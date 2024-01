Het is weer die tijd van het jaar… We hebben het natuurlijk over het cijferseizoen. Omdat januari vaak het vierde kwartaal en de volledige resultaten van het boekjaar met zich meebrengt, is het zowel een begin- als een reflectietijd voor beleggers.

Maar wat moeten beleggers deze keer verwachten van het winstseizoen, nu 2023 zo’n onvoorspelbaar jaar is geweest – vooral met het verrassende, gelukkige einde van een ‘zachte landing’ voor de Verenigde Staten? Wij hebben vijf zaken uitgelicht waar je op moet letten.

1. Teleurstellende cijfers van bankaandelen

Vandaag (8 januari) meldde de Financial Times dat de grotere Amerikaanse bankaandelen naar verwachting een sterke toename van het aantal wanbetalingen van klanten zullen melden, als gevolg van de nog steeds hoge rentetarieven waarmee de meeste consumenten worden geconfronteerd. Verwacht wordt dat dit de inkomsten van de meeste banken enigszins heeft doen dalen, ook al is de rente zelf meer waard, omdat ze minder krijgen van wat ze verschuldigd zijn.

Sommigen hebben bij deze zelfs al een tijdje het teken aan de muur gezien. Op basis hiervan heeft ratingbureau Moody’s begin december de vooruitzichten voor de banken verlaagd. Op dezelfde manier zei het ratingbureau van Fitch in december ook:

We verwachten in 2024 een wanbetalingspercentage van 3,5 tot 4 procent voor leningen met hefboomwerking, en van 5 tot 5,5 procent voor [corporate high yield], een stijging vergeleken met de prognoses voor 2023 van 3 tot 3,5 procent.

Fitch heeft dit rechtstreeks in verband gebracht met de macro-omgeving en het effect ervan op de kasstromen van banken.

Het klimaat van langere rentetarieven zal de vrije kasstroomposities van emittenten met een hoge schuldenlast uithollen, omdat we verwachten dat velen van hen de hogere rentelasten niet zullen kunnen compenseren met groei van de EBITDA, vooral omdat veel emittenten te maken hebben met afnemende operationele prestaties. In combinatie met een vertragende economie en een nauwere toegang tot de kapitaalmarkten zal dit leiden tot een toename van het aantal wanbetalingen in 2024.

2. Schitterende dividenden uit brandstofaandelen

‘Het regent dividenden, halleluja’ zou dit kwartaal misschien wel het volkslied kunnen zijn voor beleggers in energieaandelen.

ExxonMobil maakte bijvoorbeeld in december bekend dat het in de komende vier jaar maar liefst 14 miljard dollar aan winst- en cashflowgroei zal realiseren – en dat het van plan is zijn winst tegen 2027 ruimschoots te verdubbelen ten opzichte van het niveau van 2019, samen met het kunnen bogen op “verhoogde aandeelhoudersuitkeringen.

TotalEnergies verhoogde zijn dividend in 2023 met zeven procent voor alle kwartalen, terwijl Shell het afgelopen jaar dividenden heeft uitgekeerd ter waarde van ruim 11 miljard dollar, zoals aangegeven door Global Witness.

Sommigen zijn echter sceptisch over de toekomst van brandstofaandelen op langere termijn, in de nasleep van de historische belofte van COP28 om ‘fossiele brandstoffen geleidelijk uit te bannen’, en zien de extravagante dividenden als een poging van een gedoemde industrie om investeerders geïnteresseerd te houden, ook al dagen zijn geteld.

3. Aandelen luxe markt zullen interessant zijn in 2024

Volgens Statista zal de luxe markt (inclusief luxe horloges en sieraden, designermode en luxe cosmetica en parfums) in 2024 naar verwachting met ongeveer $14 miljard (ongeveer drie procent) groeien tot een totaal van ongeveer $369 miljard wereldwijd.

Desondanks hadden luxemerken zelf een moeilijke tijd in 2023. De aandelenkoers van LVMH daalde in oktober 2023 toen het in zijn laatste winstrapport een omzetgroei van negen procent rapporteerde – een aanzienlijke daling ten opzichte van de 17 procent in het tweede kwartaal. Rivaal Prada zag de aandelenkoersen in het laatste kwartaal van 2023 eveneens met ruim tien procent dalen.

De hoge inflatie is grotendeels verantwoordelijk voor deze teleurstellende cijfers – dat niet-essentiële, ambitieuze aankopen in dergelijke klimaten op de achterbank komen te staan.

Dit betekent dat het, nu de inflatie in de VS (momenteel de grootste luxekoper ter wereld) onder controle lijkt te zijn en de rentetarieven ergens in 2024 zullen gaan dalen, interessant zal zijn om te zien wat de volgende stap zal zijn voor de meest welgestelden ter wereld. aandelen.

4. Titanentijd voor technologieaandelen

Het is een volledig jaar geleden dat de AI-koorts de wereld overspoelde, met de wildvuurachtige verspreiding van ChatGPT in december 2022. En nu, in 2024, lijkt AI weer trending te zijn, volgens een artikel van Fortune waarin staat:

Wij geloven dat de technologieaandelen in 2024 met 25% zullen stijgen’, schreef [Wedbush-analist Dan] Ives… eraan toevoegend dat “de straat- en technologiewereld wacht op ‘het Jaar van de AI’.”

Hoewel technologieaandelen veel meer omvatten dan alleen AI en robotica, was het zeker een kraker voor technologieaandelen. Fidelity meldde onlangs dat de prestaties van de informatietechnologiesector per 5 januari naar verwachting het afgelopen jaar met gemiddeld 51 procent zullen zijn gestegen.

Dit is vooral indrukwekkend als je het vergelijkt met energieaandelen, die in dezelfde periode met 0,17 procent daalden, en de machtige sector van de basisconsumptiegoederen, die het doorgaans goed doet in tijden van hoge inflatie, met een prestatie van -2,18 procent.

5. Verdeeldheid over de Magnificent Seven

De Amerikaanse aandelen met de bijnaam ‘magnifieke zeven’ – namelijk Apple, Nvidia, Tesla, Microsoft, Alphabet, Amazon en Meta Platforms – krijgen dit kwartaal heel andere vooruitzichten.

Veel analisten en marktexperts voorspellen dat de reuzen in 2024 een welverdiende rust zullen nemen, waarbij de winsten marginaal onder hun historische hoogtepunten in 2023 zullen dalen.

Ondertussen heeft Goldman Sachs het volgende gezegd:

De enorme outperformance van de “Magnificent 7” megacap-technologieaandelen is een bepalend kenmerk van de aandelenmarkt in 2023 geweest. De aandelen zouden in 2024 collectief beter moeten presteren dan de rest van de index… Het risico-/opbrengstprofiel van deze transactie is echter niet bijzonder aantrekkelijk gezien de hoge verwachtingen.”