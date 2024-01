Ethereum Classic en Optimism stijgen, NuggetRush steeds populairder bij handelaren

Ethereum Classic (ETC) zou binnenkort $32,00 kunnen bereiken, aangezien de marktprestaties de afgelopen dagen zijn toegenomen. Elders is de groei van Optimism kort na de upgrades in januari vertraagd.

Toch kiezen investeerders NuggetRush (NUGX) als de beste bestemming omdat ze potentiële winsten in 2024 in de gaten houden. Het project beschikt over een play-to-earn-netwerk met meerdere NFT-beloningen en staking mogelijkheden. Maar kan NUGX een van de top ICO-projecten van 2024 worden? Laten we dat bespreken.

Ethereum Classic verwacht $32 tijdens de stijging in januari

Het bullish momentum van Ethereum Classic (ETC) trok begin januari 2024 aan , te midden van de toenemende bullishness rond spot-crypto-ETF’s. Zoals bij veel altcoins schoot de vraag naar Ethereum Classic omhoog toen investeerders hun cryptobezit vergrootten. Gegevens van CoinMarketCap lieten een stijging van $1,3 miljard zien in de marktkapitalisatie van Ethereum Classic (ETC) sinds 8 januari.

ETC werd op 1 december verhandeld tegen $18,97. Het groeide lichtjes met 15,4% tot $21,91 op 31 december. ETC steeg vervolgens met 32,4% tot $29,02 op 12 januari.

Ethereum Classic (ETC) zou een impuls kunnen krijgen door de toegenomen vraag naar spot-crypto-ETF’s. Analisten zeggen dat onlangs goedgekeurde spot Bitcoin ETF’s een gemakkelijker pad naar goedkeuring voor vergelijkbare Ethereum-producten hebben gecreëerd.

Indien goedgekeurd, zou het resulterende bullish momentum kunnen overslaan op Ethereum Classic. Dit zou de waarde van ETC met 12,0% kunnen doen stijgen naar $32,52. Als Ethereum Classic (ETC) verder stijgt, zou het een van de top DeFi-projecten kunnen zijn.

Optimism heeft moeite om boven $3 te komen tijdens opwinding rond nieuwe upgrades

Op 11 januari 2024 voltooide Optimism (OP) een langverwachte netwerkupgrade. De upgrades zouden de transactiesnelheid verhogen en tegelijkertijd de kosten voor gebruikers van Optimism verlagen. Bovendien zou het Optimisme (OP) helpen concurrenten af te weren.

De blockchain-upgrade volgt op de recente rally van Optimism (OP). OP werd op 1 december verhandeld tegen $1,6585. Op 27 december steeg OP met 138,1% tot $3,9503. De bullishness daalde en de OP daalde met 18,2% naar $3,2298. OP steeg vervolgens met 21,5% naar $3,9260 op 12 januari.

De strijd van Optimism (OP) om de grens van $ 3,00 te overschrijden komt een maand nadat het de Canyon Testnet-upgrade voltooide. Analisten zeggen dat de upgrades van Optimism in januari 2024 de marktprestaties aanzienlijk zouden kunnen verbeteren. Het zou de waarde van OP ook met 7,2% kunnen doen stijgen tot $4,2096.

Presale groei van NuggetRush schokt P2E-experts na de verkoop van meer dan 153 miljoen tokens

NuggetRush ( NUGX ) bouwt aan een community waar gamers, investeerders en enthousiastelingen de geneugten van ambachtelijke mijnbouw vieren. Het bevat een zoektocht naar minerale hulpbronnen waarbij gamers NFT-arbeiders verzamelen, mijnbouwapparatuur kopen en graafoperaties opzetten. Met het spel kunnen spelers hun avontuurlijke kant testen door uitgestrekte landen vol natuurlijke hulpbronnen aan te bieden.

Gamers kunnen deelnemen aan veldslagen, klassementen, competities en toernooien. Bovendien kunnen ze de NFT-gaminguitdagingen van NuggetRush (NUGX) alleen of met een groep voltooien. Gamers kunnen ook extra geld verdienen met groepsuitdagingen, wat hun efficiëntie bij de mijnbouw vergroot.

NuggetRush (NUGX) deelt mijnwerkers, machines en andere VIP-lidmaatschapsvoordelen uit. Toch zullen spelers nog steeds NFT-apparatuur en mining-handen moeten kopen op de marktplaats van het spel. Ze zullen ook meerdere mijnbouwactiviteiten nodig hebben om enorme rijkdom te verdienen en naar de top van het mijnbouwleiderschap van NuggetRush (NUGX) te stijgen.

NuggetRush (NUGX) biedt ook beloningen voor communityparticipatie, door goud ondersteunde NFT’s en staking mogelijkheden. De game biedt tot 20% APY aan gamers die hun NFT-activa inzetten. Het potentieel van NuggetRush voor het opbouwen van rijkdom heeft veel investeerders aangetrokken, wat heeft geleid tot de verkoop van 153 miljoen NUGX-tokens in de blockchain ICO.

Momenteel bevindt de presale van NuggetRush zich in ronde vier, met een symbolische waarde van $0,015. In ronde vijf zal de waarde van NUGX stijgen naar $0,018, wat wijst op een presale prijsgroei van 20%.

Voor alles over NUGX kun je de presale website van NuggetRush bezoeken.