Solana overtreft Ethereum nu een nieuwe altcoin meedoet aan de wedstrijd

Nu 2024 begint, is Solana (SOL) een koploper geworden, overtreft het Ethereum wat betreft stablecoin-volume en domineert het de zoekinteresse. Tegelijkertijd maakte Pullix, een opkomende hybride beurs, furore met zijn “Trade-To-Earn” PLX-token presale.

Laten we ons verdiepen in deze belangrijke ontwikkelingen die de aandacht hebben getrokken van zowel cryptoliefhebbers als investeerders.

Solana overtreft Ethereum in stablecoin-volume

In een monumentale stap heeft Solana Ethereum voorbijgestreefd in het aantal stablecoin-transacties. Hoewel Ethereum volgens de gegevens van DeFilama de meest dominante keten blijft als het gaat om de totale marktkapitalisatie van de uitgegeven stablecoins, is het aantal stablecoin-transacties dat de afgelopen zeven dagen op Ethereum is uitgevoerd, groter dan dat op Ethereum volgens gegevens van Artemis..

Screenshot van Stablecoin transactievolume op Artemis terminal

Volgens de informatie van Artemis bedraagt het volume aan stablecoins dat de afgelopen zeven dagen op Solana is verhandeld ongeveer $103 miljard, vergeleken met $90,87 miljard in Ethereum.

Volume van stablecoin transacties op verschillende ketens in de afgelopen 7 dagen

Ooit geprezen als een ‘Ethereum-killer’, heeft Solana zijn positie als formidabele blockchain-speler verstevigd, met opmerkelijke groei en gebruikersbetrokkenheid. Het levendige ecosysteem van de blockchain, gekenmerkt door activiteiten variërend van inscriptiesgekte tot memecoin-manie, heeft bijgedragen aan deze mijlpaal.

De stijging van het stablecoin-volume van Solana onderstreept de groeiende populariteit, waarbij handelaren waarde vinden in de robuuste infrastructuur en het gevarieerde aanbod, waaronder de populaire BONK meme-coin en de Solana Saga-telefoon. Airdrops zoals de Jito Airdrop en de opkomst van gedecentraliseerde uitwisselingen (DEX) op Solana hebben ook de opkomst van de blockchain aangewakkerd, waardoor de marktkapitalisatie tot boven de $50 miljard is gestegen. Dit momentum positioneert SOL als een prominente speler op de cryptomarkt.

Solana (SOL) haalt Ethereum in in de zoekresultaten van Google

Naast transactionele bekwaamheid heeft Solana Ethereum overschaduwd in zoekinteresse, wat een signaal is van een verschuiving in de nieuwsgierigheid van crypto-enthousiastelingen. Uit gegevens van Google Trends blijkt dat de term ‘Solana’ tussen 17 en 23 december een hogere zoekinteressescore behaalde dan ‘Ethereum’ in verschillende regio’s, waaronder Spanje en de Filipijnen.

Deze stijging van de zoekinteresse kan worden toegeschreven aan de recente prestaties van Solana, waaronder het overtreffen van Ripple’s XRP en Binance’s BNB in marktkapitalisatie. De prijsstijging van de blockchain, de gedecentraliseerde uitwisselingen die alleen al in december een volume van meer dan $28 miljard registreerden, en de verwachting van aanstaande token-airdrops hebben bijgedragen aan deze verhoogde interesse in Solana.

Pullix (PLX): nieuwe altcoin strijdt met SOL om de eerste plaats

Te midden van de opwinding rond Solana (SOL) is Pullix (PLX) naar voren gekomen als een opmerkelijke kanshebber.

Pullix, een innovatieve hybride beurs die naar verwachting in januari 2024 wordt gelanceerd, zal een revolutie teweegbrengen in het handelslandschap door gecentraliseerde en gedecentraliseerde beursfuncties naadloos te combineren. Het platform pakt kritieke problemen aan, zoals liquiditeitsproblemen in DeFi, en biedt een uniforme oplossing voor handelaren.

De kern van het ecosysteem van Pullix wordt gevormd door het PLX-token, ook wel de eerste ‘Trade-to-Earn’-cryptocurrency op de cryptomarkt genoemd, die zich momenteel in de presale fase bevindt. Met het token kunnen gebruikers direct beloningen verdienen voor het handelen op het platform en het voltooien van uitdagingen. De presale van PLX heeft voor veel ophef gezorgd, waarbij analisten een stijging van 580% tijdens de presale en een potentiële stijging van 100x bij de lancering voorspellen.

Het unieke mechanisme voor het delen van inkomsten van het PLX-token onderscheidt Pullix, waardoor tokenhouders kunnen profiteren van de dagelijkse inkomsten van de beurs en een vast passief inkomen kunnen verdienen. Door gebruikers te stimuleren om liquiditeit te bieden, wil Pullix de liquiditeit vergroten en concurrerender prijzen aanbieden in vergelijking met andere platforms, waardoor handelaren verder naar zijn ecosysteem worden aangetrokken.

Conclusie

In het steeds evoluerende landschap van cryptocurrencies betekenen de geweldige prestaties van Solana en de baanbrekende aanpak van Pullix een verschuiving naar innovatie en gebruikersgerichte platforms.

Solana’s dominantie op het gebied van stablecoinvolume en zoekinteresse, gecombineerd met het voorverkoopsucces van Pullix en de introductie van het PLX-token, demonstreren de dynamiek en het potentieel binnen de cryptomarkt.