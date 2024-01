Prestaties van Tron Network in 2024; Monero en Borroe Finance zorgen voor crypto-momentum

Borroe Finance is een opkomende ster in de DeFi-sector

Copy link to section

Sinds Borroe Finance ($ROE) wordt aangedreven door de Polygon-blockchain, is het netwerk vol gas gegaan in zijn zoektocht om het fondsenwervingsproces in de Web3-industrie te transformeren.

Polygon wordt beschouwd als een van de meest prominente Ethereum-zijketens omdat het de veiligheid, interoperabiliteit en schaalbaarheid verbetert. Bovendien maakt het transacties goedkoop, snel en efficiënt. Hoe helpt dit Borroe Finance de stier bij de horens te vatten in de financiering van Web3-inkomsten?

Welnu, het netwerk maakt gebruik van andere geavanceerde technologieën zoals smart contracts, kunstmatige intelligentie (AI) en non-fungibele tokens (NFT’s) in zijn peer-to-peer (P2P) marktplaats.

Als resultaat hiervan stelt deze out-of-the-box aanpak Borroe Finance in staat om furore te maken in de crypto-nieuwsscene, omdat het Web3-deelnemers in staat stelt direct geld in te zamelen door ze te koppelen aan inkomstenverkopers.

De Web3-bedrijven kunnen hun terugkerende inkomsten verdienen als NFT’s die als onderpand dienen, en ze later verkopen op de marktplaats van Borroe Finance, waardoor de Web3-spelers onmiddellijk contant geld kunnen krijgen.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Daarom gaat Borroe Finance een stap verder door andere sectoren zoals Dapp (gedecentraliseerde applicatie) en NFT Gaming opnieuw te definiëren, waardoor het een van de altcoins is om in de gaten te houden.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

De nieuwe aanpak van Borroe Finance op het gebied van Web3 is niet onopgemerkt gebleven omdat investeerders massaal op zijn netwerk blijven springen, zoals blijkt uit zijn governance-token genaamd $ROE.

Er zijn bijvoorbeeld meer dan 215 miljoen $ROE-tokens verkocht in de derde fase van de presale, waarbij minstens $2,5 miljoen is opgehaald.

Dit succespercentage bootst dat van hype-gedreven muntenaanbod na dankzij de langetermijndoelstelling van Borroe Finance om toetredingsbarrières in de Web3-sector te doorbreken.

TVL van Tron gaat door het dak bij de privacyfuncties van Monero die niet onopgemerkt blijven

Copy link to section

De totale waarde vergrendeld (TVL) op het Tron-netwerk blijft omhoogschieten naarmate er aanzienlijk vertrouwen in het ecosysteem druppelt. Dit toont ook een opmerkelijke HODL-cultuur.

Volgens Coin98 Analytics stond Tron, afgezien van Ethereum (ETH), bovenaan de lijst van blockchains met de hoogste TVL eind 2023.

Als gevolg hiervan verdreef Tron andere netwerken, zoals BNB Chain, Arbitrum, Solana, Blast, Optimism, Avalanche, Polygon, Base en Cardano om deze plek in te nemen.

Volgens TRONSCAN is de totale waarde van TRX op de keten (TVC) ook enorm gestegen.

Bron: TRONSCAN

TVC is een belangrijke maatstaf die de marktkapitalisatie van een token weergeeft op basis van handelsvolumes van meer dan $1 miljoen.

Uit deze statistieken blijkt dus dat het Tron-netwerk 2024 goed is begonnen.

Ondertussen blijft Monero top of mind voor beleggers in de steeds groter wordende privacybewuste cryptomarkt. Ondanks recent XMR-nieuws blijft het project een op privacy gerichte cryptocurrency. Beleggers die zich hiervan bewust zijn, houden het scherp in de gaten.

Lees meer over Borroe Finance ($ROE) door de presale website van Borroe Finance te bezoeken of lid te worden van de Telegram-groep.