Crypto prijsvoorspelling: Pullix (PLX), Celestia (TIA), Decentraland

De prijzen van crypto hadden opnieuw een moeilijke week, omdat investeerders het Bitcoin ETF-nieuws bleven verkopen. Bitcoin trok zich terug naar een dieptepunt van $41.000, veel lager dan het hoogtepunt van vorige week van bijna $50.000. Andere tokens zoals Ethereum, Solana en Cardano bleven onder druk staan. In dit artikel worden enkele van de belangrijkste munten besproken die je dit weekend in de gaten kunt houden, zoals Celestia (TIA), Decentraland (MANA) en Pullix.

Pullix voorspelling

Pullix bleef deze week op alle cilinders schieten, zelfs toen de crypto Fear & Greed-index zich terugtrok. Volgens zijn website heeft Pullix meer dan $11 miljoen opgehaald met zijn tokenverkoop, waardoor het een van de best presterende tokenverkopen van het jaar is.

Om te beginnen is Pullix een bedrijf dat de cryptocurrency-industrie wil veranderen door bedrijven als Binance en Coinbase te ontwrichten. Het is een beurs die de kracht van gecentraliseerde en gedecentraliseerde uitwisselingen combineert.

Het eindproduct zal een hybride platform zijn dat een aantal van de uitdagingen van deze uitwisselingen oplost. Het zal bijvoorbeeld weinig slippen omdat het over geavanceerde liquiditeit in het ecosysteem beschikt.

Verder zal het bedrijf $PLX hebben, een cryptocurrency die handelt om te verdienen. Houders van het token zullen wat geld verdienen, afhankelijk van de winst die het zal maken. Ze ontvangen ook commissiekortingen als ze in het ecosysteem winkelen.

Hoewel de CEX- en DEX-ecosystemen sterk verzadigd zijn, zijn analisten van mening dat er ruimte is voor een geavanceerd bedrijf met betere functies. Je kunt de whitepaper van Pullix hier lezen.

Celestia (TIA) prijsvoorspelling

Celestia, een modulair blockchainplatform, is een van de best presterende spelers in de crypto-industrie. TIA is met bijna 700% gestegen, waardoor het een marktkapitalisatie heeft van meer dan $2,8 miljard. Daarmee is het een van de grootste netwerken in de crypto-industrie.

Als we naar de 4uur-grafiek kijken, zien we dat de prijs van TIA zich in een sterke opwaartse trend bevindt en deze week naar een recordhoogte van $20,32 is gestegen. Vervolgens trok het zich terug en testte het belangrijkste ondersteuningsniveau opnieuw op $16,37. Het token bevindt zich in het stijgende kanaal, weergegeven in paars, en ligt iets boven het voortschrijdend gemiddelde over 50 perioden.

Daarom zijn de vooruitzichten voor de munt bullish, met als aanvankelijk doel het psychologische niveau van $19,0. Een beweging onder de steun op $16,37 zal de bullish visie ongeldig maken.

Decentraland prijsvoorspelling

Decentraland MANA staat de laatste tijd onder druk omdat de activiteit in zijn ecosysteem is afgenomen. Als gevolg hiervan trok de token zich terug van het hoogste punt in december van $0,6062 en bereikte vorige week een dieptepunt van $0,3958.

Het is nu teruggekaatst en heeft de belangrijkste weerstand op $0,4340 overschreden, de laagste swing op 3 januari. Het token is iets boven het voortschrijdend gemiddelde over 50 perioden gestegen en heeft een klein omgekeerd hoofd-schouderpatroon gevormd.

Daarom zijn de vooruitzichten voor MANA licht bullish, waarbij de volgende koers $0,50 bedraagt. Een beweging onder de $0,44 zal de bullish visie ongeldig maken.