Memeinator (MMTR) vooruitzichten bij verwachte Bitcoin-gedreven bull run

Bitcoin (BTC) steeg op 1 januari met ruim 7% en klom daarmee boven het waardegebied van $45.000. Matrixport voorspelt dat Bitcoin deze maand zal stijgen naar $50.000, daarbij verwijzend naar de mogelijke goedkeuring van spot-ETF rond 10 januari.

Ondertussen lijkt een nieuwe meme-crypto, Memeinator (MMTR), beter te presteren dan de altcoin-markt nadat het tot de top van 2023 ICO’s is uitgegroeid.

Bitcoin oogt op $50K

Uit het laatste rapport van Matrixport blijkt dat BTC een hoog financieringspercentage handhaafde, wat de bullish vooruitzichten van investeerders bevestigt terwijl ze wachten op goedkeuring van een Bitcoin-beursgenoteerd fonds. Verder zou een alt-seizoen op handen kunnen zijn, aangezien de BTC-dominantie-indicator daalde naar 50,3%.

De huidige prijsstijgingen duiden erop dat er minder verkopers zijn, omdat de productie van Tether inactief blijft. Het financieringspercentage staat op het hoogste niveau van +66%. Hieruit blijkt dat longs shorts een jaarlijkse rente van 66% betaalden om hun posities te behouden.

Bron – Matrixport

De termijnmarkt en de krapte op de spotmarkt zullen Bitcoin waarschijnlijk tegen januari 2024 voorbij het waardegebied van $50.000 stuwen. Sommigen verwachten dat het leidende activum dit doel eind januari, week één, zal bereiken.

Positieve ontwikkelingen zoals de goedkeuring van BTC ETF’s, de halvering in april 2024 en de verbeterende wereldeconomie vormden de weg vrij voor aanzienlijke rally’s voor Bitcoin. Dat zou ervoor zorgen dat altcoins exploderen, en MMTR behoort tot de activa die klaar zijn voor opmerkelijke prijsbewegingen.

Memeinator – top ICO-project van 2023

Memeinator is een onlangs gelanceerde meme-munt en door het succes in de voorverkoop behoort deze tot de alts die in de volgende bullrun omhoog zullen schieten. Terwijl crypto’s met een hondenthema op kritiek stuiten vanwege een gebrek aan utility en weinig inspirerende marketing, wil MMTR ondermaatse goedkope meme-coins opruimen omdat het zich richt op de marktkapitalisatie van miljarden dollars.

Memeinator kwam in 2023 naar voren als de beste ICO van de projecten en sloot zich in 2024 aan als een van de meest veelbelovende cryptocurrency-activa.

Voorspelling MMTR

Memeinator vestigt zich als een dominant project in de cryptowereld, en het succes van de presale getuigt daarvan. Door de combinatie van kunstmatige intelligentie en blockchain zal MMTR waarschijnlijk naar recordniveaus exploderen.

Gezien de indrukwekkende ICO-status zal Memeinator waarschijnlijk succes boeken. Een brede marktrally en de uiteindelijke doelstellingen van het project (het vrijmaken van de meme-coinsector voor toekomstige generaties en het bereiken van een marktkapitalisatie van $1 miljard) betekenen een soepel pad voor MMTR om een prijs van $1 te bereiken.

