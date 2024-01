Cryptocurrencies staan donderdag in de belangstelling nadat de Securities & Exchange Commission van de Verenigde Staten eindelijk haar langverwachte goedkeuring heeft afgegeven voor de Spot Bitcoin ETF’s.

Waarom is een Bitcoin ETF een grote ontwikkeling?

De Amerikaanse toezichthouder keurde gisteravond in totaal elf aanvragen goed voor de genoemde op de beurs verhandelde fondsen, waardoor ook de aandelen van Coinbase omhoog gingen, aangezien de vermogensbeheerders het hebben uitgekozen als bewaarpartner voor de ETF’s.

Een knikje van de SEC is betekenisvol voor de cryptowereld, aangezien de Spot Bitcoin ETF’s naar verwachting de institutionele interesse in BTC aanzienlijk zullen vergroten. Analisten van Bernstein verwachten bijvoorbeeld dat deze fondsen de komende jaren ongeveer 10% van het wereldwijde aanbod van Bitcoin zullen beheren.

Wall Street is er ook van overtuigd dat de instroom van institutioneel kapitaal zal resulteren in een enorme stijging van de prijs van Bitcoin. Eerder deze week zei Standard Chartered dat ‘s werelds grootste cryptocurrency volgend jaar $200.000 zou kunnen bereiken als de Securities & Exchange Commission de ETF’s inderdaad goedkeurt.

Als die rally inderdaad werkelijkheid wordt, is het denkbaar dat het daarmee samenhangende voordeel ook naar andere cryptospelers zal doorsijpelen, aangezien Bitcoin hun fakkeldrager is. Denk hierbij aan recent gelanceerde projecten als Pullix.

Pullix wordt mogelijk gemaakt door een native token

Pullix zou kunnen profiteren van de wettelijke goedkeuring voor de Bitcoin ETF’s, omdat het wordt aangedreven door het native token “PLX”.

Dus zodra de op de beurs verhandelde fondsen de verwachte impuls aan BTC geven en de rest van de markt ermee begint mee te slepen, kan het Pullix-token vruchten gaan afwerpen voor degenen die er in een vroeg stadium in hebben geïnvesteerd.

PLX kost momenteel slechts $0,08 en zal naar verwachting over ongeveer 15 dagen de volgende prijsstijging zien, volgens de timer op zijn website.

Pullix heeft tot nu toe ruim $3,3 miljoen opgehaald via de voortdurende voorverkoop, die boekdelen spreekt over het soort vraag dat dit nieuwe crypto-token trekt.

Pullix wil het liquiditeitsprobleem oplossen

In de kern is Pullix een hybride beurs waarmee u kunt profiteren van het beste van een gecentraliseerde beurs zonder dat u het beste van een gedecentraliseerde beurs hoeft op te geven.

Pullix is ervan overtuigd dat het samenbrengen van de positieve kanten van beide partijen een oplossing kan zijn voor het liquiditeitsprobleem dat doorgaans gepaard gaat met een DeFi-beurs.

Wat Pullix des te interessanter maakt, zijn twee dingen. Ten eerste is er het trade-to-earn-model dat in wezen beloont als je doet waar je al van houdt, namelijk handelen op de crypto-uitwisseling.

Ten tweede deelt het platform een deel van zijn inkomsten met degenen die zijn geïnvesteerd in het native PLX-token, dat dient als een opwindende nieuwe vorm van vast passief inkomen.

Andere rugwind die PLX zou kunnen helpen

Een van de redenen waarom Pullix in de voorverkoop een sterke vraag naar zijn native token ziet, is omdat het project zich volledig inzet voor beveiliging.

Interessant genoeg is een Bitcoin ETF niet de enige wind in de rug waar PLX of de cryptomarkt in het algemeen in 2024 van zou kunnen profiteren. De Amerikaanse Federal Reserve zal dit jaar naar verwachting de rente meerdere keren verlagen.

Dat is belangrijk omdat geld de neiging heeft om naar risicovolle activa zoals cryptocurrencies te stromen zodra de centrale bank milder wordt in termen van haar monetair beleid. Leden van het FOMC hebben onlangs drie renteverlagingen in 2024 aangekondigd, zoals Invezz hier rapporteerde.

Ten slotte is het de bedoeling dat het aanbod van bitcoin in april zal halveren, wat historisch gezien een zegen is geweest voor de prijs ervan. Dat is weer een wind in de rug die mogelijk ook tot uiting komt in andere cryptocurrencies, waaronder het Pullix-token.