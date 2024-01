Low-cap altcoins klaar voor aanzienlijke prijsactie in 2024: LINA, BITBOT en SUN

De cryptomarkt blijft een dynamische industrie, en enthousiastelingen lijken zich meer aangetrokken te voelen tot praktische bruikbaarheid en slimme investeringen bij de interactie met digitale valuta in 2024. Terwijl topactiva de trends domineren, bereiden crypto’s onder de radar zich voor op substantiële groei.

Linear Finance (LINA), Sun (SUN) en Telegram’s Bitbot (BITBOT) behoren tot de minder bekende crypto projecten die dit jaar klaar zijn voor aanzienlijke prijsstijgingen.

Linear Finance (LINA)

Linear Finance presenteert een geavanceerde blockchain met innovatieve tools en een eersteklas interface, waardoor crypto-investeringen zelfs voor nieuwe spelers soepel verlopen. Het geeft gebruikers ook toegang tot de handel in opties – een veld dat ooit beschikbaar was voor Wall Street-sharks.

Hun gedecentraliseerde uitwisseling verlicht de behoefte aan gecentraliseerde platforms met verhoogde beveiliging en lagere kosten.

LINA, het native token van de blockchain, werd tijdens deze publicatie in herstelmodus verhandeld, een stijging van ruim 8% naar de huidige prijs van $0,008253. De marktkapitalisatie bedraagt $48.404.708.

Experts vertrouwen erop dat de optiemarkt in 2024 exponentieel zou kunnen groeien, en Linear Finance lijkt een perfecte kandidaat om van dit optimisme te profiteren.

BitBot (BITBOT)

BitBot is een handelsbot van Telegram die particuliere beleggers hulpmiddelen wil bieden om door de cryptomarkt te navigeren zonder afhankelijk te zijn van geluk of te lijden onder enorme risico’s. Telegram-bots winnen aan populariteit in de digitale activa-industrie omdat ze innovatieve functionaliteiten bieden die handelaren kunnen gebruiken om hun verdienpotentieel te vergroten.

Waarom Bitbot overwegen?

Crypto-investeerders kunnen sceptisch zijn over het verhandelen van bots vanwege de toegenomen gevallen van oplichting in de sector. Bij de op Telegram gebaseerde handelsbot Unibot verloren gebruikers bijvoorbeeld meer dan $600.000 als gevolg van een exploit.

Bitbot wil dit verlichten omdat het prioriteit geeft aan gebruikersbeveiliging. Het maakt gebruik van het sleutelloze systeem MPC, dat voorkomt dat een partij toegang heeft tot de volledige sleutel of deze kan bekijken, wat nauwkeurigheid en verhoogde privacy belooft.

Bovendien bevat Bitbot anti-rug pull-functies, waardoor oplichting wordt voorkomen waarbij ontwikkelaars activa oppompen voordat ze deze dumpen en verdwijnen met gebruikersgeld.

Houders van BITBOT profiteren van verschillende voordelen, waaronder een ingebouwd verwijzingsprogramma en copy-trading voor nieuwelingen en onervaren spelers om transacties van ervaren marktdeelnemers te dupliceren.

Sun (SUN)

De Sun altcoin voedt het ecosysteem van Tron, een krachtige blockchain die bekend staat om zijn snelheid en schaalbaarheid. Gebruikers gebruiken het SUN-token voor het inzetten van beloningen, stemmen voor bestuur en transactiekosten.

Tron ziet een toenemende acceptatie in verschillende segmenten, waaronder NFT’s en DeFi, waardoor een lucratieve omgeving ontstaat waarin SUN kan floreren. Individuen kunnen de altcoin gebruiken om indrukwekkende inzetbeloningen te verdienen, wat een kans biedt op passief inkomen.

Ook kunnen houders van SUN via stemmen bijdragen aan de toekomstige doelstellingen van de blockchain, waardoor een gevoel van gemeenschap en eigenaarschap wordt versterkt. Bovendien maakt de lagere marktkapitalisatie van het project SUN tot een ondergewaardeerde investeringsoptie met opmerkelijk opwaarts potentieel.

SUN steeg de voorgaande dag met 2,75% en handelde op $0,007731. De marktkapitalisatie schommelt op $75.885.978.

