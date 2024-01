Metacade plant grote revolutie in 2024 nu tijdperk van blockchain-gaming aanbreekt

Metacade ($MCADE), ‘s werelds eerste blockchain-arcade in gemeenschapseigendom, streeft naar doorbraken in 2024. Investeerders zouden blij zijn dat het platform in 2023 grote mijlpalen heeft bereikt, die naar verwachting in 2024 zullen worden doorgevoerd. Daartoe behoren samenwerkingen met Polygon Labs., gamingplatforms en vermelding op de beste beurzen. 2024 zou opnieuw een spannend jaar kunnen worden voor Metacade, waarin de waarde van zijn eigen token zou kunnen worden ontgrendeld. Wij hebben er een paar van.

Meer partnerschappen, lanceringen en ontwikkelingen

De kracht van het samenwerken wordt goed onderstreept in de recente stappen van Metacade. Om nog maar eens te bekijken: de toevoeging van Polygon, een snelgroeiende L2, zou het gamen op Metacade een boost kunnen geven. De afgelopen jaren is Polygon een spil geworden voor bedrijven die zich in de wereld van Web 3.0 begeven. Met name de efficiënte schaaloplossing en de lage kosten van Polygon waren aantrekkelijk. Dankzij de samenwerking kan Metacade profiteren van de architectuur van Polygon en een snelle acceptatie realiseren.

Na grote gaming-partnerschappen in 2023 vertoont Metacade ook weinig tekenen van vertraging. Onlangs werkte het platform samen met Blockchain Game Alliance en BandZaiGame. Dankzij de samenwerking kan Metacade een verenigd platform creëren dat gamers, ontwikkelaars en investeerders met elkaar verbindt. En er is nog meer.

Metacade zet haar focus voort om tegen eind 2024 een door de gemeenschap bestuurde arcade te worden. Hiermee heeft het team ambitieuze plannen voor het jaar geschetst. Deze omvatten de lancering van een nieuw platform, grote upgrades, chats op het platform en berichtensystemen. Het team van Metacade kijkt dit jaar ook naar AR/VR-games. Er worden ook live staking-pools en wekelijkse competitie verwacht, wat het $MCADE-token een enorme boost zou kunnen geven.

Uiteraard zal Metacade zich blijven inzetten voor haar kerndoel: ongeëvenaard gamen. Als zodanig zal het blijven samenwerken met andere entiteiten om spannende games op zijn platform te brengen.

Metacade is verleidelijk met zijn inkomstenmogelijkheden

De vroege tractie van Metacade groeide dankzij de aantrekkelijke inkomstenmogelijkheden. Samenvattend stelt Metacade investeerders in staat games te spelen en geld te verdienen. Gebruikers kunnen ook deelnemen aan speltoernooien voor extra passief inkomen. Het geven van feedback op Matacade-projecten geeft gebruikers ook recht op inkomsten via een create2earn-functie.

Bovendien is Metacade futuristisch. Blockchain opent nieuwe kansen voor banen en optredens in Web 3.0. Metacade speelt in op deze ontwikkeling door gebruikers hun volgende baan te laten vinden via een platformjobboard. De Work2Earn-functie wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 gelanceerd en blijft een van de belangrijkste ontwikkelingen om in de gaten te houden.

Omgekeerd is het Metacade-platform ontworpen om zelfvoorzienend te zijn. Web 3.0-bedrijven die vacatures op Metacade plaatsen, betalen advertentiekosten om het platform te ondersteunen. Er zijn ook toegangsprijzen voor toernooien, wat extra inkomsten oplevert. Ook andere bedrijven kunnen hun projecten en games op Metacade lanceren en daarvoor een vergoeding betalen. Metacade is simpelweg gemaakt voor de toekomst en versterkt het investeringspotentieel van zijn native token, $MCADE.

Is $MCADE een aantrekkelijke investering?

Metacade heeft de belofte waargemaakt die het heeft gemaakt sinds de token in de voorverkoop werd gelanceerd. Er zijn belangrijke mijlpalen bereikt, waaronder de lancering van Mainnet. Er zijn partnerschappen ontstaan, maar nog niet tot stand gekomen. 2024 blijkt wederom een spannend jaar te worden voor Metacade om zijn potentieel te laten zien. Met belangrijke mijlpalen gepland voor dit jaar, zou Metacade een van de beste gaming-tokens kunnen zijn om in te investeren.

Met een prijs van slechts $0,012 is $MCADE aantrekkelijk geprijsd en zou in 2024 positief optimistisch kunnen zijn. Gecombineerd met het verwachte herstel van cryptocurrencies kan het token in 2024 mogelijk exploderen.

Zoals eerder opgemerkt moeten beleggers echter verder kijken dan de speculatieve waarde van Metacade. Er bestaan verschillende verdienmogelijkheden om de volgende lichting gamingverdieners op te bouwen. En wanneer dat gebeurt, zou de prijs van $MCADE ongetwijfeld worden ontgrendeld. Bijgevolg hebben analisten $MCADE geoormerkt voor een meer dan tienvoudige winst op de korte termijn.