De koersen van cryptovaluta stonden maandag op scherp, terwijl beleggers wachtten op het volgende besluit van de SEC over een spot Bitcoin ETF. Bitcoin herstelde zich tot boven de $45.000, terwijl altcoins als Celestia, GMT, Filecoin en IOTA zich scherp terugtrokken. Andere tokens zoals Solana en Avalanche bleven ook vallen. In dit artikel worden enkele van de beste tokens bekeken, zoals Injective (INJ), Stacks (STX) en Pullix (PLX).

Pullix prijsvoorspelling

Pullix is een opkomende crypto-uitwisseling die zich momenteel in de presale fase bevindt. De ontwikkelaars willen de industrie ontwrichten door een beurs te creëren die zich op het kruispunt bevindt van gecentraliseerde (CEX) en gedecentraliseerde uitwisselingen (DEX). Het heeft tot doel een hybride beurs te creëren waarmee handelaren tokens kunnen kopen en verkopen.

De beursindustrie is zeer competitief en verzadigd. Het wordt nu gedomineerd door CEX-bedrijven zoals Binance, Coindesk, Kraken, KuCoin en OKX. Andere grote spelers zijn DEX-bedrijven zoals dYdX, Uniswap en Vertex Protocol.

Daarom wil Pullix de sector ontwrichten door een vooraanstaande beurs te zijn die CEX- en DEX-functies combineert. Het project wil het liquiditeitsprobleem in de DeFi-industrie oplossen. Het streeft ook naar een zeer veilig platform dat hacking voorkomt.

Pullix wint terrein in de presale. Volgens de website heeft het al meer dan $3 miljoen opgehaald bij wereldwijde investeerders. Om dat te bereiken hebben de ontwikkelaars verschillende promoties onthuld, zoals een tokenbonus van 10%.

Je kunt het PLX-token hier kopen. Net als bij andere investeringen zijn er echter enkele risico’s verbonden aan het investeren in tokenvoorverkoop. Ten eerste kan niet worden gegarandeerd dat het token stijgt na de notering.

Injective prijsvoorspelling

INJ-grafiek door TradingView

Het INJ-token van Injective was het afgelopen jaar een van de best presterende. Het steeg van minder dan $1,30 naar ruim $45. Deze rally vond plaats terwijl het ecosysteem vrij klein bleef. Als gevolg hiervan hebben sommige analisten zich afgevraagd of deze rally werd aangestuurd door fundamentals of door durfkapitaalbedrijven.

Maandag hervatte het token de bullish trend als het enthousiasme over een spot Bitcoin ETF voortgezet. Op de daggrafiek bleef het token boven de 50-daagse en 100-daagse voortschrijdende gemiddelden.

Injective nadert ook het belangrijkste weerstandsniveau van $44,93, het hoogste punt in 2023. De Relative Strength Index (RSI) en de MACD bleven stijgen. Daarom zijn de vooruitzichten voor de prijs van INJ voorlopig neutraal. Meer opwaarts potentieel zal worden bevestigd als de prijs boven het hoogste punt van vorig jaar op $44,93 komt.

Stacks prijsvoorspelling

STX-grafiek van TradingView

De prijs van Stacks (STX) kende een sterke stijging, geholpen door de sterke groei van het ecosysteem van Bitcoin. Het token steeg naar een hoogtepunt van $1,98, een stuk hoger dan het dieptepunt van vorig jaar van $0,20. Het is boven de 50-daagse en 100-daagse voortschrijdende gemiddelden gestegen. Meest recent steeg het token boven de belangrijkste weerstand op $1,315, de hoogste swing op 20 maart.

De Relative Strength Index (RSI) van het STX-token is dicht bij het overboughtniveau gekomen. Het bevindt zich ook boven de Ichimoku-wolk. Daarom vermoed ik dat het token zal blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op de belangrijkste weerstand op $2,50. Een scherpe terugval kan echter niet worden uitgesloten nu beleggers het bitcoin ETF-nieuws verkopen.