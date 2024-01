Japanse Mercari staat in-app-aankopen met Bitcoin toe

De Japanse e-commercegigant Mercari zal gebruikers van zijn platform in staat stellen om in-app-genoteerde producten te kopen met behulp van Bitcoin (BTC). Lokale rapporten melden dat Bitcoin-transacties vanaf juni zullen plaatsvinden via Melcoin, de crypto-uitwisselingsdochter van Mercari.

Mercari zal de prijzen van artikelen in Japanse yen weergeven, maar kopers kunnen ervoor betalen met Bitcoin. Omgekeerd zullen de Bitcoins worden omgezet in fiat via de crypto-uitwisselingspartner, waardoor verkopers en verkopers op de vlooienmarkt-app betalingen in de lokale valuta kunnen ontvangen.

Deze recente stap versterkt de positie van Mercari als een crypto-georiënteerd bedrijf. Het platform beschikt over een cryptohandelsservice waarmee gebruikers Bitcoin kunnen verkopen met behulp van hun verkoopopbrengsten. Gebruikers kunnen ook punten verdiend met het loyaliteitsprogramma inwisselen voor de cryptocurrency.

Betalingen beschikbaar gesteld aan 22 miljoen maandelijkse gebruikers

Mercari wordt gezien als een van de grootste online consumentenmarktplaatsen in Japan. De tien jaar oude marktplaats heeft meer dan 22 miljoen maandelijkse gebruikers. De acceptatie van Bitcoin-betalingen versterkt de adoptie van cryptovaluta in Japan, ook al profileert het Aziatische land zich als een pro-crypto-jurisdictie.

De Japanse regeringspartij heeft steeds meer een regelgevende route gevolgd om gebruik te maken van Web 3.0 en een rol te spelen in de crypto-industrie. In juni 2022 werd een wet aangenomen die stablecoins als een vorm van geld erkent. Het Japanse regelgevingskader vereist ook dat beurzen klanten scheiden van beursactiva. Dankzij dit uitgebreide regelgevingskader kregen Japanse gebruikers hun geld terug na de ineenstorting van de FTX eind 2022.

De laatste tijd heeft Japan een soepele benadering aangenomen ten aanzien van belasting over crypto, nadat het de controversiële belasting op ongerealiseerde winsten had beëindigd. Door de beleidswijziging, die op 1 april 2024 van kracht wordt, worden entiteiten alleen belast als ze hun crypto-bezit verkopen. Deze stap verlicht de belastingdruk en maakt crypto-investeringen aantrekkelijk.

