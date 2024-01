Manta’s DeFi-activa stijgen, geholpen door LayerBank, Shoebill

Manta, een relatief nieuwe modulaire blockchain voor zero-knowledge-toepassingen, is een van de snelstgroeiende netwerken ter wereld geworden. Volgens DeFi Llama is de Total Value Locked (TVL) van het netwerk in zijn DeFi-ecosysteem gestegen naar een recordhoogte van $420 miljoen.

Deze waarde maakt het de tiende grootste keten ter wereld. Het heeft zelfs beter gepresteerd dan enkele van de bekendste blockchains ter wereld, zoals Cardano, Cronos, Mantle, EOS, MultiversX en Hedera Hashgraph.

DeFi TVL is een cijfer dat de totale activa in een netwerk meet. Het is een goede maatstaf om te vergelijken of een netwerk actief is en of het enig nut heeft in zijn ecosysteem. In sommige gevallen kan dit cijfer echter bedrieglijk zijn, vooral als deze bezittingen afkomstig zijn van een kleine groep mensen.

LayerBank is het grootste onderdeel van Manta’s ecosysteem. Het is een leenprotocol dat meer dan $325 miljoen aan activa heeft verzameld. Dit bedrag is de afgelopen 7 dagen met ruim 13% gestegen. Volgens de website heeft het netwerk een marktomvang van $480 miljoen, terwijl het geleende bedrag $58 miljoen bedraagt.

8 DeFi dApps in Manta hebben een totale TVL van meer dan $1 miljoen. Naast LayerBank zijn de andere grote dApps in het ecosysteem Shoebill, Quickswap, ApertureSwap en Steer Protocol.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

De groei van Manta vindt plaats in een tijd waarin de ontwikkelaars de airdrops Into the Blue en Manta New Paradigm uitvoeren. Into The Blue beloont zijn gebruikers met 50 miljoen MANTA-tokens, wat overeenkomt met 5% van het totale aanbod. Om te beginnen is Manta een netwerk dat wordt aangedreven door bekende blockchains zoals Celestia, Polygon, Optimism Stack en Polkadot. Het wordt ondersteund door Polychain Capital en Binance. Deze week heeft Binance het netwerk toegevoegd aan zijn launchpool.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.