spothandelklimaat te behouden, monitoren we voortdurend de prestaties van alle beursgenoteerde handelsparen en beoordelen we regelmatig hun noteringskwalificaties. Op basis van feedback van gebruikers en de OKX Token Delisting/Hiding Guideline zullen we verschillende handelsparen verwijderen die niet aan onze noteringscriteria voldoen”, schreef de beurs in een aankondiging gepubliceerd op 29 december 2023.

Concreet zal de beurs op 4 januari 2024 een einde maken aan de spothandelondersteuning voor KSM-USDC, FLOW-USDC, JST-USDC, KNC-USDC, ANT-USDC, FSN-USDT, ZKS-USDT, CAPO-USDT, CVP-USDT. Ondertussen zullen XMR-BTC, XMR-ETH, XMR-USDT, XMR-USDC, DASH-BTC, DASH-USDT, ZEC-BTC, ZEC-USDT, ZEC-USDC, ZEN-BTC en ZEN-USDT worden geschrapt op 5 januari 2024.

Gebruikers is geadviseerd om alle orders met betrekking tot de geschetste handelsparen vóór de schrappingsdatum te annuleren. Als dit niet gebeurt, zal de uitwisseling ze automatisch annuleren.

De beurs heeft daarom de stortingen voor de genoemde cryptocurrencies opgeschort en zal de opnames stopzetten op 5 maart 2024 om 8.00 uur UTC.

Beurzen worden geschrapt als gevolg van de druk op de naleving van de regelgeving

Het schrappen van de bovengenoemde munten door OKX is niet de eerste dergelijke zet. Het platform heeft de afgelopen maanden verschillende handelsparen verwijderd, waarbij deze stap een bredere drang naar compliance op de hele markt weerspiegelt.

Ook andere crypto-beurzen, waaronder Binance, hebben de schrapping van verschillende spot- en futures-paren aangekondigd.

Dit is gebeurd omdat veel cryptohandels- en uitwisselingsplatforms in veel rechtsgebieden licenties aanvragen en verkrijgen. Zo heeft Coinbase onlangs een VASP-licentie gekregen in Frankrijk omdat het zijn diensten en producten in de EU wil uitbreiden.