Metacade voegt Cardano-game Outlaws Brawl toe en breidt platform onafhankelijke gaming uit

Het streven van Metacade (MCADE) om het beste op blockchain gebaseerde sociale gamingplatform te worden, gaat door nadat het 2024 binnenstormde na een succesvolle openbare bèta-lancering eind vorig jaar. Nieuwe en opwindende partnerschappen en mijlpalen op de routekaart onderstreepten de groei gedurende het hele jaar en wonnen momentum na een zeer succesvolle voorverkoop.

Nu vooruitlopend op wat een groot eerste kwartaal zou kunnen worden voor de bredere crypto-ruimte, wil het play-to-earn-platform zijn ontwikkeling naar een hoger niveau tillen.

Wat heeft Metacade in petto en wat zou dit kunnen betekenen voor het native MCADE-token?

Metacade-partners top Cardano-game Outlaws Brawl

Metacade begon dit jaar met verschillende blockbuster-aankondigingen, waaronder partnerschappen met BandZaiGame, Space Mavericks en DOGAMI.

Vrijdag maakte Metacade bekend dat het samenwerkt met Hell’ Hyenas Motorcycle Club (HHMC) om Outlaws Brawl, een P2E-game op Cardano, naar Metacade te brengen.

Het enorme multiplayer first person shooter (FPS)-actiespel heeft sinds de onthulling enorme aandacht gekregen. HHMC zegt dat het blockchain wil aanboren om een gamingkracht vergelijkbaar met Counter Strike en Fortnite aan te drijven. Het partnerschap breidt het cross-platform gamingbereik van Metacade uit naar nog een top blockchain-ecosysteem.

Dit komt nadat Metacade de handen ineen heeft geslagen met Blockchain Game Alliance.

De samenwerking, die eerder deze maand werd aangekondigd, is een ander belangrijk hoogtepunt en zou ertoe kunnen leiden dat het platform zijn uitstapje naar het ecosysteem zou uitbreiden. P2E en Learn2Earn evolueren naar grote trends. Ondertussen, naarmate meer mensen leren over blockchain-gaming en het praktische nut ervan, zou een platform dat gamers, ontwikkelaars en investeerders samenbrengt, zoals Metacade, een enorme aantrekkingskracht kunnen hebben.

Wat staat Metacade te wachten in 2024?

Het duurt een paar dagen voordat de community van Metacade een update krijgt van wat het team dit kwartaal en het jaar in petto heeft.

Zoals gedeeld op het officiële X-account zal Russell Bennett, CEO van Metacade, op 18 januari een update geven over wat je kunt verwachten in het eerste kwartaal van 2024. De community kan om 20.00 uur via YouTube bijpraten met de Metacade-chef. Zie de onderstaande link:

In 2024 zouden mogelijke ontwikkelingen de lancering van het subsidieprogramma van Metacade, de introductie van een NFT-marktplaats en een vroege blik op AR/VR-games kunnen omvatten.

Te midden hiervan kon de gemeenschap zien dat een reeks van meerdere belangrijke partnerschappen bepalende game-lanceringen en competities naar Metacade brachten. Ook bovenaan de lijst met taken staat marketing en deelname aan wereldwijde crypto-gaming en blockchain-evenementen.

Maar dat is nog niet alles. Om het volledige potentieel van zijn ecosysteem te ontketenen, heeft Metacade een ambitieuze routekaart geschetst. Afgezien van de digitale passen, is er sprake van onboarding van een groter publiek met cross-chain- en Web2-mogelijkheden.

Vooruitzichten voor MCADE

Het nieuws over de nieuwste partnerschappen van Metacade van de afgelopen weken werd grotendeels overstemd door de geruchten over Bitcoin-ETF’s die werden gecreëerd vóór goedkeuring door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). Maar nu de SEC tien jaar na de eerste spot-ETF-aanvraag eindelijk toegeeft aan goedkeuring, is 10 januari 2024 nu een keerpunt dat brandstof gaat leveren voor de bredere crypto-ruimte.

Het gaming-ecosysteem heeft de afgelopen jaren zijn eigen traject gekregen en Metacade is goed gepositioneerd om hiervan gebruik te maken. Verdere groei zou de toekomstige prijs van het native token kunnen helpen, die op het huidige niveau van bijna $0,012 ruim onder het hoogste punt ooit van $0,045 ligt dat in mei vorig jaar werd bereikt.

Alles wat er voor het ecosysteem van Metacade nog in het verschiet ligt zou de prijs van MCADE naar een nieuw hoogtepunt kunnen brengen.