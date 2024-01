FOMO-waarschuwing van SEC lokt ETF-goedkeuring uit, Memeinator presale passeert $3,1 miljoen

2024 brengt veel verwachtingen met zich mee op de cryptomarkten. Hoewel er opmerkelijke ontwikkelingen worden verwacht, wordt nergens meer meer naar uitgekeken dan ‘s werelds eerste Bitcoin ETF. Analisten voorspellen zelfs een kans van maar liefst 95% dat de ETF groen licht krijgt. En dus anticiperen beleggers op grote bewegingen in de markt. Maar de SEC heeft een waarschuwing afgegeven nu meer investeerders zich aansluiten bij de Bitcoin-bandwagon. Ondertussen bouwt FOMO voort op het komende project, Memeinator, dat in de presale de $3,1 miljoen overschreed.

FOMO waarschuwing voor een geruststelling van de eerste spot Bitcoin ETF?

Gebruikers van sociale media waren enthousiast toen de Amerikaanse SEC waarschuwde voor de risico’s van crypto-investeringen. De SEC waarschuwde crypto-enthousiastelingen tegen het bouwen van FOMO en het investeren in digitale activa omwille van de cryptovaluta. Vanuit beleggingsoogpunt verwijst FOMO naar de angst om een kans te missen. Beleggers vertonen dwangmatig gedrag, zoals het kopen van activa vanwege een feitelijke of waargenomen winst.

Hoewel het onduidelijk is waarom de SEC de waarschuwing heeft afgegeven, hebben gebruikers dit als een positief signaal voor de spot-ETF gezien. Dat komt zelfs terwijl de markt met veel optimisme wacht op een mogelijke beslissing vóór de deadline van 10 januari. Als gevolg hiervan heeft FOMO zich rond cryptomarkten opgebouwd, waardoor Bitcoin boven de $44.000 kon stijgen.

Volgens de SEC mogen mensen een bepaald actief niet kopen omdat anderen dat wel doen. In plaats daarvan zouden ze moeten beleggen omdat het past bij hun beleggingsdoelen. De toezichthouder waarschuwde investeerders ook om een investeringsmogelijkheid niet te benutten omdat populaire figuren deze promoten.

Memeinator cultiveert meme-herinneringen terwijl de notering lonkt

Naast Bitcoin zijn beleggers ook bezorgd over het snelgroeiende memelandschap. Nu er positief crypto-nieuws rond Bitcoin ontstaat, is het duidelijk dat de rest van de sector hiervan zal profiteren. Een cryptocurrency die de aandacht heeft getrokken is Memeinator. Het is een aankomend memeproject dat gebruik maakt van AI om de memesector de moeite waard te maken.

Memeinator gebruikt AI om het web te scannen en zwakke en niet-originele memes te ontdekken. Het verplettert ze vervolgens van de aardbodem en garandeert dat alleen kwaliteitsprojecten gedijen. Op deze manier biedt Memeinator een oplossing voor een netelig cryptocurrency-probleem van ongecontroleerde groei.

Analisten hebben veel waardering voor Memeinator vanwege zijn rol en verwachten dat het token in 2024 de meme-trends zal bepalen. Naarmate het project de concurrentie aangaat met collega’s, zal het aan populariteit winnen, waardoor de prijs naar een verwachte marktkapitalisatie van $1 miljard zal stijgen. Om Memeinator zo’n substantiële marktwaarde te laten bereiken, hebben analisten er een winst tot 50x voor gereserveerd.

Memeinator investeert ook in krachtige marketing en branding. Het zoekt de beste beïnvloeders en lijsten op de beste beurzen. Het doel is om wereldwijd bekend te worden en grip te krijgen, te leven volgens het meme-label en viraal te worden. Als zodanig wordt verwacht dat Memeinator exponentieel zal stijgen, met een potentiële notering op beurzen verwacht in 2024.

132% ROI in presale en toekomstige 50x waarde van MMTR

De verleidelijke presale van Memeinator wordt ook gevoed door de belofte van hoge rendementen. Het project levert maar liefst 132% rendement op in de voorverkoop. De presale begon bijvoorbeeld met een prijs van $0,01 in fase één, maar MMTR heeft nu een prijs van $0,0186 in fase 11. In de laatste, 29e fase wordt het token gewaardeerd op $0,0485.

Bovendien zou het toekomstige waardepotentieel van Memeinator kunnen worden ontsloten door het gebruik ervan op andere Web 3.0-gebieden. Een opvallende daarvan is gaming, dat aan het einde van de voorverkoop wordt gelanceerd.

Het token zal ook beschikbaar zijn voor staking voor passief inkomen. Er zijn ook community-NFT’s, waar gebruikers meer te weten komen over de creatieve werken van het Memeinator-team. Met de toepassing is het potentieel voor MMTR om in de toekomst 50x te stijgen ongetwijfeld. In de tussentijd zou MMTR volgens speculaties na de notering in 2024 een tienvoudige winst kunnen boeken.