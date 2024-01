MetaMask introduceert hardwarevrije staking-service voor Ethereum-gebruikers

Crypto-wallet-aanbieder MetaMask heeft een nieuwe staking-service aangekondigd waarvoor geen pooling of hardware vereist is. Met de staking-service kunnen gebruikers van Ethereum tegen betaling hun eigen validator-nodes uitvoeren. Via een blogpost merkte MetaMask op:

U hoeft niet de software- en hardwareknooppunten te onderhouden die nodig zijn om een validator te laten draaien en draaiende te houden. Dat wordt voor u gedaan via Consensys Staking, dat tot nu toe meer dan 33.000 validators draait, waarvan er tot nu toe geen enkele is verlaagd. Het enige wat u hoeft te doen is uw ETH storten en beloningen verzamelen.

De aankondiging geeft aan dat gebruikers 32 Ether, of ongeveer $79.000, moeten storten om te kunnen genieten van de service die wordt beheerd via het MetaMask-portfolio. Van daaruit zal MetaMask de knooppuntbewerkingen uitvoeren, clientupdates leveren en de runtime-stabiliteit garanderen.

Service richt zich op centralisatie en borging van efficiëntie

Door een handige en toegankelijke staking-oplossing aan te bieden, stelt MetaMask gebruikers in staat om centralisatieproblemen aan te pakken die zich voordoen bij het staken van ecosystemen. MetaMask lost ook de zorgen van Ethereum-netwerkgebruikers over bezuinigingen en downtime op, terwijl het hen meer efficiëntie en verbeterde beveiliging biedt.

Niettemin heeft de vergoeding van 10% gemengde reacties uitgelokt in de cryptogemeenschap. Lefteris Karapetsas, oprichter van cryptoportfolio-tracker Rotkiapp, prees de nieuwe dienst als een ‘interessant idee’. In een X-post merkte hij echter op dat de vergoeding van 10% onaantrekkelijk is gezien de vergoedingen die voor andere alternatieve opties in rekening worden gebracht.

Interesting idea but a 10% fee makes it a completely unattractive option for any user who bothers to compare with the other available options out there. https://t.co/vSzBQwPL8f pic.twitter.com/GeuaYUm2RL — Lefteris Karapetsas | Hiring for @rotkiapp (@LefterisJP) January 18, 2024

Bijgevolg zijn de netto stakingopbrengsten bij MetaMask na aftrek van de platformkosten gelijk aan Lido’s 3,4%. Deze laatste wordt beschouwd als marktleider en beheert 9,3 miljoen ETH ter waarde van $22,9 miljard aan ingezette bedragen, vergeleken met een totaal van 28,8 miljoen ETH ingezette bedragen.

