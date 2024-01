BNB en Cardano tonen veerkracht, Rebel Satoshi wint terrein op competitieve cryptomarkt

BNB komt in actie nu Binance crypto-uitwisselingsdiensten in Thailand aankondigt. Ondertussen is Cardano (ADA) de afgelopen week in opkomst. Aan de andere kant wint Rebel Satoshi (RBLZ) terrein als een van de beste ICO’s na het behalen van 124% aan presale winsten voor vroege investeerders.

Laten we onderzoeken wat er gebeurt rond BNB, ADA en $RBLZ om te bepalen in welke crypto we het beste kunnen investeren!

BNB komt opdagen terwijl Binance crypto-uitwisselingsdiensten lanceert in Thailand

Copy link to section

Op 16 januari 2024 deed Binance een belangrijke aankondiging, waarin de uitbreiding van zijn handelsdiensten aan het Thaise publiek werd onthuld. Via het X-account deelde het platform het nieuws dat Gulf Binance de volledige activiteiten van zijn digitale activa-uitwisselings- en brokerageplatform, Binance TH, door Gulf Binance lanceert.

Deze stap geeft in aanmerking komende gebruikers in Thailand toegang tot naadloze uitwisselings- en brokersdiensten voor digitale activa, waaronder het kopen en verkopen van digitale activa met lokale valutaparen in Thaise Baht (THB).

De uitbreiding volgt op de toekenning van licenties voor Binance Digital Asset Operators door het Thaise Ministerie van Financiën in mei 2023, wat de toewijding van het platform aan mondiale toegankelijkheid weerspiegelt.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Ondertussen zag BNB de afgelopen week een aanzienlijke prijsstijging van 9,8%, van $290,88 naar $319,59. Dus, is BNB nu de beste crypto-investeringsoptie?

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Vooruitkijkend naar 2024 zijn experts op de cryptocurrency-markt optimistisch over de toekomst van BNB. Met de verwachte ontwikkelingen van Binance en de verwachting van een aanstaande bull run suggereren voorspellingen dat de prijs van BNB de grens van $500 zou kunnen overschrijden en $515,32 zou bereiken.

Voorzichtiger voorspellingen wijzen er echter op dat de prijs in 2024 onder de $424,78 zou kunnen blijven als er op de markt bearish sentimenten heersen.

Cardano-oprichter reageert op de claims van ICP over opslagcapaciteit

Copy link to section

Op 15 januari 2024 reageerde Charles Hoskinson, de oprichter van Cardano, op humoristische wijze op de bewering van Dfinity over het nieuwe vermogen van het Internet Computer protocol om grote hoeveelheden gegevens op te slaan.

Dfinity kondigde een substantiële vooruitgang aan in zijn Internet Computer protocol, met de nadruk op smart contracts, die nu kunnen bogen op een indrukwekkende 400GiB aan betrouwbaar geheugen. Deze prestatie is gedenkwaardig omdat het de opslag van de gehele Cardano-blockchain mogelijk maakt.

De geestige reactie van Charles Hoskinson voegde een vleugje humor toe aan de situatie en zei: “Bedankt voor het opbergen van Cardano. Je kunt die bus altijd gebruiken om de ICP opnieuw op te bouwen als dat ooit nodig is.”

Ondertussen heeft Cardano’s eigen token, ADA, de afgelopen week een aanzienlijke prijsstijging van 15,4% ervaren, gaande van $0,4682 naar $0,5405. Dit maakt ADA een van de altcoins om in de gaten te houden.

Vooruitkijkend naar 2024 voorspellen experts op de cryptocurrency-markt een veelbelovende toekomst voor Cardano. Met de verwachtingen van een komende bull run en de groeiende populariteit van Cardano’s platform suggereren prijsvoorspellingen dat ADA een substantiële stijging zou kunnen doormaken, tot $0,9232, wat een potentiële stijging van 70% betekent.

Voorzichtiger voorspellingen suggereren echter dat de ADA in 2024 onder de $0,7777 zou kunnen blijven als bearish sentimenten de markt domineren.

Rebel Satoshi wint momentum in Monarchs Round 4 met een groei van 124%

Copy link to section

Terwijl top-altcoins als BNB en Cardano blijk geven van veerkracht, is Rebel Satoshi bezig zijn niche te veroveren en snel terrein te winnen als de beste ICO-keuze van investeerders. Vooral de prestaties in Monarchs Round 4 zijn opmerkelijk, waar ze een indrukwekkende groei van 124% hebben laten zien.

Rebel Satoshi onderscheidt zich met een disruptieve aanpak, gericht op het hervormen van het cryptocurrency-landschap. Bovendien is Rebel Satoshi niet alleen een digitale valuta; het is een beweging. Deze missiegedreven focus op decentralisatie en democratisering van het financiële systeem vindt weerklank bij beleggers die op zoek zijn naar meer dan alleen financieel rendement.

Het traject van $RBLZ in de presale fase was opmerkelijk. Beginnend bij $0,01 in de Early Bird Round, is $RBLZ gestegen naar $0,0224 in de lopende Monarchs Round 4. Deze stijging van 124% in de presale waarde van het token onderstreept niet alleen het potentieel van $RBLZ, maar benadrukt ook het sterke vertrouwen van investeerders in de visie en capaciteiten van Rebel Satoshi.

Bovendien heeft Rebel Satoshi zijn groeiende populariteit laten zien door tijdens de lopende presale meer dan $1,5 miljoen aan financiering op te halen.

Vooruitkijkend is Rebel Satoshi van plan om in februari op DEX’s te lanceren voor $0,025 per $ RBLZ, wat mogelijk een duizelingwekkende winst van 150% zal opleveren voor vroege investeerders. Bovendien kunnen investeerders nu $RBLZ-tokens kopen met behulp van 50 topcrypto, waaronder Bitcoin!

Bezoek voor de laatste updates en meer informatie de officiële Rebel Satoshi presale website of neem contact op met Rebel Red via Telegram.