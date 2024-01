De koersen van cryptovaluta schommelden de afgelopen dagen toen beleggers reageerden op de goedkeuring van een spot Bitcoin ETF deze week door de Securities and Exchange Commission (SEC). Terwijl de meeste kort daarna een stijging vertoonden, trokken ze zich vervolgens terug, waarbij Bitcoin daalde van $49.000 naar $41.000.

Zoals ik vrijdag schreef, was deze retraite het gevolg van een situatie die bekend staat als het kopen van de geruchten en het verkopen van het nieuws. In de meeste gevallen hebben activa de neiging om vóór een grote gebeurtenis te stijgen en zich vervolgens terug te trekken als het echte nieuws zich voordoet. In dit geval vond de daling plaats omdat de ETF-goedkeuring al door beleggers werd verwacht en ingebakken.

Sommige altcoins doen het goed

De meeste cryptocurrencies en Bitcoin-mining aandelen daalden na de goedkeuring van de ETF. Sommigen bleven het echter goed doen. Pullix, een nieuw project, heeft de afgelopen maanden nu meer dan $3,5 miljoen opgehaald. Je kunt het token hier kopen.

Tegelijkertijd hebben sommige altcoins zoals Tron, Bitcoin Cash en Internet Computer het goed gedaan. De prijs van TRX van Tron is de afgelopen 24 uur met meer dan 5% gestegen, terwijl Bitcoin Cash met meer dan 6% is gestegen. Het token ICP van Internet Computer steeg met ruim 4%.

Deze altcoins zijn om verschillende redenen gestegen, waarbij speculatie de meest waarschijnlijke reden is. In het geval van Tron en Bitcoin Cash zijn analisten van mening dat we de komende maanden enkele ETF-voorstellen kunnen zien.

De meest logische opvatting is dat het volgende ETF-strijdtoneel zal gaan over Ethereum, de op een na grootste cryptovaluta ter wereld. Er bestaan echter zorgen dat de SEC de ETF niet zal toestaan vanwege de inzetfunctie ervan.

Er wordt ook verwacht dat de ETF een spot Tron ETF zal afwijzen vanwege juridische problemen met Justin Sun, de oprichter van het platform. In 2023 beschuldigde de SEC Justin Sun van het uitvoeren van een grootschalig manipulatieplan door middel van wash-trading.

Een Bitcoin Cash ETF is levensvatbaar vanwege de gelijkenis met Bitcoin. Het is echter onwaarschijnlijk dat een bedrijf een BCH ETF zal aanvragen vanwege de lage volumes. Internet Computer steeg nadat Bitfinity geld had ingezameld om een laag-2-netwerk voor Bitcoin te bouwen.

Pullix tokenverkoop gaat door

Pullix is een bedrijf dat ernaar streeft een toonaangevende speler in de crypto-industrie te worden. Het zal dat doen door bedrijven als Uniswap, dYDx en Binance te ontwrichten door een hybride uitwisseling te creëren die kenmerken van decentralisatie (DEX) en centralisatie (CEX) combineert.

Het doel van deze aanpak is om klanten beide kanten te bieden en ervoor te zorgen dat er voldoende liquiditeit in het ecosysteem is. Het is ook bedoeld om klanten van over de hele wereld te helpen digitale activa te verhandelen tegen lagere kosten en met minder ontsporingen.

Pullix voert nu een tokenverkoop uit terwijl het zijn ecosysteem opbouwt. De ontwikkelaars hebben al meer dan $3,2 miljoen opgehaald bij investeerders. Deze kopers kunnen deelnemen met verschillende tokens zoals Bitcoin, Ethereum, BNB en Tether. Je kunt de whitepaper van Pullix hier lezen.

Net als andere activa brengt beleggen in Pullix risico’s met zich mee. Ten eerste zijn er risico’s op het gebied van de regelgeving, aangezien de SEC kan beweren dat het Pullix-token een financiële zekerheid is. Er bestaat ook het risico dat er niet veel vraag naar het token zal zijn als het openbaar wordt gemaakt. Dit betekent dat je voorzichtig moet zijn door de beste risicobeheerstrategieën te gebruiken.