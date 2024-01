Solana (SOL) en Pocket Network (POKT) stijgen, Pullix (PLX) trekt handelaars aan

Solana (SOL) zou de winst tot boven de $100 kunnen uitbreiden nadat de bulls het sleutelniveau opnieuw hadden getest, waarbij een stijging van het aantal altcoins waarschijnlijk een positieve katalysator zou zijn. Anderzijds heeft Pocket Network (POKT) de afgelopen 24 uur een aanzienlijke opwaartse druk ervaren, nu de prijs het hoogste niveau sinds mei 2022 bereikt.

Hier is een vooruitzicht voor de twee cryptocurrency-tokens en voor Pullix (PLX), de nieuwe hybride crypto-handelsbeurs die voor veel opschudding zorgt nu de presale de $3,8 miljoen overschrijdt.

Solana (SOL): Franklin Templeton is optimistisch over SOL

De prijsvooruitzichten van Solana suggereren dat bulls een momentum zouden kunnen opbouwen boven de $100 na het doorstaan van de storm die de SOL van boven de $123 zag dalen naar een dieptepunt van $87 op 8 januari 2024. Terwijl de prijs van Solana kwetsbaar blijft nadat deze een groot deel van de piek van 800% heeft doorbroken Gezien in 2023 zijn analisten optimistisch over de toekomstperspectieven van het Layer 1 blockchain-platform.

In één geval bracht de $1,5 biljoen aan vermogensbeheerder Franklin Templeton, Solana’s groei in het vierde kwartaal van 2023 een indrukwekkende activiteit met zich mee. Gebieden die de groei van Solana in 2024 waarschijnlijk zullen blijven katalyseren, zijn onder meer gedecentraliseerde fysieke infrastructuurnetwerken (DePIN), gedecentraliseerde financiën (DeFi), meme-coins, NFTs en Firedancer, de vermogensbeheerder, werd gepost op op X.

SOL handelde donderdagochtend op $101, een stijging van 2,7%. Als kopers sterker worden en boven de $100 blijven, kunnen ze zich de komende weken richten op de piek boven $123 die op 25 december werd bereikt.

Marktspeculatie voor meer spot-ETF’s nadat de SEC 11 spot Bitcoin ETF’s had goedgekeurd, zou een opwaartse factor kunnen zijn voor SOL.

Pocket Network (POKT) stijgt te midden van voorspellingen voor de RPC-vraag

Pocket Network (POKT) is een protocol dat prikkels geeft aan partijen die RPC-nodes willen draaien. Gedecentraliseerde applicaties (dApps), uitwisselingen, Web3-wallets en NFT-marktplaatsen maken gebruik van externe procedure aanroepen terwijl ze communiceren met blockchain-gegevens. RPC-nodes zijn in dit opzicht een cruciale aanbieder.

Voor POKT is het gedecentraliseerde RPC-protocol klaar voor een potentiële explosie van de vraag naarmate de verzoeken om kunstmatige intelligentie (AI) communicatie-relais toenemen.

De marktkapitalisatie van Pocket Network heeft $376 miljoen bereikt, waardoor POKT vandaag de 158e grootste cryptois volgens gegevens van CoinGecko. Crypto-investeerder en -analist Andrew Kang zegt dat de groei in de markt voor gedecentraliseerde berekeningen, gegevensbeschikbaarheid en uitvoeringsnetwerken ervoor zou kunnen zorgen dat Pocket Network nog meer grip krijgt.

Met de prijs momenteel op $0,25 en bullish actie, is het mogelijk dat het volgende doelwit het psychologische niveau van $1,00 zou kunnen zijn. De prijs van POKT is het afgelopen jaar met ruim 350% gestegen. Het blijft echter ver verwijderd van het hoogste punt ooit van $3,11 dat in januari 2022 werd bereikt.

Pullix (PLX) trekt handelaren aan, aangezien de presale $3,8 miljoen bedraagt

Pullix is een hybride crypto-uitwisselingsplatform dat zich richt op het samenbrengen van een gemeenschap van gebruikers die graag de voordelen willen verkennen van het combineren van de beste kenmerken van gecentraliseerde (CEX) en gedecentraliseerde uitwisselingen (DEX).

De kern van de functionaliteit ervan is de noodzaak om de acceptatie van DeFi naar een hoger niveau te tillen door de gemeenschap te stimuleren om liquiditeit te verschaffen. Deze aanpak betekent dat gebruikers kunnen profiteren van het zelfbewaringsaanbod en het on-chain orderboek, de snelle uitvoering en lage transactiekosten van het hybride model.

Naast het bieden van toegang tot het mechanisme voor het delen van inkomsten van het platform, zal het native PLX-token de houder verschillende verdienmogelijkheden bieden. Je kunt verdienen met staking en yield farming, naast andere exclusieve voordelen die beschikbaar zijn voor PLX-tokenhouders.

De presale van Pullix bevindt zich momenteel in fase 6, waarbij het token $0,08 kost, na een stijging van $0,04 in de eerste fase. De huidige fase is voor 47% uitverkocht, met een bruisende markt die in deze ronde meer dan 10 miljoen ophaalt. Deelnemers ontvangen hun tokens aan het einde van de presale.

Algemene voorspellingen voor een potentiële bullmarktrally, gecombineerd met een toegenomen belangstelling voor hybride beurzen, zouden de prijs van PLX na de lancering aanzienlijk kunnen laten stijgen.

