Gisteren kondigde SEC-voorzitter Gary Gensler de goedkeuring aan van “verschillende” Bitcoin spot exchange-traded fondsen, waarbij hij specifiek de Grayscale Bitcoin Trust noemde en suggereerde dat alle aanvragen die eerder door de SEC waren afgewezen (met name de aanvraag van BlackRock) zijn goedgekeurd op de beurs. dezelfde tijd.

Het personeel voltooit tegelijkertijd afzonderlijk de beoordeling van registratieverklaringen voor tien spot bitcoin ETP’s, wat zal helpen een gelijk speelveld voor uitgevende instellingen te creëren en eerlijkheid en concurrentie te bevorderen.”

De namen van deze ETP’s zijn niet vermeld.

Prijs van BTC bereikt $47.000

Copy link to section

De prijs van Bitcoin is begrijpelijkerwijs de afgelopen 24 uur gestegen en gestegen naar $47.000 – en overtreft daarmee zelfs het weerstandsniveau van $45.000 waar het eerder deze maand doorheen brak, tot grote vreugde van de BTC-aanhangers.

Dit niveau was de eerste keer dat Bitcoin dit hoogtepunt in bijna een jaar bereikte, toen het op 30 maart 2023 doorbrak naar $47.722,72.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Het betekende ook een winst van bijna tien procent in een paar uur tijd.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Na het nieuws kende de prijs van Bitcoin een korte ‘sell the news’-dip en daalde tot rond de $45.703, voordat hij minder dan een uur later weer boven de $46.000 steeg.

BlackRock spot BTC ETF niet vermeld

Copy link to section

Opvallend is dat in de vrijgave geen melding werd gemaakt van BlackRock – een van de aanvragers die tegelijkertijd met Grayscale een aanvraag indiende, en tevens de grootste vermogensbeheerder ter wereld.

Ook de website van BlackRock bevat geen enkel nieuws. Het bedrijf rapporteert morgen, op 12 januari, zijn laatste winstcijfers en wacht daarom mogelijk tot die tijd met een aankondiging.

Geruchten over Ethereum ETF

Copy link to section

Gensler, die al jarenlang criticus is van cryptocurrencies, zei over de goedkeuring het volgende:

Het mag op geen enkele wijze een teken zijn van de bereidheid van de Commissie om noteringsnormen voor cryptovaluta goed te keuren. Ook geeft de goedkeuring niets aan over de opvattingen van de Commissie over de status van andere crypto-activa.

Dit kan een reactie zijn op de geruchten die beginnen te circuleren dat de SEC binnenkort zal kijken naar de goedkeuring van een spot Ethereum ETP.