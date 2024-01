Nieuwe Solana meme-coin daagt Bonk uit, kan Memeinator ze allemaal domineren?

Nadat Bonk (BONK) op de rem trapte na de snelle opkomst in de afgelopen twee maanden, probeert een andere Solana meme-coin, Myro (MYRO), het roer over te nemen.

Is deze onlangs gelanceerde mememunt met hondenthema vandaag de dag een betere koop? Of zou de grote hit Memeinator (MMTR) in de presale de moeite waard kunnen zijn om in te investeren in het kader van de bullmarktprojecties voor 2024?

Myro (MYRO) maakt een grote zet terwijl Bonk zakt

Copy link to section

De prijs van Bonk uit Solana steeg in december naar een recordhoogte van $0,00003416, toen het meme-token belangrijke noteringen op cryptobeurzen scoorde. De koersstijging van SOL naar prijzen boven de $123 kwam doordat BONK’s rally Pepe (PEPE) in marktkapitalisatie hielp.

BONK worstelt echter met momentum en daalde met 44% in de afgelopen twee weken, terwijl de prijs van SOL onder de $100 zakt. De marktkapitalisatie van Bonk is gedaald van ruim $1 miljard naar momenteel ongeveer $621 miljoen. Zal Myro (MYRO), te midden van deze inzinking voor Bonk, de nieuwe honden-memekoning van het Solana-ecosysteem worden?

Myro is een meme-coin genoemd naar de hond van Raj Gokal, medeoprichter van Solana. MYRO werd gelanceerd in november en wil het ecosysteem van de Solana meme-coins domineren. Het heeft een hoogtepunt van $0,082 bereikt.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Volgens gegevens van CoinGecko bedraagt de winst van MYRO de afgelopen week momenteel 304%. Met meer dan 40% koerswinsten in 24 uur gluurt MYRO naar de marktkapitalisatie van $100 miljoen en zou mogelijk kunnen doorbreken naar het prijsniveau van $0,1.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Myro heeft een maximaal aanbod van 1 miljard MYRO en zijn whitepaper schetst potentiële nutsvoorzieningen en -activiteiten. Terwijl de meme-markt een nieuwe impuls zou kunnen krijgen, zullen de langetermijnvooruitzichten voor beleggers waarschijnlijk aangetrokken worden door een nieuwe uitdager die furore maakt op de voorverkoopmarkt.

Memeinator (MMTR): Meer dan een meme-coin

Copy link to section

Een van de nadelen van meme-coins is hun inherente gebrek aan echt nut. Terwijl Dogecoin en Shiba Inu een stempel hebben gedrukt in de crypto-ruimte als top-meme-coins, zijn de meeste andere meme-tokens vervaagd naarmate de aanvankelijke hype opdroogt.

The Memeinator (MMTR) is een nieuwe AI-meme-crypto, geïnspireerd op de wereldwijde hitfilm Terminator. Als eerbetoon aan de franchise heeft het memeproject uit de toekomst een duidelijke missie: het wegnemen van de dreiging die zwakke en waardeloze meme-coins vormen voor de bredere cryptoruimte.

Echt nut in duidelijk uitgestippelde gamificatie, staking en andere productlanceringen zou het bij de lancering een grote voorsprong kunnen geven op ondermaatse tokens.

Waarom zou Memeinator een goede langetermijnweddenschap kunnen zijn?

Copy link to section

Terwijl het zijn status als een van de beste meme-coins om in 2024 te kopen versterkt, stijgt het vertrouwen in Memeinator.

Na te zijn begonnen met 29 fasen, heeft de gemeenschap een grote stap voorwaarts gezet met een reductie naar 20. Tokenonics profiteerde hiervan, waarbij 129 miljoen van de 1 miljard MMTR werden verbrand uit zes van de negen fasen.

Staking is ook al live, terwijl de groeiende gemeenschapsaantrekkingskracht niet alleen tot uiting komt in de deelname aan de Virgin Galactic-weggeefactie ter waarde van $ 250.000, maar ook in de betrokkenheid op sociale media. Volgens gegevens op de website van Memeinator heeft het project respectievelijk meer dan 7.000 en 11.000 leden aangetrokken via de Discord- en Telegram-kanalen.

🚀🌌 READY FOR A REAL ADVENTURE? #MEMEINATOR'S $250K VIRGIN GALACTIC GIVEAWAY IS YOUR TICKET TO SPACE.



JOIN OR WATCH OTHERS SOAR.



📲ENTER HERE: https://t.co/PNQvq5Ril7#VirginGalactic pic.twitter.com/kolZ4aRbVS — The Memeinator (@TheMemeinator__) January 3, 2024

De presale van Memeinator heeft een indrukwekkende $3 miljoen opgeleverd terwijl het gaspedaal wordt ingedrukt in fase 11 van de tokenverkoop. De huidige prijs is $0,0186 en zal naar verwachting in de laatste fase stijgen naar $0,0292. Gezien de kracht van de waardepropositie van Memeinator, de heropleving van de meme-coins en de algemene marktvooruitzichten, zou het kopen van MMTR vandaag de dag de moeite waard kunnen zijn.

De waarde van MMTR zou tegen het einde van de presale nog eens 65% kunnen stijgen, waarbij benadrukte factoren het bedrijf kunnen helpen de algehele dominantie uit te dagen. Wil je meer informatie over Memeinator? Bekijk hier de whitepaper.