De crypto prijzen hebben een gemengd begin van het jaar gehad. Terwijl Bitcoin aanvankelijk steeg naar meer dan $45.000, daalde de prijs woensdag hard, omdat handelaren bleven wachten op de goedkeuring van de SEC Bitcoin ETF. Andere tokens zoals Solana, Avalanche en Terra daalden woensdag ook scherp.

Het is onduidelijk of deze crypto- en aandelenuitverkoop kort of langdurig zal zijn. Historisch gezien zijn de prestaties van een actief in de eerste twee dagen van januari echter niet altijd een indicatie van wat we voor de rest van het jaar kunnen verwachten. In dit artikel wordt gekeken naar belangrijke cryptocurrencies zoals Meme Moguls (MGLS), LCX en Ethereum Name Service (ENS).

Meme Moguls voorspelling

Meme Moguls waarvan het token MGLS is, is een nieuwe cryptocurrency in de subsector meme-coins. Het doel van de ontwikkelaars is om een van de toonaangevende meme-coins te creëren die zal concurreren met mensen als Pepe, Bonk en Samoyedcoin.

In tegenstelling tot andere meme-coins zal Meme Moguls een heel ecosysteem hebben dat zijn fans betrokken zal houden. Dit ecosysteem zal bestaan uit games en NFT-collecties. Bovendien zal het netwerk uiteindelijk volledig gedecentraliseerd worden, waardoor alle eigenaren inspraak krijgen over de toekomst ervan.

Volgens de whitepaper van Meme Moguls is 60% van de tokens toegewezen aan de presale periode. De overige worden toegewezen aan het ecosysteem, beursnoteringen en het team.

Meme Moguls heeft al meer dan $1,4 miljoen opgehaald bij wereldwijde investeerders. Deze verhoging komt op een moment dat er veel rugwind is in de crypto-industrie. Er zijn bijvoorbeeld tekenen dat de Securities and Exchange Commission (SEC) een Bitcoin ETF zal goedkeuren.

Er zijn ook tekenen dat de Federal Reserve later dit jaar de rente gaat verlagen. En het allerbelangrijkste: de nauwlettend in de gaten gehouden Bitcoin-halvering zal eind april plaatsvinden. In de meeste gevallen hebben cryptocurrencies de neiging om vóór en na een halvering van Bitcoin te stijgen. Je kunt hier het Meme Moguls-token kopen en kans maken op grote winsten.

LCX prijsvoorspelling

LCX, het native token voor de LCX-crypto-uitwisseling, was deze week een van de best presterende tokens. Het token steeg naar een hoogtepunt van $0,1474, het hoogste niveau sinds januari 2023. Deze rally vond plaats nadat het bedrijf de LCX-handelswedstrijd lanceerde, waar de gelukkige winnaars $15.000 zullen delen.

Op de daggrafiek steeg de prijs van het LCX-token boven het psychologische weerstandspunt op $0,10. Het steeg ook boven de 50- en 100-daagse Exponential Moving Averages (EMA), wat een positief teken is.

Ondertussen steeg de Average Directional Index (ADX) tot boven de 50, wat aangeeft dat het token momentum heeft. De Relative Strength Index (RSI) steeg boven het overboughtniveau van 80.

Daarom vermoed ik dat het token een beetje zal wankelen naarmate de turbulentie op de crypto- en aandelenmarkt voortduurt. Het zal dan terugveren als kopers zich richten op het belangrijkste weerstandspunt op $0,1615, de hoogste swing op 25 januari.

LCX-grafiek van TradingView

Ethereum Name Service prijsvoorspelling

De prijs van Ethereum Name Service (ENS) steeg naar het hoogste punt sinds 16 april. Op zijn hoogtepunt was het token ruim 122% gestegen ten opzichte van het laagste punt vorig jaar. Deze sprong vond plaats nadat Vitelik Buterin, de oprichter van Ethereum, opmerkte dat het platform superbelangrijk was voor de gemeenschap.

De daggrafiek laat zien dat de prijs van het ENS-token boven de 50-daagse en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden is gebleven. Verder zijn de Relative Strength Index (RSI) en de Average Directional Index (ADX) gestegen naar boven de 24. Daarom zal de Ethereum Name Service zich waarschijnlijk terugtrekken naarmate de hype verdwijnt. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat de koers daalt naar de belangrijkste steun op $10.