Metacade – een op blockchain gebaseerd gamingplatform lijkt gepositioneerd voor een solide 2024, ook al eindigde het het afgelopen jaar al met een sterk positieve noot.

Een glimp van hoe 2023 eruit zag voor Metacade

Het GameFi-platform ging live met zijn publieke bèta-lancering in de laatste week van november en sloot het afgelopen jaar af met meer dan 26.000 gamers en crypto-enthousiastelingen.

De algemeen directeur sloot zich onlangs aan bij NeoTokyoCode en herhaalde daarmee de toewijding van het project om een leider te worden op het gebied van Web3- gaming. Enkele van de opmerkelijke games die nu beschikbaar zijn op Metacade zijn Shockwaves, Definity Legend, Great Escape en Heroes Battle Arena.

Strategische partnerschappen zijn echt wat 2023 voor Metacade heeft gedefinieerd. Het platform kwam het afgelopen jaar samen met Meta Strikers, Aether Games, Meta Studio, Love Monster NFT, Moon Bio Studios en vele anderen.

Dit alles zal in 2024 waarschijnlijk in volle gang blijven, volgens de ambitieuze plannen die Metacade voor dit jaar heeft opgesteld. Lees hier meer over de doelstellingen van het platform voor dit jaar op de website.

Metacade onderzoekt dit jaar AR/VR-gaming

Metacade zal naar verwachting dit jaar Meta Grant introduceren – een subsidieprogramma via Itch.io.

De Web3-gemeenschap die zich inzet om blockchain-enthousiastelingen en gamers bij elkaar te brengen, zal de komende maanden ook een marktplaats voor NFT’s (non-fungibele tokens) lanceren.

Nu Metacade al een aantal nieuwe games aan zijn platform heeft toegevoegd, wordt verwacht dat de volgende onderneming zich zal richten op augmented reality- of virtual reality-games (AR of VR). Het project zal blijven zoeken naar strategische partnerschappen om de bovengenoemde plannen te verwezenlijken.

In het streven naar een transformatie naar een solide mondiaal gaming-ecosysteem heeft Metacade aangegeven dat het ook de marketingactiviteiten wil verdubbelen.

Houd er rekening mee dat Metacade nog geen volledig gedecentraliseerde autonome organisatie of DAO is, maar ernaar streeft die mijlpaal tegen eind 2024 te bereiken. Je kunt dieper in Metacade duiken op zijn website via deze link.

Metacade lanceert in 2024 een banenbord

Het is de moeite waard hier te vermelden dat CertiK Metacade al heeft goedgekeurd als een veilig en transparant blockchain-platform na een vrij diepgaande audit.

Tot nu toe hebben gebruikers verschillende manieren om geld te verdienen op Metacade, dankzij het opwindende Play2Earn-model. Maar leden van deze community kunnen de MCADE-tokens ook uitgeven om deel te nemen aan gamingtoernooien, waarbij je door te winnen in aanmerking komt voor beloningen.

Ten slotte beloont Metacade zijn gebruikers ook voor interactie met andere leden, het plaatsen van recensies of het op een andere manier bijdragen aan het platform.

Bovendien zal Metacade in het laatste kwartaal van dit jaar een banenbord introduceren, zoals blijkt uit de whitepaper op de website.

Het zal gaming- en Web3- bedrijven in het algemeen in staat stellen reclame te maken voor de functies waarop leden van de gemeenschap kunnen solliciteren, afhankelijk van hun vaardigheden en ervaring, om een nieuwe baan te bemachtigen in een niche die ze zo dierbaar zijn.

Klik hier voor meer informatie over hoe dit vacaturesite waarschijnlijk zal functioneren.

Is $MCADE op dit moment een goede investering?

Merk op dat alles op Metacade wordt aangedreven door het native token $MCADE.

Het is momenteel ruim 15% goedkoper geprijsd dan wat het waard was aan het einde van de presale in maart 2023. Maar de terugval zou wel eens een kans kunnen zijn om te investeren, aangezien dit platform zoveel spannends heeft gepland voor 2024.

Een nieuwe inzetpool die het in oktober vorig jaar lanceerde en de baanbrekende samenwerking die het rond dezelfde tijd met Polygon aankondigde, maken het tot een aantrekkelijke investeringsmogelijkheid.

De crypto is momenteel genoteerd op één gedecentraliseerde beurs – Uniswap – en op drie gecentraliseerde (Bitget, BitMart en Coinstore).

De bredere rugwind van de crypto-wereld, of die nu verband houdt met de aanstaande goedkeuring van een Spot Bitcoin ETF of de overstap van de Amerikaanse centrale bank naar renteverlagingen, zou in 2024 ook ten goede kunnen komen aan de $MCADE.

Geïnteresseerd in het investeren van Metacade ($MCADE)? Bezoek de website om te ontdekken hoe.