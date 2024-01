VanEck gaat zijn Bitcoin Strategy ETF liquideren

VanEck, een van de aanbieders van beleggingsoplossingen wiens plek Bitcoin ETF de goedkeuring van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft gekregen voor handel, heeft een belangrijke stap aangekondigd met betrekking tot een van zijn eerder goedgekeurde futures-ETF’s.

In een persbericht dat de vermogensbeheerder woensdag publiceerde, staat dat het de Bitcoin Strategy ETF (XBTF) zal ontbinden en liquideren. De raad van bestuur van VanEck heeft deze stap goedgekeurd, aldus het bedrijf.

Het besluit is in lijn met de goedkeuring voor notering en verhandeling van de VanEck Bitcoin Trust (HODL) op de Cboe BZX Exchange vorige week. De Bitcoin Strategy ETF, die klanten blootstelling aan Bitcoin-futurescontracten mogelijk maakte, werd ook verhandeld op de Cboe BZX Exchange.

Waarom VanEck de op futures gebaseerde ETF sluit

Volgens het persbericht sluit en liquideert VanEck het XBTF exchange-traded fund op basis van zijn beoordeling van de prestaties, liquiditeit en beleggersbelangen van het fonds. Het bedrijf hield ook rekening met de activa onder beheer (AUM) van het fonds.

“De beslissing werd genomen om het Fonds te liquideren op basis van een analyse van deze factoren en andere operationele overwegingen”, aldus de verklaring.

Aandeelhouders hebben de mogelijkheid om hun XBTF-aandelen te verkopen tot de marktsluiting op 30 januari 2024, waarna Cboe BZX Exchange de notering ervan zal beëindigen. VanEck verwacht de ETF rond 6 februari 2024 te liquideren en degenen die tot die tijd de aandelen van het fonds in bezit blijven houden, zullen uitkeringen in contanten ontvangen.

VanEck’s Bitcoin Strategy ETF werd op 16 november 2021 gelanceerd na goedkeuring door de SEC. Het wordt gedeeld dat de afgelopen zes maanden en het afgelopen jaar respectievelijk 31% en 76% zijn gestegen. Na het nieuws handelde de koers woensdagochtend echter 1,2% lager.

Ondertussen daalde de VanEck Bitcoin Trust (HODL) met 1,7%, omdat Bitcoin worstelde om opwaarts te stijgen na de inzinking na de goedkeuring van de ETF op de spotmarkt.