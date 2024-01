TRON en Avalanche krijgen grip, Rebel Satoshi maakt zich op voor grote mijlpaal

In het steeds veranderende cryptocurrency-rijk heeft TRX een lichte stijging ervaren na de notering op Mercado Bitcoin. Ondertussen is Avalanche ondanks een nieuw partnerschap gedaald.

Tegelijkertijd trekt de voorverkoop van $RBLZ de aandacht, wat de nieuwsgierigheid onder beleggers wekt. Of je nu een ervaren handelaar bent of nieuw op het gebied van crypto, laten we ons verdiepen in wat de beste crypto is om te kopen.

TRON prijsvoorspelling: Notering op Mercado kan een stijgen van TRX veroorzaken

Copy link to section

Op 11 januari kondigde TRON DAO aan dat het native utility-token, TRX, genoteerd was op de grootste crypto-beurs in Brazilië, Mercado Bitcoin. Deze aankondiging veroorzaakte een serieuze buzz in de community van TRON. De waarde van TRX is licht gestegen.

Op 11 januari bedroeg de waarde van TRX $0,1062, maar deze steeg op 12 januari naar $0,1069, wat een stijging van 0,66% aangeeft. Ondertussen voorzien de bulls op de markt een opwaartse trend voor TRON vanwege signalen van technische indicatoren. Daarom voorspellen zij dat de TRX eind februari naar $0,2009 zou kunnen stijgen.

Anderzijds zijn sommige analisten, gezien de trage prijsbeweging, nog steeds sceptisch over TRON. Ze voorspellen dus dat TRX vóór eind januari zal dalen naar $0,1010. Met de negatieve voorspelling voor TRON zijn experts van mening dat Avalanche of Rebel Satoshi substantiële rendementen zullen opleveren.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Avalanche prijsvoorspelling: laatste update kan een piek voor AVAX veroorzaken

Copy link to section

Op 11 januari kondigde Definitive aan dat het live was op Avalanche via hun samenwerking met Benqi Finance – een toonaangevend DeFi-protocol van de Avalanche-chain.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Ze verklaarden verder dat de community van Avalanche geavanceerde rendementsstrategieën op AVAX/sAVAX kan krijgen. Na deze aankondiging daalde de waarde van AVAX van $39,45 op 11 januari naar $35,87 op 12 januari, wat een daling van 9,07% aangeeft. Niettemin verwachten Avalanche-bulls dat AVAX zal stijgen vanwege de bull-golf op de cryptomarkt. Daarom zou AVAX in februari kunnen stijgen naar $45,11.

Aan de andere kant voorzien sommige top-AVAX-analisten een neerwaartse trend voor Avalanche vanwege signalen van technische indicatoren. Ze denken dus dat AVAX eind januari zou kunnen dalen naar $34,23.

$RBLZ: Opkomend als een prominente speler op cryptogebied

Copy link to section

In de snelle cryptocurrency-arena ontpopt Rebel Satoshi zich snel als een geduchte concurrent van Avalanche en TRON vanwege zijn sterke prestaties in de presale fase.

Rebel Satoshi ‘s native token $RBLZ heeft aanzienlijke aandacht en investeringen getrokken, wat de al lang bestaande dominantie van TRX en AVAX uitdaagt. Rebel Satoshi stelt zich voor dat het financiële landschap zal worden ontwricht en pleit voor decentralisatie en empowerment.

De $RBLZ-presale, die tijdens de Early Bird Round begon met een prijs van $0,010, kende snel succes en was binnen drie weken uitverkocht. Ook daaropvolgende rondes, zoals de Rebels Ronde 1 van $0,013 en Warriors Ronde 2 van $ 0,018, waren binnen tien dagen snel uitverkocht. Momenteel wordt $RBLZ in Monarchs Round 4 gewaardeerd op $0,022, wat een potentieel rendement van 120% biedt voor vroege investeerders. Rebel Satoshi heeft tot nu toe meer dan 1,5 miljoen dollar aan financiering binnengehaald.

Nu de presale eindigt met de lancering van DEX in februari, zal $RBLZ naar verwachting $0,025 noteren, wat een geclaimd rendement van 150% oplevert voor vroege investeerders. Met name Rebel Satoshi faciliteert tokenaankopen met 50 grote cryptocurrencies, waaronder Bitcoin.

Bezoek voor de laatste updates en meer informatie de officiële Rebel Satoshi presale website of neem contact op met Rebel Red via Telegram.