Beleggers wenden zich tot deze 3 tokens tijdens onzekerheid over BTC ETF

Nu de goedkeuringsdeadline voor de Bitcoin (BTC) Spot ETF dichterbij komt, worden de markten steeds onzekerder. Ondanks dat de $45.000 eerder deze week werd bereikt, heeft $BTC zich sindsdien teruggetrokken, en traders worstelen met verschillende scenario’s. Zal de ETF worden afgewezen? Wordt het een ‘sell-the-news’ evenement? Zal de instroom worden uitgesteld?

Gelukkig hebben verschillende altcoins de laatste tijd een enorme relatieve kracht getoond, en als investeerders vragen welke crypto’s ze nu moeten kopen, liggen de antwoorden voor de hand. Beleggers wenden zich tot deze overpresterende tokens te midden van de onzekerheid over BTC ETF’s – een blik op de beste kandidaten voor 2024.

Galaxy Fox ($GFOX) domineert de financiering voor de presale

Galaxy Fox ($GFOX) lijkt klaar om financieringsrecords te breken en heeft in enkele weken tijd maar liefst $2,4 miljoen opgehaald. Vroege kopers gaan snel door de zesde fase (95% voltooid) en zullen binnenkort getuige zijn van nog eens een prijsstijging van 15%. Het innovatieve, dynamische prijsmodel dat wordt gebruikt, kent tijdens de financieringsrondes verschillende prijsstijgingen. Door de overgang van fase 6 naar fase 7 zal de prijs van $GFOX stijgen van $0,001749 naar $0,00198.

Deze uitdager blaast het P2E-genre nieuw leven in en introduceert welkome veranderingen, waaronder een residueel inkomen voor alle houders. De belangrijkste P2E-bouwsteen blijft een spel met geïntegreerde financiële prikkels. In het geval van Galaxy Fox is dit een verslavend runnerspel dat aan het einde van elk seizoen prijzen uitbetaalt die direct inwisselbaar zijn voor $GFOX.

Het protocol heeft echter verschillende extra mechanismen toegevoegd om het verdientraject te verbeteren. NFT’s spelen een substantiële rol in dit ecosysteem. Als je er één vasthoudt, krijg je in-game statistiekbonussen, en de betrouwbare voorspelling zou een stijgende bodemprijs zijn naarmate de waarde van de prijzenpot toeneemt. Ze kunnen worden verhandeld op de interne marktplaats van Galaxy Fox. Houders kunnen hun NFT zelfs zien in de echte merchandise-lijn van Galaxy Fox.

Naast het verhandelen van NFT’s en het winnen van seizoensgebonden prijzenpotten, levert Galaxy Fox stakingbeloningen op. Dit passieve inkomen zorgt ervoor dat alle $GFOX-houders profiteren van de groei van het ecosysteem, en de deelname is omhooggeschoten naarmate de onzekerheid toeneemt naarmate de goedkeuringsdeadline van $BTC ETF dichterbij komt.

MakerDAO ($MKR): buyBack-programma

MakerDAO ($MKR) richtte zich in 2023 op RWA’s en vertrouwde steeds meer op staatsobligaties als onderpand voor zijn stablecoin $DAI. Naast dat staatsobligaties een van de meest liquide activa ter wereld zijn, wordt er bovendien een rendement uitgekeerd dat door de Amerikaanse overheid wordt betaald. Dankzij de enorme bezittingen van MakerDAO kon het zijn terugkoopprogramma opnieuw opstarten en de Enhanced DAI Savings Rate introduceren.

Alle $DAI-houders kunnen 5% verdienen op hun bezittingen, waardoor er een enorme vraag ontstaat om $DAI te slaan, wat inkomsten genereert voor de Maker. $MKR is nog een van de beste cryptocurrencies die je nu kunt kopen tijdens deze onzekerheid. Dankzij de rentebetalingen op obligaties heeft de $MKR een gestage bron van koopdruk, en de deflatoire invalshoek blijft de prijs opdrijven.

Sei ($SEI): opkomst van de geparallelliseerde EVM

Sei ($SEI) geniet van zijn moment in de zon als een van de beste cryptocurrencies die je nu kunt kopen. De rally kwam na de stijgingen van Solana ($SOL) en Avalanche ($AVAX), en de brede consensus is dat $SEI in 2024 de beste eerste handelstransactie zal zijn.

Het claimt 20.000 transacties per seconde te kunnen verwerken, en de parallelle uitvoering maakt het een van de snelste blockchains. Sei is op maat gebouwd om de beste on-chain handelservaringen te bieden en is ontworpen om een DEX-ervaring van de volgende generatie te bieden. De relatieve kracht en het snelle herstel bij eventuele dips laten zien dat er behoefte is om de eerste laag-transactie opnieuw uit te voeren. En $SEI is gemakkelijk een van de beste cryptomunten die je momenteel kunt kopen tijdens deze onzekerheid.

Conclusie

De cyclus van 2024 zal worden gedomineerd door nieuwe projecten die tijdens de beer of deze huidige Bull Run worden gelanceerd. Deze nieuwe tokens zijn het natuurlijke antwoord op welke crypto’s je nu moet kopen. De dominantie van $SEI en $GFOX laat al zien dat deze stelling werkelijkheid wordt, en hoewel $MKR op de korte termijn een prima houvast kan zijn, zal de waardepropositie er heel anders uitzien zodra de rente wordt verlaagd.

Vandaag deelnemen aan de Galaxy Fox-voorverkoop zou een uitstekende manier kunnen zijn om een voorsprong te nemen op de bullmarkt van dit jaar. De terugkeer van P2E-projecten en de opkomst van GameFi brachten dit token in pole position om een toppresteerder te worden.

Ga voor meer informatie over $GFOX naar de presale van Galaxy Fox of sluit je aan bij de community.