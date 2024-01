Crypto prijsvooruitzichten: Ivy (HBAR), Pepe (PEPE), Meme Moguls (MGLS)

De prijsstijging van Ethereum deze week hielp verschillende altcoins om hoger terrein te bieden, terwijl Bitcoin schommelde te midden van het gedenkwaardige handelsdebuut van spot-ETF’s. Ethereum Classic, Optimism en Arbitrum boekten opmerkelijke prijsstijgingen te midden van de uitbundige markt.

Hier bespreken we de prijsvooruitzichten voor Hedera (HBAR) en Pepe (PEPE). Ook Meme Moguls (MGLS) staat centraal.

Koers van Hedera (HBAR) zou in 2024 naar $0,5 kunnen gaan

HBAR is het native token van het proof-of-stake-netwerk Hedera. HBAR, dat in 2021 een recordhoogte van $0,56 bereikte, zou zich op dat niveau of hoger kunnen richten als de bredere marktomstandigheden samensmelten tot een sterke bullish katalysator.

Een blik op de grafiek van Hedera van de afgelopen drie maanden laat een opwaarts trendtraject zien, wat erop wijst dat bulls verder kunnen gaan dan de verliezen van de afgelopen week. Als de prijzen een nieuw momentum vinden, zou het doorbreken van de $0,1-hindernis de weg vrij kunnen maken voor een mogelijke hertest van de ATH.

Adoptie zal van cruciaal belang zijn voor de langetermijnvooruitzichten van HBAR, en de recente alliantie tussen Hedera en Algorand voor DeRec, een gedecentraliseerd wallet-herstelsysteem, kan bijdragen aan de meerdere katalysatoren binnen het Hedera-ecosysteem.

Pepe (PEPE): Is nieuw opwaarts momentum mogelijk?

De prijs van Pepe is de afgelopen 24 uur met meer dan 6% gedaald, tot $0,000001351 op het moment van schrijven. Het handelsvolume van de meme-coin is ook afgenomen, met 36% naarmate de negativiteit de overhand neemt.

De actie van vandaag volgt op een uitbraak uit een dalend parallel kanaal, waarbij de prijzen een hoogtepunt bereiken van $0,00000150. Crypto-analist Ali Martinez suggereerde dat voortzetting $0,0000016 in het spel zou kunnen brengen, met een potentiële run naar $0,0000019.

Hoewel een lagere PEPE het bullish beeld zou kunnen ontkrachten dat de crypto-analist donderdag op X benadrukte, suggereren de vooruitzichten voor 2024 dat kopers een kans hebben om hun autoriteit te laten gelden.

Meme Moguls (MGLS): een token dat 100x kan stijgen?

Meme Moguls (MGLS) is een nieuw project in de presale waarvan de lancering een uniek play-to-earn-model zal opleveren voor de wereld van de handel in meme-munten. Terwijl de crypto-industrie furore maakt met het marktdebuut van spot Bitcoin ETF’s, is een andere sector van deze markt die ongekende belangstelling kent, op meme gebaseerde activa.

Virale meme-tokens zoals Solana’s Bonk hebben toegevoegd aan een ecosysteem met Dogecoin, Shiba Inu en Pepe. Meme Moguls is de beurs waar handelaren kunnen genieten van de ervaring van gesimuleerde handel in alle iconische meme-activa, en biedt functies die kunnen helpen moguls los te laten van gewone handelaren.

Het native MGLS-token zal dit ecosysteem aandrijven, ook in stakingpools en andere beloningsmechanismen. MGLS is momenteel geprijsd op $0,0027 in fase 4 van de presale en zou zijn waarschijnlijke marktdominantie kunnen benutten om in 2024 een van de doorbraakparels te worden.

