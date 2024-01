Bitcoin overtreft Ethereum in NFT-verkopen; goede vooruitzichten voor Sei & InQubeta

Bitcoin (BTC) is hard op weg de go-to-markt te worden voor NFT’s (non-fungibele tokens), wat voor velen een verrassing kan zijn.

Ontbreekt het de blockchain immers niet aan smart contractfuncties? De opkomst van de Bitcoin-verordening in 2023, die een nieuwe manier introduceerde om NFT’s op de blockchain te slaan, veranderde echter alles. De rest is geschiedenis, zeggen ze. In december 2023 bereikten de maandelijkse NFT-verkopen op Bitcoin een recordhoogte, waarmee ze toonaangevende blockchains zoals Ethereum inhaalden.

Met de heropleving van NFT’s hebben twee projecten met NFT-functies, Sei (SEI) en InQubeta (QUBE), goede vooruitzichten. In dit bericht worden de redenen achter de stijging van de Bitcoin NFT-verkoop onderzocht. Bovendien wordt besproken waarom Sei en InQubeta worden gepositioneerd als de beste tokens om in te investeren, omdat hun aantrekkingskracht zich uitstrekt tot non-fungibele tokens.

InQubeta (QUBE): Het volgende grote project

Copy link to section

InQubeta (QUBE) valt op tussen de nieuwe ICO’s omdat het de grootste trends in de crypto-ruimte combineert en kruist met AI. Dit plaatst het in het hart van de huidige buzz op de markt, waarbij investeerders massaal naar de presale komen om zichzelf te positioneren voor mogelijk verbazingwekkende winsten.

Op het moment dat we dit schrijven is er maar liefst 8,2 miljoen dollar opgehaald, wat wijst op vertrouwen in het potentieel ervan.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Dit project bevindt zich op het kruispunt van AI en blockchain, twee van ‘s werelds meest transformerende innovaties. Door gebruik te maken van de kracht van blockchain wil het de AI-sector transformeren. Daartoe wil het via crypto het eerste crowdfundingplatform voor AI-startups worden. En ja, fondsenwervingsoefeningen omvatten de tokenisatie van echte AI-investeringen.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Om fondsen te werven, zullen startups investeringsmogelijkheden creëren in de vorm van NFT’s, die op aandelen gebaseerd zullen zijn en op de markt aan investeerders worden aangeboden. Deze integratie van NFT’s maakt het nog aantrekkelijker en positioneert het als een van de beste crypto’s die je nu kunt kopen.

In de zevende fase van de presale kost een token slechts $0,0224 en wordt getipt voor een rally van 50x na de lancering. Het is gepositioneerd als de beste nieuwe crypto om in te investeren. Je kunt een vroege houder worden door de onderstaande link te volgen.

Bitcoin (BTC): overtreft Ethereum in NFT-verkopen

Copy link to section

Een stukje recent cryptonieuws dat voor opwinding heeft gezorgd, is dat Bitcoin (BTC) beter presteert dan Ethereum wat betreft NFT-verkopen.

Normaal gesproken staat het Ethereum-netwerk bekend om NFT’s; daarom verraste deze ontwikkeling velen. Het is de moeite waard te vermelden dat, hoewel NFT’s normaal gesproken op basis van smart contracten worden gemaakt, de opkomst van de Bitcoin-verordening in 2023 een andere aanpak heeft gevolgd en een nieuwe manier heeft geïntroduceerd om NFT’s op de Bitcoin-blockchain te slaan.

Dankzij de Bitcoin-verordening kunnen gebruikers gegevens op satoshi-tokens schrijven, de kleinste waarde van BTC. Deze inscripties kunnen verschillende vormen aannemen, waardoor kunst-NFT’s, profielfoto-NFT’s, meme-coins en BRC-20-tokens ontstaan.

Deze NFT-doorbraak op het Bitcoin-netwerk veroverde de cryptowereld op stormachtige wijze. Nu de NFT-markt in een snel tempo groeit, wil Bitcoin zijn eerlijke aandeel veroveren. In december 2023 bereikte het maandelijkse NFT-verkoopvolume op Bitcoin een recordhoogte van meer dan $881 miljoen, waarmee Ethereum werd ingehaald.

De belangrijkste redenen achter deze stijging zijn de meme-coin gekte, de verkoop van NFT-schilderijen van Van Gogh ter waarde van meerdere miljoenen dollars, en de Bitcoin NFT-veiling van Sotheby’s.

Sei (SEI): Nieuwe speler in de wereld van de handel in digitale activa

Copy link to section

Hoewel Sei (SEI) een nieuwe speler is in de crypto-ruimte, is hij hard op weg een belangrijke speler te worden en een van de beste altcoins op de markt. Het is een laag-1-blockchain die is toegesneden op de uitwisseling van digitale activa, maar met een breed toepassingsbereik. Deze omvatten DeFi, NFT’s, gaming en sociale media. Verder is het bedoeld om belangrijke uitdagingen aan te pakken, zoals decentralisatie, snelheid, beveiliging, schaalbaarheid en efficiëntie, vandaar de groeiende populariteit ervan.

Dankzij de solide fundamenten is Sei uitgegroeid tot een van de beste crypto’s om in te investeren. Het is ook de moeite waard te vermelden dat het belachelijk ondergewaardeerd is, momenteel gewaardeerd op minder dan een dollar. Met een enorm opwaarts potentieel, als je jezelf wilt positioneren voor duizelingwekkende winsten, is Sei een goede crypto om te kopen, en we raden HODL aan.

Conclusie

Copy link to section

De NFT-markt groeit snel en Bitcoin neemt er een deel van, waarbij Sei en InQubeta als goede vooruitzichten naar voren komen. Nu InQubeta zich nog in de beginfase bevindt, kun je een early adopter worden en je positioneren voor enorme winsten door deel te nemen aan de presale door de InQubeta-presale te bezoeken of je aan te sluiten bij de InQubeta-communities.