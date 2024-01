Bitcoin heeft een fantastisch 2023 achter de rug en het lijkt goed gepositioneerd om ook een sterk 2024 te hebben, aangezien de SEC naar verwachting binnenkort een Spot Bitcoin ETF zal goedkeuren.

Jim Cramers visie op Bitcoin

Copy link to section

De beroemde investeerder Jim Cramer zei onlangs in “Squawk on the Street” van CNBC dat “Bitcoin niet kan worden gedood”.

Hij was vol lof over de “opmerkelijke comeback” die ‘s werelds grootste cryptocurrency, op basis van marktkapitalisatie, in het onlangs afgesloten jaar heeft opgeleverd. Dat is ongeveer twaalf maanden nadat hij zei: “Ik zou crypto in geen miljoen jaar aanraken”.

Cramer is van gedachten veranderd wat betreft Bitcoin, vooral omdat een Spot ETF er nu uitziet als een kwestie van ‘wanneer’ en niet van ‘als’. Eenmaal goedgekeurd zal een dergelijk op de beurs verhandeld fonds waarschijnlijk een enorme institutionele belangstelling voor BTC wekken, waardoor de volgende stap omhoog wordt ontsloten.

Maar zal Bitcoin zich in een soort vacuüm herstellen? Niet aannemelijk. Waarom? Omdat het een graadmeter is. De rugwind heeft de neiging zich ook in andere cryptocurrencies te weerspiegelen. Een van die namen die ook kunnen profiteren van dat domino-effect is Pullix.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Pullix is een hybride crypto-uitwisseling

Copy link to section

Het team achter Pullix heeft zich ten doel gesteld het liquiditeitsprobleem op te lossen dat we vaak tegenkomen bij een DeFi-beurs.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Het project combineert de positieve kanten van een gecentraliseerde beurs met de positieve kanten van een gedecentraliseerde beurs om een hybride crypto-uitwisseling te creëren genaamd Pullix.

Wat nog interessanter is aan Pullix is dat het niet zomaar een gewone crypto-uitwisseling is. Het heeft een native token, “PLX”. Je kunt Pullix dus in wezen beschouwen als een investering die waarschijnlijk geschikt is om de verwachte kracht in de crypto-ruimte in 2024 te benutten.

PLX kost momenteel $0,07 in de lopende presale. Op de website kun je in een paar eenvoudige stappen manieren vinden om te investeren.

Het bezit van PLX kan een passief inkomen betekenen

Copy link to section

“PLX” is uniek omdat het de eerste “trade-to-earn” cryptocurrency is. Pullix zelf is dus een hybride beurs. En je krijgt een beloning als je op deze beurs handelt.

Om de zaken nog lucratiever te maken voor zijn gebruikers, deelt Pullix zelfs een deel van zijn inkomsten met degenen die zijn eigen token bezitten. Praten over een opwindende nieuwe manier van vast passief inkomen.

Pullix heeft tot nu toe ruim $2,7 miljoen opgehaald in de presale. Wat het betekent is dat het idee van een hybride crypto-uitwisseling, het trade-to-earn-model en al het andere dat het PLX-token te bieden heeft, wordt verwelkomd door de cryptogemeenschap.

Dat is meestal een veelbetekenend teken van een crypto-token dat de potentie heeft om aanzienlijk te stijgen in termen van toekomstige prijzen. Meer weten over Pullix en het PLX-token? Klik hier om naar de projectwebsite te gaan.

Pullix (PLX) zet zich in voor veiligheid

Copy link to section

Pullix doet het goed in de presale, ook omdat de hybridebeurs zich vooral richt op beveiliging. Het biedt dezelfde beveiligingsvoordelen als een gecentraliseerde beurs, maar ook de bewaring van activa.

Het PLX-token kan ook een geweldige investering zijn, omdat het alleen bij schrijven $0,07 kost. Een potentiële investeerder hoeft dus niet per se bankroet te gaan om er blootstelling aan te verkrijgen. Houd er rekening mee dat de volgende prijsstijging voor het Pullix-token over 11 dagen gepland is, volgens de website.

En dan zijn er natuurlijk nog een heleboel andere tegenwinden die naar verwachting de crypto-ruimte in 2024 zullen laten schitteren. Deze omvatten onder meer de overstap van de Amerikaanse centrale bank naar renteverlagingen en het halveren van het totale aanbod van Bitcoin.

Dit alles kan ook ten goede komen aan het PLX-token, aangezien het in essentie een cryptocurrency is. Je kunt dieper in Pullix en het PLX-token duiken door hier te klikken.