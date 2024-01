Coinbase en Yellow Card werken samen voor crypto-adoptie in Afrika, nieuwe hybride uitwisseling verschijnt

In een baanbrekende stap om de toegankelijkheid van cryptocurrency in Afrika te verbeteren, heeft Coinbase, een toonaangevende Amerikaanse cryptocurrency-uitwisseling, een strategisch partnerschap gesmeed met Yellow Card, een Afrikaanse stablecoin-uitwisseling. Deze samenwerking heeft tot doel miljoenen mensen in opkomende economieën over het hele continent financiële empowerment te geven.

Ondertussen maakt Pullix, een hybride crypto-uitwisseling, zich op om het handelslandschap te herdefiniëren met innovatieve oplossingen met de momenteel lopende PLX-token presale.

Coinbase en Yellow Card-partnerschap

Copy link to section

De alliantie van Coinbase met Yellow Card luidt een cruciaal moment in voor de adoptie van cryptocurrency in Afrika. Yellow Card, een portefeuillebedrijf van Coinbase, zal een cruciale rol spelen bij het uitbreiden van de diensten van Coinbase naar 20 Afrikaanse landen.

Vanaf februari zal het partnerschap meer dan de helft van de Afrikaanse bevolking toegang bieden tot de USD Coin (USDC), een stablecoin gekoppeld aan de Amerikaanse dollar, via de Coinbase Wallet-app.

De expertise van Yellow Card op het gebied van lokale betaalmethoden zal worden benut door de integratie van de Yellow Card Widget in de Coinbase Wallet-app. Deze samenwerking heeft tot doel de aankoop en overdracht van USDC voor Afrikaanse gebruikers te vereenvoudigen, waardoor gratis transacties via e-mail en populaire berichtenapps zoals WhatsApp, iMessage en Telegram mogelijk worden.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Bovendien kunnen Yellow Card-gebruikers gebruikmaken van de Base-chain, een Ethereum Layer 2-oplossing geïncubeerd door Coinbase, voor kosteneffectieve transacties.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Door de nadruk te leggen op USDC wil Coinbase de economische uitdagingen aanpakken in regio’s met hoge inflatie en afhankelijkheid van geldovermakingen. Het partnerschap wordt gezien als een katalysator voor meer economische vrijheid op plaatsen waar deze historisch gezien niet bestond. Hierdoor wordt de weg vrijgemaakt voor de oprichting van een modern financieel systeem.

Pullix overbrugt de kloof met een hybride uitwisselingsmodel

Copy link to section

Terwijl Coinbase en Yellow Card vooruitgang boeken bij het uitbreiden van de cryptotoegang in Afrika, staat Pullix klaar om de handelservaring opnieuw te definiëren met zijn innovatieve hybride uitwisselingsmodel. Pullix streeft ernaar de kloof tussen gedecentraliseerde en gecentraliseerde uitwisselingen te overbruggen en gebruikers de voordelen van beide werelden te bieden.

De unieke aanpak van het platform pakt het liquiditeitsprobleem in gedecentraliseerde financiën (DeFi) aan, een al lang bestaande hindernis voor de groei van gedecentraliseerde beurzen. Pullix biedt een uniform platform dat de sterke punten van gecentraliseerde en gedecentraliseerde beurzen combineert. Hierdoor krijgen gebruikers naadloze toegang tot liquiditeit en de mogelijkheid om verschillende activa wereldwijd te verhandelen.

De toewijding van Pullix aan gebruikersbeveiliging onderscheidt het bedrijf in de crypto-ruimte. Gebruikers behouden de bewaring van hun activa terwijl ze profiteren van de beveiligingskenmerken van een gecentraliseerde beurs. Het platform biedt diepe liquiditeit, een hefboomwerking tot 1000:1 en een bestuursmodel waarmee tokenhouders kunnen bijdragen aan markttoevoegingen en nieuwe activa kunnen voorstellen.

Het ecosysteem van Pullix reikt verder dan de hybride beurs en biedt een reeks functies om tegemoet te komen aan de behoeften van verschillende handelaars. Het platform bevat een leenprotocol voor passief inkomen, een gedecentraliseerde, multichain yield optimizer genaamd VaultX, en een gedecentraliseerd financierings- (DeFi) en NFT-lanceerplatform voor opwindende investeringsmogelijkheden.

Gebruikers kunnen zich bezighouden met opbrengstlandbouw, staking en liquiditeitsverstrekking, terwijl ze profiteren van de veiligheid van een niet-bewaarbeurs. De geautomatiseerde oplossingen van het platform, waaronder door AI ondersteunde handelstools en een kopieerhandelsfunctie, verbeteren de handelsstrategieën en potentiële winsten van gebruikers.

PLX-token presale en ‘Trade-to-Earn’-mechanisme

Copy link to section

De kern van Pullix is het native token, PLX, de eerste ‘Trade-to-Earn’-crypto op de cryptomarkt.

PLX-tokenhouders kunnen direct beloningen verdienen voor het handelen op het platform en het deelnemen aan handelsuitdagingen. Wat PLX onderscheidt is het mechanisme voor het delen van inkomsten, waardoor tokenhouders kunnen profiteren van de dagelijkse inkomsten die door de beurs worden gegenereerd.

In de lopende presale die zich momenteel in de zesde fase bevindt, zal 60% van de PLX-tokens worden toegewezen aan vroege deelnemers. Dit biedt hen de mogelijkheid om deel te nemen aan het unieke Trade-to-Earn-model. De presale, met een vast aanbod van 200.000.000 PLX-tokens en een initiële prijs van $0,04, vormt een aantrekkelijk voorstel voor handelaren die op zoek zijn naar een nieuwe manier om beloningen te verdienen en bij te dragen aan de liquiditeit van het platform.

Indien geïnteresseerd, is het PLX-token in de huidige fase beschikbaar voor $0,08. De prijs zal de komende 14 dagen stijgen. Afgaande op de cijfers is de waarde van het token al verdubbeld en zijn vroege deelnemers al bezig met het tellen van de opbrengsten. Om deel te nemen aan de Pullix-presale kun je de officiële presale website bezoeken.