Mantle EcoFund investeert in 6 ecosysteembedrijven

Mantle, een snelgroeiend blockchain-netwerk met meer dan $145 miljoen aan DeFi-activa, heeft de eerste ecofund-investeringen onthuld. In een verklaring zeiden de ontwikkelaars dat ze $10 miljoen zouden verstrekken aan zeven bedrijven die op het platform bouwen.

Deze financiering zal de komende maanden worden gevolgd door nog eens $30 miljoen investeringen door Mirana Ventures. Deze investeringen zullen het marktaandeel van Mantle in de zeer competitieve industrie de komende maanden helpen vergroten.

Ontwikkelaars kiezen voor Mantle, een Ethereum-roll-up vanwege de aanzienlijk lage kosten, hogere snelheden, hoge schaalbaarheid en beveiliging van het niveau van Ethereum. Volgens de website groeit het ecosysteem snel, waarbij de meeste projecten zich in de Decentralized Finance (DeFI)-sector bevinden, gevolgd door infrastructuur.

Enkele van de meest opvallende spelers in Mantle zijn Agni Finance, Ondo Finance, FusionX Finance en Stargate. Volgens DeFi Llama heeft dit ecosysteem in totaal een totale Total Value Locked (TVL) van meer dan $145 miljoen. 16 van deze dApps hebben meer dan $1 miljoen aan activa.

De ontvangers van deze financiering bevinden zich in belangrijke sectoren. Merchant Moe Marshals bouwt een AMM-liquiditeitshub voor het ecosysteem. INIT Capital daarentegen verbindt het Mantle-netwerk met zijn liquide geldmarkt. In een notitie zei de oprichter van INIT Capital:

“INIT is gebouwd op de overtuiging dat liquiditeit een handelsartikel moet zijn dat voor iedereen toegankelijk moet zijn, aangezien leners innovatieve strategieën kunnen ontwikkelen met de liquiditeit. INIT probeert de toegang tot liquiditeit te democratiseren, niet alleen voor DeFi-gebruikers, maar ook voor protocollen met liquiditeitshaken.”

Boter is een uitwisseling voor speculatieve degebs, terwijl Renzo veilige samengestelde beloningen mogelijk maakt bij het staken van Ethereum.

De grootste uitdaging die Mantle zal moeten overwinnen is de toenemende concurrentie in de blockchain-industrie. Woensdag schreef ik dat Manta kort na de lancering stilletjes meer dan 430 miljoen dollar aan activa had verzameld. Andere opmerkelijke concurrenten zijn netwerken als Base, Arbitrum en Optimism.

Mantle’s MNT-token reageerde mild op het rapport. Het is met 16,5% gedaald ten opzichte van het hoogste punt dit jaar, maar blijft 131% boven het dieptepunt van november, waardoor het een marktkapitalisatie heeft van meer dan $2,2 miljard.