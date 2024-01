Valutabalansen van Ethereum (ETH) dalen scherp; Kaspa (KAS) en InQubeta (QUBE) trekken aandacht van investeerders

De dominantie van Ethereum (ETH) over de cryptomarkt werd enigszins geschokt nadat de valutabalansen onlangs een duik namen. Volgens gegevens van Santiment is het totale aanbod op de belangrijkste cryptobeurzen scherp gedaald gedurende de zeven dagen eindigend op 20 december 2023.

Wat de markt in een goed humeur hield, waren de robuuste prestaties van twee tokens – Kaspa (KAS) en InQubeta (QUBE ). De twee cryptocurrencies hebben de aandacht van investeerders getrokken en zijn snel naar de top gestegen.

InQubeta heeft in slechts een paar maanden een grote gebruikersbasis opgebouwd. Het platform helpt beginnende bedrijven geldschieters te vinden voor op kunstmatige intelligentie gebaseerde projecten. Het heeft zelfs een toppositie veroverd op de beste cryptocurrency ICO-lijsten van veel analisten.

Met AI-baanbrekende innovaties in alle sectoren helpt InQubeta crypto-gebruikers om op het juiste moment de juiste kansen aan te boren. De presale financiering bedraagt momenteel $7,6 miljoen en experts hebben de unieke gebruiksscenario’s geprezen.

InQubeta: AI-startups naar een hoger niveau tillen

InQubeta heeft de verwachtingen overtroffen met zijn unieke model. Het model houdt zowel startups als hun investeerders tevreden met een transparant investeringsecosysteem. Het geeft startups toegang tot een netwerk van investeerders die deel willen uitmaken van hun groeitraject.

De eigen cryptocurrency, het QUBE-token, is de enige valuta waarin betalingen worden geaccepteerd. Het gebruik van één token voor alle transacties zorgt bovendien voor uniformiteit op het netwerk.

Het token heeft een voorraad van 1,5 miljard en 65% ervan is bestemd voor verkoop. De rest van het token gaat naar het betalen van uitgaven zoals adviseurs en juridische kosten, het behouden van de liquiditeit en het uitdelen van beloningen.

QUBE is het huidige favoriete token dat je alle zorgen doet vergeten over welke crypto’s je nu moet kopen. Het QUBE-token is gebouwd met een deflatoir karakter dat fungeert als een schild voor rendementen tegen inflatie. Wanneer de markt onder inflatiedruk staat, wordt het aanbod van QUBE-tokens schaarser. De lage beschikbaarheid van de tokens houdt de waarde ervan stabiel en prijsschommelingen worden geminimaliseerd.

Om startups en investeerders naadloos te laten samenwerken, heeft InQubeta een NFT-marktplaats ontworpen. De NFT’s die op de portal worden verkocht, zijn tokenized assets die het startup-project vertegenwoordigen.

Een bedrijf dat financiering nodig heeft, zal een aanbieding indienen met details over de beloningen die een potentiële investeerder in petto heeft. Deze aanbiedingen worden als NFT’s uitgegeven en voor het gemak van iedereen naar de marktplaats geüpload.

Investeerders die van een project houden, kunnen de NFT, of delen ervan, kopen en betalen met QUBE-tokens. Zodra de betaling is verwerkt, komen startups in contact met een groeiende gemeenschap van belanghebbenden die graag hun AI-projecten willen steunen.

Kaspa haalt 30 ambassadeurs binnen om de mondiale reikwijdte te vergroten

Kaspa wordt algemeen beschouwd als een van de altcoins om dit jaar in de gaten te houden en is een Layer 1-blockchain die het blockDAG-protocol implementeert. Het blockDAG-protocol is een digitale grootboektechnologie die handig is voor het parallel verwerken van transacties en het snel bevestigen ervan. Het oorspronkelijke token is KAS.

Het platform heeft onlangs aangekondigd dat het 30 Kaspa-ambassadeurs heeft gerekruteerd om zijn bereik wereldwijd te vergroten. In het kader van het Kaspa Ambassador-initiatief werken mensen met kernkennis over het platform eraan om meer bewustzijn hierover te verspreiden.

Ze moedigen ontwikkelaars, onderwijsinstellingen, investeerders en verkopers aan om nieuwe gebruiksscenario’s met Kaspa te verkennen. Elke ambassadeur vertegenwoordigt Kaspa in zijn/haar lokale regio.

Lif3 stapt over naar Ethereum-blockchain

Ethereum is een populair blockchain-netwerk dat meerdere soorten gedecentraliseerde oplossingen mogelijk maakt, waaronder dApps, NFT’s en rollups. Het oorspronkelijke token is ETH. Ethereum heeft een levendige community van ontwikkelaars en staat bekend om zijn toolkits die helpen bij de snelle implementatie van dApps.

De blockchain was onlangs in het nieuws nadat stakingplatform Lif3 aankondigde dat het naar het Ethereum-netwerk zou migreren om de toegankelijkheid en efficiëntie ervan te verbeteren.

Het team zei dat de overstap het aankopen voor zijn gebruikers zou helpen vereenvoudigen en ruimte voor uitbreiding zou creëren. Het platform werd voorheen mogelijk gemaakt door het Fantom-netwerk.

Conclusie

In een voortdurend evoluerende markt zijn Ethereum, InQubeta en Kaspa na hun recente prestaties naar voren gekomen als een van de beste cryptocurrencies om te kopen. Ze zijn grotendeels stabiel gebleven en hun groeipotentieel geeft hen een voorsprong als het gaat om het grote geheel.

Hun unieke kenmerken zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat iedereen het DeFi-ecosysteem kan gebruiken voor het creëren van rijkdom. Deze drie tokens kunnen een ideale aanvulling zijn op een portefeuille in het nieuwe jaar.

Voor alles wat met QUBE te maken heeft, kun je de de presale website van InQubeta bezoeken.