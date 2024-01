Nu het cijferseizoen in de Verenigde Staten en andere landen op het punt staat te beginnen, vragen sommige marktwatchers zich af hoe het momenteel met Rusland gaat, bijna twee jaar na de invasie van Oekraïne.

Er heerste een opmerkelijke stilte bij bijna alle Russische bedrijven (in ieder geval bij de bedrijven die in Rusland bleven, velen zijn vertrokken) die stopten met het rapporteren van volledige financiële resultaten toen de oorlog met Oekraïne op stoom kwam. Sommigen rapporteren nu helemaal geen resultaten meer.

Er valt dus niet veel te doen, behalve gedeeltelijke aftrekkingen en aftrekposten – maar je hoeft geen genie te zijn om erachter te komen dat Rusland het waarschijnlijk niet zo goed doet.

Diamanten zijn niet voor altijd

Er zijn momenteel twee redenen die opvallen. Eén daarvan is dat de Europese Raad van de Europese Unie op 3 januari een nieuwe vermelding op zijn sanctielijst heeft aangekondigd, in het licht van de aanhoudende oorlog in Oekraïne.

Die inzending was PJSC Alrosa – het grootste diamantbedrijf ter wereld en veruit een van de grootste Russische bedrijven in het algemeen – en de CEO van Alrosa.

Over het besluit om de nieuwe sanctie op te leggen zei de EU het volgende:

Het verbod op Russische diamanten maakt deel uit van een poging van de G7 om een internationaal gecoördineerd diamantverbod te ontwikkelen dat tot doel heeft Rusland van deze belangrijke inkomstenbron te beroven. Degenen die zijn aangewezen [voor sancties] zijn onderworpen aan een bevriezing van tegoeden en het is EU-burgers en bedrijven verboden geld aan hen ter beschikking te stellen. Natuurlijke personen zijn bovendien onderworpen aan een reisverbod, waardoor ze de EU-grondgebieden niet kunnen betreden of er doorheen kunnen reizen.

Dit komt minder dan een maand nadat de EU al haar twaalfde ronde van grootschalige sancties tegen Rusland had opgelegd, waardoor 86 bedrijven en 61 individuen op de steeds groter wordende lijst van Russische sancties kwamen te staan.

Gas

Dan is er nog het feit dat er nog geen week daarvoor ook slecht nieuws kwam van aardgasproducent Gazprom.

Gazprom wordt algemeen beschouwd als nog steeds het grootste Russische bedrijf qua marktkapitalisatie, en waarschijnlijk ook de grootste zakelijke producent van inkomsten voor het land.

Volgens Reuters heeft Gazprom op 19 december een brief gestuurd over zijn ‘verdiensten’. Hoewel het bedrijf geen volledige resultaten bekendmaakte, zei het wel dat het voorspelde dat de EBITDA voor het boekjaar 2023 binnenkort met bijna 40 procent zou dalen in vergelijking met 2022.

Dit is een ernstige zaak, zoals de meeste beleggers weten. EBITDA-cijfers (wat staat voor ‘winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie’) worden vaak beschouwd als de enige echt nauwkeurige maatstaf voor de gezondheid van de cashflow van een bedrijf en dus voor de duurzaamheid ervan.