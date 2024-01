Astar (ASTR) stijgt terwijl Bitbot presale aan kracht wint: een veelbelovend cryptoduo in 2024

Terwijl de cryptomarkt een pauze neemt na de hype rond de onlangs door de Amerikaanse SEC goedgekeurde Bitcoin ETF’s, komen twee altcoins – Bitbot en Astar (ASTR) – naar voren als opmerkelijke kanshebbers voor de top altcoin-positie voor 2024.

Bitbot heeft onlangs de BITBOT-token presale gelanceerd, waarmee investeerders de mogelijkheid krijgen om een transactie uit te voeren om tokens te verdienen. Ondertussen heeft Astar het afgelopen jaar furore gemaakt met een indrukwekkende prijsstijging.

Astar (ASTR): geweldige prijsbeweging

ASTR wordt momenteel verhandeld tegen $0,1712 en heeft de afgelopen maand een opmerkelijke stijging van 75,18% gezien. Deze groei versterkt de indrukwekkende stijging van 309% in de afgelopen 30 dagen, waardoor ASTR aan het begin van 2024 als een van de toppresteerders op de markt wordt gepositioneerd.

Astar heeft furore gemaakt binnen de cryptocurrency-ruimte vanwege recente partnerschappen met industriegiganten als Toyota en de Japanse spoorwegmaatschappij. Naast de partnerschappen maakt het Astar Network zich ook op voor de Astar 2.0-upgrade, wat heeft bijgedragen aan de factoren die de prijs van ASTR omhoog stuwen.

De upgrade heeft tot doel de netwerkfunctionaliteiten te verbeteren en de groeiambities op lange termijn voor ASTR te bevorderen.

Astar Network verbindt het ecosysteem van Polkadot met Ethereum en Cosmos en functioneert als een Polkadot Parachain. Het is op maat gemaakt als een Polkadot dApp-hub met meerdere ketens en ondersteunt DeFi, NFT’s en DAO’s, waardoor ontwikkelaars prioriteit kunnen geven aan de ontwikkeling van applicaties boven infrastructuurproblemen.

Astar faciliteert de ontwikkeling van gedecentraliseerde applicaties (dApp) en laag 2-oplossingen voor ontwikkelaars. Het biedt interoperabele Web 3.0- infrastructuur, financiële prikkels, incubatieprogramma’s en technische ondersteuning. Astar streeft ernaar optimale oplossingen te bieden door EVM te ondersteunen en een parachain te creëren waardoor slimme EVM- en WASM-contracten naast elkaar kunnen bestaan en kunnen communiceren.

Met steun van Binance Labs en Coinbase Ventures opereert Astar op twee lagen. De eerste laag maakt gebruik van het Substrate-framework, terwijl de tweede gebruik maakt van OVM (Optimistic Virtual Machine) voor schaalbaarheid, wat de nadruk legt op een robuuste en veelzijdige aanpak.

BITBOT: handelsrevolutie ontketend

Terwijl Astar furore maakt met zijn praktijkvoorbeelden, lanceerde Bitbot, een handelsbot van Telegram, op 17 januari zijn BITBOT-token presale, wat de aandacht trok van crypto-investeerders.

Gericht op het bieden van institutionele instrumenten aan particuliere beleggers, stelt Bitbot gebruikers in staat om veilig de controle over hun activa over te nemen.

De BITBOT-presale heeft veel aandacht gekregen in de cryptogemeenschap. Met een totaal aanbod van 1.000.000.000 tokens, verdeelt de presale 30% van de tokens over 15 fasen. In het huidige stadium bedraagt de tokenprijs $0,01, wat een spannend instappunt is voor vroege investeerders.

De volgende fase verwacht een prijsstijging tot $0,0105, waarbij een gestage stijging van 5% per fase wordt gehandhaafd. Bitbot-enthousiastelingen wachten met spanning op de volgende fases en voorspellen een potentiële prijsstijging. Deze berekende aanpak zorgt voor gecontroleerde prijzen en vermijdt speculatieve schommelingen tijdens de presale.

Conclusie

In de snelle wereld van cryptocurrency zijn er volop mogelijkheden voor investeerders die op zoek zijn naar veelbelovende projecten. De BITBOT-presale van Bitbot en de recente prijsstijgingen van Astar (ASTR) bieden intrigerende vooruitzichten.

Terwijl Astar indruk maakt met partnerschappen uit de echte wereld en een bullish marktreactie, biedt de gecontroleerde voorverkoopstrategie van BITBOT een alternatief voor degenen die op zoek zijn naar vroege toetreding. Niettemin moeten crypto-investeerders waakzaam zijn vanwege de extreem volatiele aard van de cryptocurrency-markt.