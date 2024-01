Celsius lokt gemengde signalen uit met plannen om $468 ETH ongedaan te maken

Cryptogeldverstrekker Celsius wil zijn Ether-bezit terugtrekken om de kosten van zijn herstructureringsplan te dekken. Het omstreden cryptobedrijf zegt dat het ingezamelde geld zal worden gebruikt om zijn schuldeisers te betalen.

Celsius will unstake existing ETH holdings, which have provided valuable staking rewards income to the estate, to offset certain costs incurred throughout the restructuring process — Celsius (@CelsiusNetwork) January 4, 2024

De stap van Celsius komt nadat de Southern District of New York Bankruptcy Court in november zijn herstructureringsplan had goedgekeurd. Het plan omvatte de oprichting van een nieuwe entiteit gericht op mijnbouw en staken.

Celsius vroeg in juli 2022 faillissement aan, op het hoogtepunt van de crypto-onrust, in een jaar waarin zijn collega Voyager Digital een soortgelijke route bewandelde. Crypto-uitwisseling FTX stortte ook in, waardoor het geld van investeerders vast kwam te zitten.

Beheert bijna een derde van de ETH in de wachtrij voor opnames

De stap van Celsius is belangrijk voor de op een na grootste cryptocurrency ter wereld. Uit gegevens van blockchain-analysebedrijf Nansen blijkt dat Celsius 206.300 ETH, dat is bijna een derde van de ETH, in de wachtrij voor opnames controleert. De ETH wordt gewaardeerd op ongeveer $468 miljoen. Het bedrijf heeft de afgelopen zeven dagen al meer dan 30.000 ETH naar Fireblocks voor cryptobewaring gestuurd.

Bijgevolg heeft het niet langer inzetten van Ether de wenkbrauwen doen fronsen over de mogelijke dumping van tokens op de markten, wat mogelijk de prijs van de cryptocurrency zou kunnen beïnvloeden. Sommigen zijn echter van mening dat het ETH de komende weken daadwerkelijk een positief traject zal bezorgen. X-gebruiker WazzCrypto deelde zijn mening met zijn meer dan 6.500 volgers en wees erop dat het vertrek van Celsius op de inzet van ETH een enorme last op het token opheft.

Hoewel de prijs van ETH op het moment van schrijven weinig veranderd was, waren de beloningen voor het staken in Celsius een van de factoren die verband hielden met het negatieve sentiment over ETH de afgelopen maanden. Als zodanig zou het niet langer inzetten van de tokens de stemming op ETH kunnen verbeteren en de recente verkoopdruk kunnen verlichten.