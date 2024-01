Prijzen van Helium (HNT) en Internet Computer (ICP) stijgen; Pullix (PLX) presale bereikt mijlpaal

De prijs van Helium (HNT) is weer boven de $7,00 gestegen, na een stijging van meer dan 43% in de afgelopen 24 uur. Ondertussen handelt Internet Computer (ICP) boven de $13,00, na een stijging van 20% in dezelfde periode.

Terwijl crypto groen wordt te midden van de piek van Bitcoin naar een hoogtepunt van $47.000, gaat het sentiment over naar de presale van het nieuwe cryptoproject Pullix (PLX). Dit heeft de vooruitzichten op een mogelijke prijsuitbraak vergroot wanneer het PLX-token officieel wordt gelanceerd. Hier zijn de prijsvooruitzichten voor HNT, ICP en PLX.

Helium (HNT) is klaar voor een bullish uitbraak boven de $10

Helium is een van de belangrijkste blockchain-platforms in de Decentralized Public Infrastructure (DePin)-ruimte. De groei van het afgelopen jaar viel samen met een grotere verschuiving naar gedecentraliseerde draadloze infrastructuur. Het door Solana aangedreven platform heeft een behoorlijke volumepiek gezien nadat het een update aankondigde voor slimme contractimplementaties voor het protocol.

HNT handelde op maandag 8 januari 2024 op een dieptepunt van $4,74. Dat volgt op de dalingen van de afgelopen week toen Helium de winsten van de hoogtepunten van $7,40 die eerder eind december werd bereikt, compenseerde.

Omdat de bredere markt veerkracht toonde te midden van het stijgende bullish Bitcoin ETF- sentiment, steeg de prijs van ICP van de ene op de andere dag met dubbele cijfers naar een hoogtepunt van $7,18 op dinsdagochtend.

De verwachting is dat de stijging van Bitcoin zal aanhouden, en met specifieke prijskatalysatoren in het verschiet zou HNT naar een nieuwe opwaartse beweging kunnen kijken. Als kopers het marktsentiment blijven dicteren, zal de heliumprijs waarschijnlijk een doorbraak boven de $10 nastreven.

Internet Computer (ICP) stijgt nu de activiteit in de keten toeneemt

Afgezien van de algemene bullmarkt die de winsten in het hele ecosysteem aanwakkert, is ICP klaar voor een potentiële bullish voortzetting vanwege de piek in de on-chain-activiteit.

Volgens DeFiLlama is de Total Value Locked (TVL) in dApps op het protocol de afgelopen twee maanden aanzienlijk gestegen. TVL bedroeg begin november ongeveer $2,1 miljoen, maar heeft de $33 miljoen overschreden.

De prijs van ICP blijft boven de dalende trendlijn waaronder deze brak na een wekelijkse stijging van 87% in november 2023. Analisten suggereren dat de uitbraak ervoor zou kunnen zorgen dat de koers van Internet Computers zich zou richten op een rally naar het primaire weerstandsniveau boven $20. Het bullish momentum zal de prijs waarschijnlijk naar $31,69 duwen en het herlaadniveau van oktober 2021 rond $43,27.

Pullix (PLX) trekt investeerders aan nu het de zesde fase van de presale bereikt

Pullix (PLX) zou kunnen helpen bij het aanpakken van de liquiditeitsproblemen waarmee het gedecentraliseerde financiële (DeFi)-ecosysteem momenteel wordt geconfronteerd. Het zou ook de oplossing kunnen zijn voor de afweging waarmee beleggers worden geconfronteerd bij het gebruik van gecentraliseerde beurzen. Recente gebeurtenissen rond CEX-platforms en de toenemende behoefte aan het beste van zowel CEX’s als DEX’s plaatsen Pullix in een sterke positie wanneer het eindelijk wordt gelanceerd.

Het is het potentieel voor deze hybride beurs dat enorme belangstelling trekt van over de hele markt, met meer dan $3,1 miljoen opgehaald in de lopende presale.

Terwijl investeerders een deel pakken van de 60% van de 200 miljoen PLX die beschikbaar zijn voor presale deelnemers, is de waarde van het token gestegen van $0,04 naar $0,08. Dit zou aanzienlijk kunnen stijgen naarmate de presale verder versnelt. Wanneer de presale eindigt en tokens op de markt beginnen te handelen, kan PLX exploderen.

Meer informatie over Pullix vind je hier.