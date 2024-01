Reële bbp-groei van India zal in boekjaar 25 naar verwachting 7 procent bedragen, zegt de gouverneur van de RBI in Davos

Het economische landschap van India zal het komende begrotingsjaar naar verwachting een aanzienlijke opleving ervaren, zoals voorspeld door de centrale bank van het land, de gouverneur van de Reserve Bank of India, Shaktikanta Das.

Tijdens zijn toespraak op het World Economic Forum 2024 voor NDTV voorspelde Das een robuuste reële bbp-groei van 7%, gecombineerd met een matigende inflatie die dichter bij de ideale grens van 4% lag.

Deze optimistische vooruitzichten komen naar voren nu India zich herstelt van de tumultueuze gevolgen van de COVID-19-pandemie en de recente geopolitieke omwentelingen.

Economisch herstel en groei

India’s pad naar economisch herstel werd gekenmerkt door veerkracht en aanpassingsvermogen. Het land heeft de uitdagingen van een mondiale gezondheidscrisis en geopolitieke spanningen doorstaan en heeft een sterk groeitraject gekend.

Das schrijft dit toe aan het aanhoudende momentum van de economische activiteiten. Hierbij voorspelt hij niet alleen een tijdelijke stijging maar ook een aanhoudende periode van groei.

Deze projectie van een bbp-groei van 7% voor het volgende begrotingsjaar is een signaal dat India een fase van economische expansie op lange termijn is binnengegaan, waardoor het land zich onderscheidt van veel andere economieën die nog steeds worstelen met de nasleep van de pandemie.

Inflatie en monetair beleid

De inflatie, een kritieke zorg voor zowel beleidsmakers als burgers, zal volgend jaar naar verwachting gemiddeld rond de 4,5% liggen, wat nauw aansluit bij het tolerantieniveau van de RBI. Deze matiging wordt toegeschreven aan effectieve monetaire beleidsmaatregelen en tijdige overheidsinterventies.

De strategische aanpak van de RBI heeft een belangrijke rol gespeeld bij het beteugelen van de inflatiedruk, en ervoor gezorgd dat deze binnen beheersbare grenzen blijft. Dit evenwicht tussen groei en inflatie onderstreept de rol van de centrale bank bij het bevorderen van een stabiel economisch klimaat.

Sectoren die groei nastreven

De verwachte economische groei van India heeft een brede basis, waarbij verschillende belangrijke sectoren bijdragen aan deze positieve vooruitzichten. De totale vraagomstandigheden blijven krachtig en er is een merkbare opleving van de investeringen.

De kapitaaluitgaven van zowel de overheid als de particuliere sector zijn van cruciaal belang geweest bij het aandrijven van deze groei. Bovendien zal de landbouwsector, een hoeksteen van de Indiase economie, het komende jaar naar verwachting beter presteren. Deze factoren samen schetsen een beeld van een goed afgeronde en veerkrachtige economie, klaar voor substantiële groei.

India in de mondiale context

Op mondiaal vlak vormt India een ‘uitschieter’ te midden van een wijdverbreide groeivertraging. Terwijl andere landen blijven worstelen met de naweeën van de pandemie en mondiale crises zoals het conflict op de Rode Zee, komt de macro-economische stabiliteit van India duidelijk naar voren.

Deze veerkracht positioneert India gunstig bij het omgaan met mondiale uitdagingen en onzekerheden, waardoor het land een sleutelrol speelt in het mondiale economische landschap.

De rol van fintech in de groei van India

Een opwindend aspect van het economische verhaal van India is de snelgroeiende fintech-ruimte. Innovaties zoals de digitale roepie en het Unified Payments Interface (UPI)-platform hebben wereldwijde belangstelling gewekt, wat de vooruitgang van het land op het gebied van digitale financiën onderstreept.

Deze ontwikkelingen versterken niet alleen het binnenlandse economische raamwerk van India, maar plaatsen het land ook in de voorhoede van de mondiale financiële innovatie. De economische voorspelling van RBI-gouverneur Shaktikanta Das weerspiegelt een periode van optimistische groei en stabiliteit voor India.