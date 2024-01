Shiba Inu stijgt nu verbrandingspercentage omhoog schiet, Meme Moguls houdt tempo bij

Shiba Inu (SHIB) maakt furore met de torenhoge SHIB-brandsnelheid en een indrukwekkende prijsstijging van 28,30% in de afgelopen maand. Hoewel de effecten van de verbrandingssnelheid nog steeds niet groot zijn, heeft de meme-coin tenminste enige winst te bieden.

Ondertussen wint een nieuwe meme-coin, Meme Moguls, aan kracht op de markt als alternatief voor Shiba Inu.

Verhoging van de brandsnelheid van Shiba Inu

Shiba Inu, erkend als een van de prominente meme-coins in de cryptocurrency-ruimte, heeft de afgelopen maand een opmerkelijke koersstijging van 28,30% ervaren. Ondanks een recente daling van 0,56% in de afgelopen 24 uur heeft de veerkracht van Shiba Inu met een stijging van 30% in het afgelopen jaar de aandacht getrokken van crypto-enthousiastelingen over de hele wereld.

Shiba Inu prijsgrafiek

Deze stijging gaat gepaard met een fascinerende ontwikkeling: de verbrandingssnelheid van SHIB is met maar liefst 2752,41% omhooggeschoten. De verbranding van 410,698 biljoen euro sinds het begin van de verbranding heeft de nieuwsgierigheid onder handelaars en investeerders aangewakkerd. Opmerkelijke brandtransacties van individuele adressen, in combinatie met de integratie van Shibarium, een laag 2-oplossing gebouwd op Ethereum, hebben bijgedragen aan het zich ontwikkelende nut van Shiba Inu buiten de oorsprong van de meme-munten.

Het algemene traject van Shiba Inu blijft positief nadat de integratie van Shibarium het nut van Shiba Inu heeft uitgebreid, waardoor NFT’s, metaverse-applicaties en gaming zijn gefaciliteerd. Shibarium verwerkt dagelijks meer dan 7,8 miljoen transacties en beschikt over 1,3 miljoen unieke wallet-adressen.

Meme Moguls: een nieuw meme-coin alternatief

Te midden van Shiba Inu’s opmerkelijke reis heeft een nieuwe mededinger de crypto-arena betreden: Meme Moguls. Gepositioneerd als alternatief voor Shiba Inu, wint Meme Moguls aan kracht naarmate de presale versnelt.

Wat is Meme Moguls?

Meme Moguls staat op het punt om ‘s werelds eerste door meme ondersteunde aandelenmarkt en beurs te worden, en biedt gebruikers een unieke kans om met op meme geïnspireerde activa om te gaan.

Het platform introduceert een boeiende play-to-earn-game die spelers onderdompelt in de fantasiewereld van de meme-markthandel. Het stelt gebruikers in staat meme-activa te kopen, verkopen en verhandelen, vergelijkbaar met traditionele aandelen- en cryptohandel.

Met een presale strategie die is ontworpen om binnen de eerste drie maanden na de lancering 100 miljonairs te creëren, wil Meme Moguls het volgende 100x-token zijn, vergelijkbaar met de succesverhalen van Pepe, Shiba Inu en Dogecoin.

Om deelnemers te verleiden biedt Meme Moguls exclusieve beloningen, een levendige community voor betrokkenheid en unieke NFT’s die worden verdiend door gameplay-prestaties. De doorlopende MGLS-token presale fasen omvatten ook een weggeefactie van $10.000 voor de meest actieve gebruiker op Twitter aan het einde van elke fase en een prijsverhoging aan het begin van elke fase.

Op het moment van schrijven bevond de presale zich in de derde fase en had al $1.155.658 opgebracht. Eén MGLS ging voor $0,0025. Je kunt deelnemen aan de presale door de officiële website te bezoeken.

Conclusie

Terwijl Shiba Inu zijn stijgende lijn voortzet en Meme Moguls naar voren komt als een formidabel alternatief in het cryptocurrency-memecoin-landschap, zou het komende jaar dynamisch kunnen blijken te zijn voor op meme gebaseerde activa.

Maar ongeacht de keuze voor meme-coin moeten beleggers waakzaam blijven vanwege de extreem volatiele aard van de cryptomarkt.