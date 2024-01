Bitcoin-investeerders sloten 2023 met een vrolijke noot af. Het nieuwe jaar zal waarschijnlijk net zo vriendelijk voor hen zijn, volgens Mark Mobius – de oprichter van Mobius Capital Partners.

Mobius verwacht dat Bitcoin in 2024 $60.000 zal bedragen

Copy link to section

Mobius voorspelt dat ‘s werelds grootste cryptocurrency, gemeten naar marktkapitalisatie, in 2024 $60.000 zal bereiken, wat vanaf nu een stijging van meer dan 40% suggereert. Het is de moeite waard hier te vermelden dat de fondsbeheerder accuraat was toen hij waarschuwde voor een scherpe daling van Bitcoin naar $20.000 in 2022.

Toen hij onlangs met mensen bij CNBC sprak, was hij het ermee eens dat er per se “geen reden voor die voorspelling” was, behalve dat de Securities & Exchange Commission van de Verenigde Staten nu meer dan waarschijnlijk een op de beurs verhandeld fonds van BTC op korte termijn zal goedkeuren..

Velen geloven dat de Bitcoin ETF de institutionele interesse in de cryptocurrency aanzienlijk zal vergroten, wat zich doorgaans vertaalt in prijsstijging.

Op voorwaarde dat Mobius weer waar blijkt te zijn met zijn Bitcoin-voorspelling, is het denkbaar dat andere crypto-namen, waaronder het onlangs gelanceerde Shiba Memu, er ook van zullen profiteren, aangezien BTC een indicator voor de cryptomarkt is.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Shiba Memu wordt aangedreven door een native meme-coin

Copy link to section

Met Shiba Memu kun je profiteren van de kracht in de cryptocurrency-ruimte, terwijl u tegelijkertijd wordt blootgesteld aan de enorm in focus zijnde markt voor kunstmatige intelligentie.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Laten we eerst de cryptokant van Shiba Memu verkennen.

Shiba Memu wordt aangedreven door een inheemse meme-munt die het de “SHMU” noemt. Hoewel er risico’s kunnen kleven aan het beleggen in mememunten, moet men ook bedenken dat het een markt is die in 2020 uit de as is gegroeid en tegen eind 2022 een waardering van meer dan $20 miljard heeft bereikt.

SHMU heeft onlangs de presale beëindigd die in totaal ruim $4,9 miljoen opbracht. Er wordt nu verwacht dat het “binnenkort op de markt zal verschijnen”, volgens de website die historisch gezien de neiging heeft om de volgende rally in een cryptomunt te ontgrendelen.

Meer weten over Shiba Memu? Bezoek de website via deze link.

Hoe maakt Shiba Memu (SHMU) gebruik van AI?

Copy link to section

Laten we nu eens kijken naar de kunstmatige intelligentiekant van Shiba Memu.

Volgens de whitepaper op de website maakt het platform gebruik van AI om niet alleen promotionele inhoud te creëren, maar deze ook op internet te verspreiden. Je kunt Shiba Memu dus in wezen beschouwen als een marketingkrachtpatser.

In de whitepaper staat zelfs dat Shiba Memu net zo efficiënt is als 100 marketingbureaus bij elkaar.

Belangrijker nog is dat het niet zo is dat je al te laat bent met investeren in kunstmatige intelligentie. Statista verwacht dat deze markt tussen nu en het einde van dit decennium ongeveer tienvoudig zal groeien. En je kunt profiteren van die snelle groei met een positie in de SHMU-native meme-munt.

Hoe je in een paar eenvoudige stappen in Shiba Memu kunt beleggen, lees je hier op de website.

SHMU zou ook kunnen profiteren van andere rugwind

Copy link to section

Behalve een Spot Bitcoin ETF zijn er nog een paar winden die de crypto-ruimte, waaronder Shiba Memu, dit jaar zouden kunnen helpen.

Om te beginnen wordt algemeen verwacht dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente in 2024 zal verlagen, wat de neiging heeft om meer belangstelling te wekken voor risicovolle activa zoals aandelen en cryptocurrencies. Leden van het FOMC hebben dit jaar onlangs drie renteverlagingen aangekondigd, zoals Invezz hier rapporteerde.

Bovendien is er een halvering van bitcoin gepland voor april 2024. Dat is het moment waarop het totale aanbod van BTC halveert, wat resulteert in een aanzienlijke stijging van de prijs per munt.

Merk op dat andere experts dit jaar zelfs een veel agressievere rally in Bitcoin voorspellen. CoinFund, een durfkapitaalfonds, ziet bijvoorbeeld dat de grootste cryptocurrency ter wereld in 2024 een half miljoen dollar zal bereiken.

Klik hier voor meer informatie over Shiba Memu en de oorspronkelijke meme-coin “SHMU”.