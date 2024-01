Pullix wint aan momentum nu GameStop NFT-ruimte verlaat

Opmerkelijk NFT-nieuws deze week is van videogamewinkel GameStop, die heeft aangekondigd dat zijn NFT-marktplaats volgende maand zal sluiten. Het beursgenoteerde bedrijf haalt “onzekerheid over de regelgeving” aan voor zijn besluit om de NFT-activiteiten stop te zetten.

Ondertussen heeft Pullix (PLX), een opkomende handelsbeurs die ook een DeFi- en NFT Launchpad zal aanbieden, tijdens de presale aanzienlijke grip gekregen.

GameStop sluit NFT-marktplaats af

GameStopNFT, het blockchain-platform dat de in de VS gevestigde gamingretailer eind oktober 2022 lanceerde, heeft een bericht op zijn website geplaatst waarin staat dat zijn NFT-marktplaats op 2 februari 2024 wordt gesloten.

Volgens GameStop is deze beslissing te wijten aan de “aanhoudende onzekerheid over de regelgeving in de crypto-ruimte.” Hoewel gebruikers vanaf de ingangsdatum geen NFT’s op het platform kunnen kopen, verkopen of verhandelen, hebben ze nog steeds toegang tot deze functies voor hun bezit op andere NFT-marktplaatsen.

“Vanaf 2 februari 2024 kunnen klanten niet langer NFT’s kopen, verkopen of creëren. Uw NFT’s staan op de blockchain en blijven toegankelijk en verkoopbaar via andere platforms”, aldus de mededeling.

De stap van GameStop om zijn NFT-marktplaats te sluiten volgt op de stap van vorig jaar om de crypto-portemonnee van het bedrijf stop te zetten. Dit komt ook een paar maanden nadat de Securities and Exchange Commission (SEC) een in de VS gevestigd NFT-project beschuldigde van schendingen van de effectenwetten.

Ondanks dit en andere handhavingsmaatregelen van de SEC is de crypto-industrie ervan overtuigd dat de recente goedkeuring van spot Bitcoin ETF’s een cruciale stap is in de zoektocht naar verdere duidelijkheid op het gebied van de regelgeving. Dat betekent dat een steeds bullishere markt nieuwe kansen ziet.

Pullix (PLX): Een hybride beurs

Gecentraliseerde beurzen, of CEX’s, blijven een cruciale rol spelen in de crypto-ruimte en zorgen voor cruciale ontwikkelingen en liquiditeit op institutioneel niveau. De nadelen van het gebruik van deze crypto-uitwisselingen zijn echter duidelijk zichtbaar geworden na enorme implosies, waaronder FTX en andere beurzen. Meer mensen die op zoek zijn naar alternatieven hebben gekozen voor gedecentraliseerde uitwisselingen, oftewel DEX’s.

Sterke beveiligingsmaatregelen en controle over de eigen activa geven DEX-platforms een voordeel. Toch zorgt het liquiditeitsprobleem ervoor dat ook DEX-platforms tekortkomingen hebben. Stel je nu een uitwisseling voor die het beste van CEX en DEX samenbrengt.

De hybride uitwisseling die hieruit is voortgekomen, heeft experts die suggereren dat dit een belangrijke trend zou kunnen zijn in 2024 en daarna. Pullix wil de dominante speler zijn in deze ontluikende crypto-ruimte.

Wat maakt Pullix uniek?

Voor cryptohandelaren en investeerders betekent het hybride infrastructuurmodel dat Pullix biedt één ding: toegang tot de voordelen van het gebruik van een gedecentraliseerd platform en tegelijkertijd gebruik maken van de liquiditeit en het gemak van een gecentraliseerd platform.

Pullix combineert deze functies niet alleen, het biedt ook toegang tot een uniek model voor het delen van inkomsten.

Door te handelen en liquiditeit te bieden aan geautomatiseerde marktmakers verdienen houders van de native token PLX zowel aan hun transacties als aan een deel van de dagelijkse inkomsten van Pullix. Hoewel deze door de gemeenschap gesteunde uitwisseling is ontworpen om opbrengstlandbouw en staking aan te bieden, zal deze ook een DeFi- en NFT Launchpad hebben.

Bij Pullix gaan de voordelen dus verder dan veiligheid en liquiditeit. Er kan ook gebruik worden gemaakt van passieve inkomensmogelijkheden op de NFT-markt.

Nu hybride beurzen centraal staan op de markt, zou de aanpak van Pullix deze kunnen onderscheiden van andere, en brandstof kunnen bieden voor groei na de lancering. De voorverkoop biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om vroeg in te stappen, waarbij het native PLX-token momenteel beschikbaar is voor $0,08 in fase 6.

Klik hier voor meer informatie over deze hybride beurs en het PLX-token.