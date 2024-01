De aluminiumprijzen bleven gespannen na een nieuwe reeks zwakke economische cijfers deze week. Uit gegevens van TradingView blijkt dat de spotprijs voor aluminium donderdag op $2.300 per ounce handelde, veel lager dan het hoogste punt van vorige week op $2.392. Het blijft 14% onder het hoogste punt in 2023.

Vraag en aanbod uitdagingen

De aluminiumprijs trok zich terug na de relatief zwakke PMI-cijfers voor de verwerkende industrie in Azië en andere industriële landen. Voor China, de grootste consument, bleek uit gegevens van het Nationale Bureau voor de Statistiek (NBS) dat de PMI voor de verwerkende industrie in december terugviel naar 49.

Dezelfde trend deed zich voor in de Verenigde Staten, waar uit een rapport van de ISM bleek dat de PMI voor de verwerkende industrie licht steeg naar 47,4. In Europa kwam het PMI-cijfer ook onder de 50 uit. Een PMI-waarde onder de 50 is doorgaans een teken dat het niet goed gaat met de productiesector.

De aluminiumprijzen volgen doorgaans de trends in de productie- en bouwsector. Dat komt omdat het wordt gebruikt voor de vervaardiging van onder meer raamkozijnen, vliegtuig- en auto-onderdelen, keukengerei en blikjes.

Aluminium heeft ook de neiging het mondiale monetaire beleid te volgen. In 2023 daalde de rente toen de centrale banken in de VS en Europa hun renteverhogingscampagne intensiveerden. De Fed steeg naar het hoogste niveau in twintig jaar van 5,50%, terwijl de Europese Centrale Bank (ECB) naar een recordhoogte steeg.

Hoge rentetarieven beïnvloeden de aluminiumprijzen omdat ze de consumptie en productieactiviteit beïnvloeden. Er zijn tekenen dat de Fed haar renteverlagingen zal uitstellen naarmate de crisis in het Midden-Oosten voortduurt. In een verklaring zei Tom Barkin van de Fed woensdag dat de Fed dit jaar zelfs de rente zou kunnen verhogen.

Ondertussen kampt aluminium met een aanbodoverschot, geholpen door de sterke Russische productie. Dit verklaart waarom de opslag in de magazijnen van de London Metal Exchange (LME) zich opstapelt. Terwijl westerse landen sancties tegen Rusland hebben aangekondigd, mogen buitenlandse kopers nog steeds zijn aluminium kopen.

In de toekomst zouden de aluminiumprijzen het goed kunnen doen, geholpen door een herstel van de wereldeconomie nu de centrale banken hun beleid gaan versoepelen. Dit verklaart waarom de ijzerertsprijzen de afgelopen maanden sterk zijn gestegen.

Verder zal het metaal worden ondersteund door de groei van de civiele en defensie-industrie. Ook wordt verwacht dat de auto-industrie het dit jaar goed zal doen, aangedreven door ICE en elektrische voertuigen. In een recente notitie zeiden analisten van ING:

“Onze kortetermijnvooruitzichten blijven neutraal tot bearish voor de vraag, en we voorzien geen substantieel herstel vóór het tweede kwartaal van 2024, wat het startpunt zou moeten zijn voor renteverlagingen door de Amerikaanse Fed.”

Prijsvoorspelling aluminium

Als we naar de daggrafiek kijken, zien we dat de aluminiumprijs de afgelopen weken in een gestage herstelstemming verkeert. Onlangs is de prijs echter teruggevallen, toen de zorgen over de Chinese economie wegebden. Tijdens deze terugtrekking is aluminium gedaald tot onder het belangrijkste ondersteuningsniveau van $2.362, de hoogste swing op 2 oktober.

Aluminium blijft boven de 50- en 25-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA). Het nadert ook de eerste weerstand van de Andrews Pitchfork-tool. Daarom vermoed ik dat het metaal enige volatiliteit op de korte termijn zal hebben, en dan in de komende maanden weer zal opveren. Meer opwaarts potentieel zal worden bevestigd als de prijs boven het YTD-hoogtepunt van $2.391 komt.