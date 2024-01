2022 was een rampjaar voor de cryptowereld, toen schandalen en instortingen resulteerden in een aanzienlijke toename van de uitstroom. Maar toen kwam 2023 en daarmee steeg de interesse in cryptocurrencies.

En nu ziet 2024 er goed uit voor opnieuw een sterk jaar, vooral omdat de Securities & Exchange Commission naar verwachting binnenkort een Spot Bitcoin ETF zal goedkeuren die institutionele interesse in de crypto-industrie zal wekken.

Helaas is Bitcoin met een waarde van ongeveer $45.000 misschien geen geschikte, of beter gezegd, haalbare investering voor velen die geïnteresseerd zijn in cryptocurrencies.

Voor dergelijke investeerders zijn er drie meme-munten – ApeMax, CorgiAI en Memeinator – die potentieel in 2024 kunnen stijgen. Laten we deze elk afzonderlijk verkennen.

ApeMax

ApeMax is ‘s werelds eerste Boost-to-Earn-cryptocurrency. Dit unieke staking model stelt houders in staat beloningen te verdienen voor het “boosten” van welke entiteit dan ook.

Toegang tot ApeMax is onmiddellijk zodra de meme-munt is gekocht. David Kemmerer, de CEO van CoinLedger, liet weten:

Met het meer gamified systeem van ApeMax denk ik dat dit een munt is die de aandacht zal trekken en dus waarde zal hebben in 2024.

ApeMax bevindt zich momenteel in de presale die tot nu toe bijna $1,8 miljoen heeft opgebracht, wat duidt op een sterke vraag. Het meest interessante aan deze meme-coin is dat de prijs elke 24 uur stijgt – de volgende stijging staat gepland voor ongeveer 18 uur vanaf nu.

Corgi AI

CorgiAI is een platform dat kennis biedt met de snelle groei van meme-coins en kunstmatige intelligentie.

Het project maakt gebruik van AI om een memegenerator te ontwikkelen. De gedecentraliseerde community gebruikt het gelijknamige native token als ruilmiddel.

CorgiAI drukte een recordhoogte in de laatste week van december, maar heeft zich sindsdien teruggetrokken, wat mogelijk een kans heeft gecreëerd om in deze crypto te investeren. CorgiAI heeft op het moment van schrijven een marktkapitalisatie van bijna $600 miljoen.

Merk op dat Statista voorspelt dat kunstmatige intelligentie tussen nu en eind 2030 als markt vertienvoudigd zal worden. Dat is het soort groei waar je met CorgiAI van kunt profiteren.

Net als CorgiAI is Memeinator een andere onlangs gelanceerde coin die inspeelt op de snelle groei van AI.

Memeinator

Memeinator definieert zijn missie als totale dominantie van de meme-ruimte. En hoe denkt zij dat te doen? Het maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om op internet naar zwakke coins te zoeken en deze te elimineren om de meme-coins veiliger en aantrekkelijker te maken voor serieuze investeerders.

In een paar maanden tijd heeft de presale van Memeinator bijna $3,0 miljoen opgehaald, wat erop wijst dat zijn missie goed aanslaat bij de investeringsgemeenschap. MMTR zal live gaan op opmerkelijke crypto-beurzen na de presale, iets dat doorgaans tot prijsstijgingen leidt.

En dan zijn er nog andere winden in de rug die kunnen helpen de volgende etappe omhoog te ontsluiten. Deze omvatten onder meer dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente in 2024 zo’n drie keer zal verlagen, zoals leden van het Federal Open Market Committee onlangs hebben aangegeven, zoals Invezz hier rapporteerde.

Meer weten over Memeinator en in een paar eenvoudige stappen in MMTR investeren? Bezoek de website via deze link.

Conclusie

Meme-coins kunnen een riskante investering zijn, vooral gezien de geschiedenis van oplichting en fraude.

Maar het is ook de moeite waard om de andere kant van deze medaille te bekijken. Wist je dat meme-coins vóór de pandemie nauwelijks genoeg waard waren om van een markt te spreken, maar dat het tegen het einde van 2022 een markt ter waarde van $20 miljard was?

Dat is een agressief groeitraject waar je deel van kunt uitmaken en waar je financieel van kunt profiteren als je ervoor kiest om te investeren in ApeMax, CorgiAI of Memeinator, zoals we hierboven hebben besproken.