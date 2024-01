SEC zou Bitcoin ETF-uitgevers volgende week op de hoogte kunnen stellen van goedkeuring: Reuters

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) zou potentiële Bitcoin ETF-aanvragers volgende week dinsdag al op de hoogte kunnen stellen van het knikje van de toezichthouder op hun voorstellen, aldus Reuters in een rapport op zaterdag 30 december.

Dit zou slechts enkele dagen zijn tot de verwachte deadline van 10 januari 2024 waarop de SEC een beslissing moet nemen over de aanvraag van ARK Invest en 21Shares.

Bedrijven dienen de laatste wijzigingen in voorafgaand aan de goedkeuring van de Bitcoin ETF

Copy link to section

De rapporten van vandaag komen slechts een dag nadat BlackRock, ARK Invest en 21 Shares, Invesco Galaxy, Fidelity, Valkyrie, WisdomTree, Bitwise, Franklin Templeton en VanEck allemaal de laatste wijzigingen in hun S-1-deponeringen hebben ingediend. De SEC had vrijdag vastgesteld als deadline voor aanvragers om definitieve herzieningen in te dienen met details zoals vergoedingen en ‘geautoriseerde deelnemers’ (AP’s).

BlackRock noemde JPMorgan en Jane Street als geautoriseerde deelnemers, terwijl Fidelity en WisdomTree Jane Street bekendmaakten als de aangewezen broker voor hun ETF’s. Invesco heeft Virtu en JPMorgan gekozen.

Wat de vergoedingen betreft, heeft Invesco Galaxy een nultarief aangegeven voor zes maanden en de eerste $5 miljard van zijn Bitcoin ETF. De sponsorvergoeding is echter vastgesteld op 0,59%, terwijl die van Fidelity aanzienlijk lager is, namelijk 0,39%.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Een ander belangrijk detail was de gewijzigde S-1 van Bitwise, waarin stond dat een niet bij naam genoemde entiteit zijn Bitcoin ETF (BITB) zou voorzien van $200 – veel meer dan de $10 miljoen voor BlackRock.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Recente opmerkingen van CEO Jamie Dimon van JPMorgan

Copy link to section

Wat de details betreft van de zogenaamde ‘geautoriseerde deelnemers’, die in wezen verwijzen naar een gevestigd bedrijf dat is geselecteerd om de geldstroom voor de ETF te sturen, viel één ding op: JPMorgan.

De bank is niet alleen de grootste aangewezen deelnemer in de Bitcoin ETF van BlackRock, maar ook voor andere aanvragers. Het standpunt van de CEO van JPMorgan, Jamie Dimon, over Bitcoin en crypto ging echter allemaal over hoe de beleggingscategorie voor criminelen is. Nog maar een paar geleden zei het hoofd van JPMorgan dat hij crypto zou “sluiten” als hij de regering was.

Hij zei tegen de wetgevers tijdens een hoorzitting in de Senaat eerder deze maand:

“Ik ben altijd diep gekant geweest tegen crypto, Bitcoin, enz. … het is een echte use-case voor criminelen, drugshandelaren, het witwassen van geld en belastingontwijking. Dat is het nut”,