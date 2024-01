Cryptohandelaren kijken naar Bitbot lancering, topeconoom zegt dat ETF’s “game-changer” zijn

Crypto is een nieuw investeringstijdperk ingegaan, waarbij de spot-Bitcoin ETF-handel donderdag voor het eerst live gaat in de VS. Nu de marktverwachtingen toenemen, zegt een topeconoom dat deze ontwikkeling crypto-investeringen naar een ander niveau zou kunnen tillen.

Kan de nieuwe Telegram-handelsbot Bitbot (BITBOT), te midden van een megastart van de spot-ETF, met voorspellingen van Bitcoin (BTC) en cryptovaluta, een nieuwe game-changer voor handelaren zijn?

El-Erian zegt dat ETF’s de deelname aan crypto-investeringen zullen verbreden

Copy link to section

Mohamed El-Erian, president van Queens’ College, Cambridge en hoofdeconomisch adviseur bij Allianz, heeft zijn visie gedeeld op wat de goedkeuring door SEC van spot Bitcoin ETF’s betekent voor de cryptocurrency-sector. Hij merkte hierbij op dat dit een “game-changer” zou kunnen zijn.

De opmerkingen van El-Erian, gedeeld via zijn officiële X-account op 11 januari, kwamen toen de Bitcoin ETF-markt in de eerste paar uur van de handel een volume van meer dan $1,3 miljard zag. De historische dag viel samen met een scherpe schommeling in de prijs van de benchmark-crypto, waarbij BTC naar boven de $48.000 steeg voordat de druk van “sell the news” de prijs terugtrok naar ongeveer $46.000.

In zijn commentaar op de spot-ETF-trend en wat dit zou kunnen betekenen voor het beleggen in Bitcoin, merkte El-Erian op:

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

“Voorstanders hebben gelijk als ze dit een ‘game changer’ noemen voor #crypto als financieel bezit/investering, maar niet als een potentiële mondiale valuta. Deze #SEC-beslissing zal meer doen dan de deelname aan #Bitcoin #investing verdiepen en verbreden.”

Naast het ‘tegengaan van legitimiteitsproblemen die worden aangewakkerd door de veelbesproken schandalen van de afgelopen jaren’, zijn de goedkeuring en handel een opmerkelijke ontwikkeling die crypto verankert als een troef in de investeringswereld. Dit zou het geval moeten zijn ondanks het feit dat de ETF’s niet betekenen dat Bitcoin zal uitgroeien tot een mondiale valuta, merkte El-Erian op.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Marktexperts zeggen dat een enorme instroom in Bitcoin ETF’s de prijsgroei van Bitcoin zou kunnen katalyseren, kansen zou kunnen openen en een revolutie teweeg zou brengen in de bredere crypto-investeringsruimte. Het is deze groeiende investeringswereld die Bitbot (BITBOT) zou kunnen herdefiniëren.

Wat is Bitbot?

Copy link to section

Bitbot is gepland voor presale op 17 januari en is een handelsbot van Telegram die is ontworpen om particuliere beleggers toegang te geven tot handelsinstrumenten van institutionele kwaliteit. Telegram-bots zijn op maat gemaakte handelshulpmiddelen of -apps waarmee kleine handelaren kunnen profiteren van de Bitcoin-investeringswereld, zonder te vertrouwen op ingevingen of zichzelf bloot te stellen aan bepaalde risico’s.

Bitbot, een nieuw project, biedt aanzienlijke verbeteringen vergeleken met de Telegram-handelsbots die momenteel op de markt zijn.

Als de eerste non-custodial handelsbot beschikt het over een nieuwe beveiligingslaag. Met Bitbot hebben gebruikers volledige soevereiniteit over hun bezittingen: jouw sleutels, jouw bezittingen. Recente exploits in het Telegram-bots-ecosysteem zorgen ervoor dat de uiteindelijke lancering van Bitbot al een langverwachte gebeurtenis is.

Naast het gebruik van MPC Custody en een sleutelloos systeem, heeft Bitbot ingebouwde Anti-MEV Bot- en anti-rug-functies, waardoor een extra beschermingslaag wordt toegevoegd tegen kwaadaardige monitoringbots of mogelijke oplichting.

BITBOT presale start volgende week

Copy link to section

Voorafgaand aan de lancering van het handelsplatform is het native BITBOT-token klaar voor presale. Dit is een kans voor handelaren om zich bij de gemeenschap aan te sluiten, te handelen en te investeren.

BITBOT zal het governance-token zijn en toegang bieden tot een exclusief model voor het delen van inkomsten. Andere voordelen van deelname aan Bitbot zijn onder meer toegang tot functies zoals een gem scanner, kopieerhandel en passieve inkomsten uit het ingebouwde verwijzingsprogramma.

Voor meer informatie over dit project, bezoek de website. Meld je ook aan voor de mailinglijst om up-to-date informatie te ontvangen wanneer de presale live gaat op 17 januari 2024.