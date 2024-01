Is Meme Moguls ($MGLS) aantrekkelijk na goedkeuring van Bitcoin ETF’s?

BTC is het gesprek van de dag sinds de Securities & Exchange Commission van de Verenigde Staten eindelijk haar goedkeuring aankondigde voor de Spot Bitcoin ETF.

In 2024 zou $100 miljard naar cryptocurrencies kunnen vloeien

Bitcoin trekt momenteel alle aandacht, vooral omdat de op de beurs verhandelde fondsen grote geldbeheerders in staat stellen toegang te krijgen tot de grootste cryptocurrency ter wereld.

Vermogensbeheer is momenteel een industrie van $30 biljoen die in 2024 tot $100 miljard in de Bitcoin ETF’s zou kunnen stoppen, volgens analisten van Standard Chartered. Anthony Pompliano van Pomp Investments zei onlangs ook:

Bitcoin begint een referentiemiddel voor de jongere generatie te worden. De meeste beleggers kunnen de benchmarks niet verslaan. Het toevoegen van een nieuwe benchmark aan uw activaspreiding is dus de enige manier om bij te blijven.

De door ETF aangedreven kapitaalstroom naar Bitcoin is bijzonder belangrijk omdat dit waarschijnlijk zal resulteren in een betekenisvolle stijging van de prijs per munt.

En wanneer Bitcoin zich herstelt, neigt de rest van de cryptomarkt, inclusief onlangs gelanceerde projecten zoals Meme Moguls, in zijn voetsporen te treden.

Meme Moguls biedt meerdere manieren om geld te verdienen

Meme Moguls is een opkomend platform dat zijn gebruikers meer dan één manier biedt om een extra bron van inkomsten te creëren.

Ten eerste is er een spannend play-to-earn-ecosysteem waarmee je het kunt opnemen tegen andere moguls en in aanmerking kunt komen voor een heleboel beloningen, zolang je ze maar kunt verslaan.

Ten tweede fungeert Meme Moguls vrijwel als een uitwisseling voor gebruikers om meme-activa te verhandelen. Op voorwaarde dat je bekwaam bent als handelaar, kun je kiezen waar je goed in bent om geld te verdienen met dit platform.

Dan is het natuurlijk de vraag of wat je zoekt een passieve bron van inkomsten is.

Ten slotte heeft Meme Moguls een eigen meme-coin genaamd $MGLS. Je kunt erin investeren en de komende maanden profiteren van de verwachte koersstijging. Bezoek de projectwebsite via deze link voor meer informatie over Meme Moguls en het $MGLS-token.

Als je $MGLS bezit, krijg je toegang tot exclusieve functies

Houd er rekening mee dat het bezitten van $MGLS ook deuren voor opent naar een handvol exclusieve functies. Deze omvatten blootstelling aan NFT’s en een paar metaverse-gerelateerde aanbiedingen.

Bovendien krijg je een stem in termen van de richting die Meme Moguls inslaat, omdat het een gedecentraliseerd platform is.

Meme Moguls heeft binnen enkele weken bijna $1,7 miljoen opgehaald in de lopende presale. Dat is een indicatie dat de investeringsgemeenschap $MGLS eist, wat doorgaans een goed teken is voor de toekomstperspectieven van een crypto.

Het native Meme Moguls-token heeft bij schrijven een prijs van $0,0027, met nog maar 85 miljoen tokens te gaan voor de volgende prijsstijging. Je kunt hier op de Meme Moguls-website eenvoudige manieren verkennen om vandaag nog in de $MGLS-memecoin te investeren.

Wat zou nog meer een wind in de rug kunnen zijn voor Meme Moguls ($MGLS)?

Meme Moguls en de native meme-coin zijn des te aantrekkelijker voor een investering gezien het groeitraject van de meme-coin ruimte in de afgelopen jaren.

Meme-coins waren vóór de pandemie vrijwel niets waard, maar waren eind 2022 al uitgegroeid tot een markt van $20 miljard. Als de groeitrend zich voortzet, zou het hebben van een positie in $MGLS nogal lucratieve rendementen kunnen opleveren.

Ten slotte zou het native token van Meme Moguls ook kunnen profiteren van andere crypto-meewind, omdat het in wezen een cryptocurrency is.

Dus zodra de Amerikaanse Federal Reserve de rente begint te verlagen en daarmee de vraag naar risicovolle activa zoals cryptocurrencies in 2024 stimuleert, zou het $MGLS-token ook een toename van de kapitaalinstroom kunnen zien.

Bedenk dat het Federal Open Market Committee dit jaar al drie renteverlagingen heeft aangekondigd, zoals Invezz hier rapporteerde. Klik hier om dieper in te gaan op Meme Moguls en het $MGLS-token.