Singapore MAS is tegen Spot Bitcoin ETF’s; kan Meme Moguls alternatief zijn?

De Monetaire Autoriteit van Singapore (MAS) heeft een resoluut standpunt ingenomen tegen de notering van spot-Bitcoin ETF’s, in lijn met de regelgeving die cryptocurrencies als niet in aanmerking komende activa voor ETF’s beschouwt. Tegelijkertijd wekt de recente goedkeuring van spot Bitcoin ETF’s in de Verenigde Staten wereldwijde belangstelling.

Ondertussen introduceert het Meme Moguls-project een unieke investeringsmogelijkheid, waarbij de lopende MGLS-presale activiteiten op de voorgrond staan. Dit artikel onderzoekt de positie van MAS en duikt in het potentiële alternatief gepresenteerd door Meme Moguls.

Sterke oppositie van MAS tegen Spot Bitcoin ETF’s

De regelgevende instantie van Singapore heeft een stevige verklaring afgegeven waarin zij de notering van spot Bitcoin ETF’s in het land voor particuliere beleggers verbiedt. Het besluit vloeit voort uit de uitsluiting van cryptocurrencies, met name Bitcoin, als in aanmerking komende activa voor ETF’s onder de Singaporese regelgeving.

MAS benadrukte de zeer volatiele en speculatieve aard van de handel in cryptocurrency en achtte deze ongeschikt voor particuliere beleggers. Ondanks deze beperking hebben particuliere beleggers in Singapore een kanaal om toegang te krijgen tot spot-Bitcoin ETF’s via gelicentieerde tussenpersonen op de kapitaalmarkt. Deze tussenpersonen, die door MAS zijn geautoriseerd voor buitenlandse marktgerelateerde investeringen, zijn verplicht om de openbaarmaking van risico’s te waarborgen en beoordelingen van de geschiktheid van klanten uit te voeren.

Het regelgevende standpunt onderstreept de toewijding van MAS aan beleggersbescherming en sluit aan bij haar voorzichtige benadering van de handel in cryptocurrency. Deze aanpak is vooral relevant omdat de mondiale markt een enorme belangstelling ervaart na de recente goedkeuring van spot Bitcoin ETF’s door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC).

Ontdek de goedkeuring van Bitcoin ETF’s in de VS

Terwijl Singapore een voorzichtige aanpak handhaaft, heeft de Amerikaanse SEC onlangs 11 spot Bitcoin ETF’s goedgekeurd. Emittenten zoals Grayscale, BlackRock, Fidelity, Invesco en Ark Invest betreden, in samenwerking met Swiss Crypto 21Shares, de ETF-markt. De lancering van deze ETF’s genereerde een aanzienlijk handelsvolume, waarbij Grayscale’s Bitcoin Trust het hoogste handelsvolume op de eerste dag in de geschiedenis behaalde, met een waarde van ruim $2,3 miljard.

SEC-voorzitter Gary Gensler gaf echter een voorzichtige verklaring af, waarin hij benadrukte dat het agentschap Bitcoin niet goedkeurde of onderschreef. Beleggers werden aangespoord voorzichtig te zijn vanwege de talloze risico’s die aan Bitcoin en aanverwante producten zijn verbonden.

Meme Moguls: biedt het een alternatieve mogelijkheid?

Te midden van de regelgevingsdiscussies rond Bitcoin ETF’s komt Meme Moguls naar voren als een uniek project dat een alternatieve investeringsmogelijkheid biedt. Momenteel, midden in de presale, introduceert Meme Moguls het MGLS-token als de ruggengraat van zijn ecosysteem.

Het MGLS-token drijft verschillende componenten van het Meme Moguls-ecosysteem aan, waaronder het Moguls Casino, Exchange Trading Platform, Fantasy Trader en Mogul Land. Deelnemers doen aan meme-handel in een fantasieomgeving, stijgen op in het welvaartsklassement en ontgrendelen exclusieve beloningen.

De startprijs voor de presale van het token was $0,0019 en gaat nu naar $0,0027, in de vierde fase van de presale. De waarde van het token neemt toe met elke presale fase, waardoor vroege vogels de kans krijgen om meer rendement te behalen tegen de tijd dat de presale eindigt.

Terwijl particuliere beleggers omgaan met wettelijke beperkingen op traditionele crypto-activa, presenteert Meme Moguls een alternatieve ruimte voor op meme geïnspireerde handel in activa. Het platform biedt een levendige community voor meme-enthousiastelingen om verbinding te maken, inzichten te delen en samen te werken.

Naast de MGLS-tokenwaarde biedt Meme Moguls elke week een scala aan beloningen, variërend van hoogwaardige gadgets en luxe vakanties tot exclusieve ervaringen en geldprijzen.

Om deel uit te maken van de Meme Moguls-gemeenschap en mogelijk te profiteren van het aanbod van het ecosysteem, kun je de officiële website van Meme Moguls bezoeken en deelnemen aan de lopende $MGLS-presale.